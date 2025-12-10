Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україну поділять за корейським сценарієм і приймуть до ЄС: WP дізнався про майбутнє країни

Віталій Кірсанов
10 грудня 2025, 12:36оновлено 10 грудня, 13:28
1185
За словами дипломатів, ключовим моментом є забезпечення того, щоб угода була довготривалою, а не примусовою.
Деталі мирної угоди для України стають чіткішими
Деталі мирної угоди для України стають чіткішими / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Що написано в матеріалі The Washington Post:

  • Мирні переговори ще не завершені
  • Україна може приєднатися до Євросоюзу вже 2027 року
  • Демілітаризовану зону буде створено вздовж усієї лінії припинення вогню

Найближчим часом Україна може отримати довгострокову мирну угоду, яка передбачає суверенітет країни, захищений міжнародними гарантіями безпеки, інтеграцію до Європейського Союзу та економічне відновлення за підтримки США та європейських партнерів. Про це пише The Washington Post.

За словами американських, українських та європейських чиновників, переговори ще не завершені, а їхній успіх залежить від готовності президента Дональда Трампа підтримати угоду, не чинячи надмірного тиску на Київ та європейських союзників.

відео дня

Основні положення пакета - що пропонують Україні

  • Членство в ЄС: Україна може приєднатися до Євросоюзу вже 2027 року. Це сприятиме торгівлі, інвестиціям та зменшенню корупції в державних підприємствах.
  • Гарантії безпеки: США та європейські країни забезпечать захист України від можливих порушень Росією угоди, включно з формулою, подібною до п'ятої статті статуту НАТО.
  • Суверенітет і армія: Україна збереже контроль над своїми територіями і матиме армію чисельністю близько 800 тисяч солдатів з можливістю додаткових сил підтримки.
  • Демілітаризовану зону буде створено вздовж усієї лінії припинення вогню: від Донбасу на північному сході до міст Запоріжжя та Херсона на півдні. За цією демілітаризованою зоною буде розташована більш глибока зона, в якій буде заборонено використання важкої зброї. Цю лінію ретельно контролюватимуть, подібно до демілітаризованої зони, що розділяє Північну та Південну Корею. Однак Україна і США досі сперечаються про те, як будуть у підсумку проведені кордони.
  • Запорізька АЕС: Планується виведення об'єкта з-під російської окупації та можливе управління США для забезпечення безпеки.
  • Економічне відновлення: Планується залучення понад 200 млрд доларів заморожених російських активів, а також інвестиції США та міжнародних фінансових інститутів на реконструкцію країни на суму до 400 млрд доларів.

Американські парламентарі, зокрема Джаред Кушнер і Стів Віткофф, наголошують на необхідності поєднання гарантій безпеки та економічних стимулів, щоб Україна змогла погодитися на угоду й уникнути подальшого конфлікту.

За словами дипломатів, ключовим моментом є забезпечення того, щоб угода була довготривалою, а не примусовою, оскільки поспішні рішення можуть призвести до ескалації війни та нових втрат.

"Трампу слід укласти розумну угоду, яка буде довготривалою. Інакше він може залишитися ні з чим, і цей жалюгідний конфлікт може перейти у ще більш руйнівну фазу", - підсумовує видання.

Експерт назвав умову завершення війни

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив у коментарі Главреду, що війна Росії проти України триватиме незалежно від персональних змін у владі Кремля.

За його словами, навіть фізична смерть президента РФ Володимира Путіна не стане гарантією припинення агресії.

Тука допускає, що зміна режиму могла б дати шанс на мир, однак вважає малоймовірним, що відхід Путіна автоматично призведе до трансформації політичної системи Росії.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, США, Україна і Росія не досягли єдиного бачення в переговорах. Ключовим "каменем спотикання" залишається питання Донбасу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

8 грудня Зеленський заявив, що радники з національної безпеки України та європейських країн продовжать роботу над останньою версією "мирного плану". Він підтвердив, що американська пропозиція зазнала змін: кількість пунктів скоротили з 28 до 20, а ключові питання - територій, післявоєнного відновлення і гарантій безпеки - поки не вирішено.

За даними американського видання Axios, переговори зосередилися на двох питаннях:

  • вимозі Росії про те, щоб Україна поступилася всім Донбасом (включно з частинами, які не контролює РФ);
  • прохання України про надійні гарантії безпеки з боку США для запобігання майбутньої російської агресії.

При цьому президент У Зеленський стикається зі зростаючим тиском з боку США. Вашингтон вимагає від нього погодитися з великими територіальними та іншими поступками.

Інші новини:

Про джерело: The Washington Post

The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффу Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп The Washington Post новини України та світу мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Уже збирають резервістів і дістають зброю: РФ готує атаки на Україну з Придністров'я

Уже збирають резервістів і дістають зброю: РФ готує атаки на Україну з Придністров'я

14:21Війна
Україну поділять за корейським сценарієм і приймуть до ЄС: WP дізнався про майбутнє країни

Україну поділять за корейським сценарієм і приймуть до ЄС: WP дізнався про майбутнє країни

12:36Україна
"Пріоритет Москви": у Кремлі прокоментували ідею енергетичного перемир'я

"Пріоритет Москви": у Кремлі прокоментували ідею енергетичного перемир'я

11:17Війна
Реклама

Популярне

Більше
Відключати світло будуть по-новому: в Україні прийняли важливі зміни

Відключати світло будуть по-новому: в Україні прийняли важливі зміни

Карта Deep State онлайн за 10 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Хто "здав" Крим - Трамп розкрив невідомі деталі переговорів Зеленського і Путіна

