Україну поділять за корейським сценарієм і приймуть до ЄС: WP дізнався про майбутнє країни

Деталі мирної угоди для України стають чіткішими / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Що написано в матеріалі The Washington Post:

Мирні переговори ще не завершені

Україна може приєднатися до Євросоюзу вже 2027 року

Демілітаризовану зону буде створено вздовж усієї лінії припинення вогню

Найближчим часом Україна може отримати довгострокову мирну угоду, яка передбачає суверенітет країни, захищений міжнародними гарантіями безпеки, інтеграцію до Європейського Союзу та економічне відновлення за підтримки США та європейських партнерів. Про це пише The Washington Post.

За словами американських, українських та європейських чиновників, переговори ще не завершені, а їхній успіх залежить від готовності президента Дональда Трампа підтримати угоду, не чинячи надмірного тиску на Київ та європейських союзників.

Основні положення пакета - що пропонують Україні

Членство в ЄС: Україна може приєднатися до Євросоюзу вже 2027 року. Це сприятиме торгівлі, інвестиціям та зменшенню корупції в державних підприємствах.

Україна може приєднатися до Євросоюзу вже 2027 року. Це сприятиме торгівлі, інвестиціям та зменшенню корупції в державних підприємствах. Гарантії безпеки: США та європейські країни забезпечать захист України від можливих порушень Росією угоди, включно з формулою, подібною до п'ятої статті статуту НАТО.

США та європейські країни забезпечать захист України від можливих порушень Росією угоди, включно з формулою, подібною до п'ятої статті статуту НАТО. Суверенітет і армія: Україна збереже контроль над своїми територіями і матиме армію чисельністю близько 800 тисяч солдатів з можливістю додаткових сил підтримки.

Україна збереже контроль над своїми територіями і матиме армію чисельністю близько 800 тисяч солдатів з можливістю додаткових сил підтримки. Демілітаризовану зону буде створено вздовж усієї лінії припинення вогню: від Донбасу на північному сході до міст Запоріжжя та Херсона на півдні. За цією демілітаризованою зоною буде розташована більш глибока зона, в якій буде заборонено використання важкої зброї. Цю лінію ретельно контролюватимуть, подібно до демілітаризованої зони, що розділяє Північну та Південну Корею. Однак Україна і США досі сперечаються про те, як будуть у підсумку проведені кордони.

буде створено вздовж усієї лінії припинення вогню: від Донбасу на північному сході до міст Запоріжжя та Херсона на півдні. За цією демілітаризованою зоною буде розташована більш глибока зона, в якій буде заборонено використання важкої зброї. Цю лінію ретельно контролюватимуть, подібно до демілітаризованої зони, що розділяє Північну та Південну Корею. Однак Україна і США досі сперечаються про те, як будуть у підсумку проведені кордони. Запорізька АЕС: Планується виведення об'єкта з-під російської окупації та можливе управління США для забезпечення безпеки.

Планується виведення об'єкта з-під російської окупації та можливе управління США для забезпечення безпеки. Економічне відновлення: Планується залучення понад 200 млрд доларів заморожених російських активів, а також інвестиції США та міжнародних фінансових інститутів на реконструкцію країни на суму до 400 млрд доларів.

Американські парламентарі, зокрема Джаред Кушнер і Стів Віткофф, наголошують на необхідності поєднання гарантій безпеки та економічних стимулів, щоб Україна змогла погодитися на угоду й уникнути подальшого конфлікту.

За словами дипломатів, ключовим моментом є забезпечення того, щоб угода була довготривалою, а не примусовою, оскільки поспішні рішення можуть призвести до ескалації війни та нових втрат.

"Трампу слід укласти розумну угоду, яка буде довготривалою. Інакше він може залишитися ні з чим, і цей жалюгідний конфлікт може перейти у ще більш руйнівну фазу", - підсумовує видання.

Експерт назвав умову завершення війни

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив у коментарі Главреду, що війна Росії проти України триватиме незалежно від персональних змін у владі Кремля.

За його словами, навіть фізична смерть президента РФ Володимира Путіна не стане гарантією припинення агресії.

Тука допускає, що зміна режиму могла б дати шанс на мир, однак вважає малоймовірним, що відхід Путіна автоматично призведе до трансформації політичної системи Росії.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, США, Україна і Росія не досягли єдиного бачення в переговорах. Ключовим "каменем спотикання" залишається питання Донбасу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

8 грудня Зеленський заявив, що радники з національної безпеки України та європейських країн продовжать роботу над останньою версією "мирного плану". Він підтвердив, що американська пропозиція зазнала змін: кількість пунктів скоротили з 28 до 20, а ключові питання - територій, післявоєнного відновлення і гарантій безпеки - поки не вирішено.

За даними американського видання Axios, переговори зосередилися на двох питаннях:

вимозі Росії про те, щоб Україна поступилася всім Донбасом (включно з частинами, які не контролює РФ);

прохання України про надійні гарантії безпеки з боку США для запобігання майбутньої російської агресії.

При цьому президент У Зеленський стикається зі зростаючим тиском з боку США. Вашингтон вимагає від нього погодитися з великими територіальними та іншими поступками.

Інші новини:

