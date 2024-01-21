'Великий лідер в Європі': Трамп зробив комплімент прем'єру Угорщини Віктору Орбану

Експрезидент США оскандалився заявою про угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, назвавши його "сильною людиною на чолі країни".

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Трамп розхвалив Орбана / Колаж Главред, фото: УНІАН

Під час мітингу в Манчестері, що в штаті Нью-Гемпшир, колишній президент США Дональд Трамп висловив компліментарні слова на адресу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це повідомляє Європейська правда.

Трамп назвав Орбана "великою людиною" і "великим лідером в Європі", вказавши, що деякі люди можуть не сприймати його позитивно.

"Деякі люди не люблять його, тому що він занадто сильний. Добре мати сильну людину на чолі країни", – сказав Трамп. відео дня

Водночас, претендентка на отримання номінації від Республіканської партії на виборах 2024 року Ніккі Гейлі, публічно висловила сумнів щодо здатності Дональда Трампа повернутися на посаду президента. ЇЇ слова процитувало агенство AP.

Гейлі висловила свою реакцію на виступи Трампа, під час яких він протягом тривалого періоду часу ідентифікував її як колишню спікерку Палати представників, Ненсі Пелосі.

Під час обговорення штурму Капітолія 6 січня 2021 року, Трамп помилково стверджував, що Гейлі була відповідальною за безпеку установи.

"Кажуть, що він (Трамп – ред.) заплутався, що він говорив про щось інше, що він говорив про Ненсі Пелосі. Я не хочу сказати нічого зневажливого, але боюся, що ми не можемо допустити, щоб в умовах тиску, пов'язаного з президентством, цю посаду обіймав хтось, у чиєму психічному здоров'ї ми сумніваємося", – сказала Гейлі.

Скандальні заяви Трампа

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, експрезидент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО збільшили свої витрати на колективну оборону на "мільярди і мільярди" доларів. Він стверджує, що ці витрати стали результатом його тиску на них.

Дональд Трамп виступив проти підписання угоди з Білим домом, в якій йдеться про зміцнення кордону з Мексикою та надання військової допомоги Україні.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви колишнього американського президента Дональда Трампа щодо того, що він швидко завершить війну в Україні.

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