Хто "здав" Крим - Трамп розкрив невідомі деталі переговорів Зеленського і Путіна

"Не мати нічого українського": у Потапа та Каменських неприємності за кордоном

"Не мати нічого українського": у Потапа та Каменських неприємності за кордоном

Великий російський НПЗ повністю зупинився після ударів українських дронів

Великий російський НПЗ повністю зупинився після ударів українських дронів

Останні новини

15:04

Від польської до радянської: як історія переписувала назву міста на заході України

15:01

"Хочу її порадувати": Могилевська повідомила про важливе досягнення доньки

14:54

Техніка залишиться справною: як правильно вмикати прилади після появи світла

14:21

Уже збирають резервістів і дістають зброю: РФ готує атаки на Україну з Придністров'я

14:18

"Да Вінчі" - це не прізвище: як насправді звали Леонардо

У Росії немає навіть року: Новак – про те, коли у Кремля закінчаться гроші на війнуУ Росії немає навіть року: Новак – про те, коли у Кремля закінчаться гроші на війну
14:17

На війні загинула зірка "Слуги народу" та "Кріпосної"

14:03

Михайло Пиртко - експерт у сфері енергетики, юриспруденції та управління інвестиційними проектами досьє

13:57

Забудьте про надокучливий гуркіт пральної машини: один болт вирішить проблему

13:56

Перевірка документів стане швидшою: в "Резерв+" з'явилося важливе оновлення

Реклама
13:43

"Постраждала від війни": відома співачка зробила заяву про Софію Ротару

13:20

В Путіна є план: економіст пояснив, звідки Кремль хоче брати гроші на війну

13:16

Чому 11 грудня не можна брати в руки гострі предмети: яке церковне свято

13:08

У команді Степана Гіги вперше прокоментували новину про його кому - деталі

12:52

"Вмираю": дружина Віктора Павліка показалася під крапельницями

12:39

Усе життя економив: чоловік зібрав 3 млн до пенсії, але не знав як їх витратити

12:36

Україну поділять за корейським сценарієм і приймуть до ЄС: WP дізнався про майбутнє країни

12:13

"Досі боляче": Білозір зробила щемливе зізнання про особисте життя

11:56

Розчин із двох інгредієнтів змусить плінтуси блищати: як його приготувати

11:49

"Ох же накачали-перекачали": шанувальники не впізнали дружину Олега Винника

11:47

Гороскоп Таро на завтра 11 грудня: Ракам - вибачатися, Рибам - берегти себе

Реклама
11:20

Втомлені військові побоюються зради з боку США на Донбасі - The Times

11:17

"Пріоритет Москви": у Кремлі прокоментували ідею енергетичного перемир'я

11:10

У якому кольорі зустрічати 2026 рік: що принесе удачу в рік Вогняного Коня

11:06

Цитрус, прянощі та ліс після снігу: яка ялинка пахне "справжнім Різдвом"

11:03

Дружина Макрона публічно зганьбилася брудним висловлюваннямВідео

10:58

"Крики, шум, метушня": на Джанабаєву посипалися проблеми через дитину Меладзе

10:46

Путіну доведеться вирішувати питання: в ISW повідомили про проблему в армії РФ

10:39

Китайський гороскоп на завтра 11 грудня: Собакам - виснаження, Бикам - помилки

10:35

"Усе заперечуємо": Кіркоров уперше розповів, що сталося з його донькою

10:15

Ексдружина Цимбалюка вперше висловилася про його участь у "Холостяку" - деталі

10:07

Намацав у кишені: чоловік зірвав джекпот, купивши курточку в секонд-хенді

09:45

Великий російський НПЗ повністю зупинився після ударів українських дронів

09:39

У Києві знайдено мертвим сина космонавта Леоніда Каденюка - ЗМІ

09:39

Трамп не реалізує "мирний план" під впливом прихованого союзника України - дипломат

09:37

"Не мати нічого українського": у Потапа та Каменських неприємності за кордоном

09:30

Вічно молоді: астрологи назвали 4 знаки зодіаку, які виглядають нестаріючими

09:26

Гороскоп на завтра 11 грудня: Терезам - неочікувана зустріч, Водоліям - брехня

09:21

Європа терміново будує захист на випадок виходу США з НАТО - Politico

09:11

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 грудня (оновлюється)

08:57

"Дірку від бублика отримаєте": Мельник жорстко відкинув пропозиції капітуляції УкраїниВідео

Реклама
08:52

Карта Deep State онлайн за 10 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:31

Весна стане для України часом важкого похмілляПогляд

08:21

Путін не обмежиться Донбасом: The Times розкрило особисті мотиви, що рухають диктатором

08:10

Трампу вже не терпиться оголосити, що "ще одна війна закінчена"Погляд

08:05

Польща може передати Україні МіГ-29: що Варшава хоче натомість

08:02

Дружина співака Ніколаєва більше не хоче бути його дружиною

07:59

Вдова Оззі Осборна вперше розкрила останні слова музиканта

07:31

Оперного співака знайшли понівеченим у своєму будинку: заарештували сина

07:00

Президент Фінляндії зробив заяву про припинення війни в Україні

07:00

Улюбленці 2026 року: 3 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками у рік КоняВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти