Втомлені військові побоюються зради з боку США на Донбасі - The Times

Повзуче просування РФ є результатом тактики проникнення, за якої російські солдати просуваються по двоє-троє.

Найбільша проблема на фронті - це СЗЧ

Солдат може перебувати в бойовому розгортанні протягом 90 днів

Російський диктатор Володимир Путін багато років намагався захопити український "пояс фортець" на Донбасі, що оточує чотири великих міста - Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку і Костянтинівку, але зазнав невдачі. Однак тепер президент США Дональд Трамп хоче передати йому цю територію в рамках мирної угоди. The Times поспілкувалося з військовими 63-ї механізованої бригади, які ведуть бої з росіянами навколо міста Лиман, приблизно за 30 км на північний схід від Краматорська.

"Бійці, яким загрожує смерть під час захисту території, яка може бути поступлена за столом мирних переговорів, глибоко розчаровані та деморалізовані", - пише видання. відео дня

Командир бригади полковник Павло Юрчук сказав, що дезертирство значно скорочує його лави.

"Наша найбільша проблема - це самовільне залишення підрозділів солдатами, тому що часто немає нікого, хто міг би їх замінити. Зі 100 осіб, які залишають нашу частину, тільки 1 або 2 відсотки були вбиті. Решта - поранені, які йдуть на лікування, або хворі, і дуже багато хто з них самовільно покинули частину", - розповів він.

Він зазначає, що якби в нього було більше людей, це дало б змогу дати солдатам відпочити, надавши їм десять днів на передовій і десять днів відпочинку:

"Зараз солдат може перебувати в бойовому розгортанні протягом 90 днів, я можу дати йому п'ять-сім днів на відпочинок, а потім мені доводиться відправляти його назад. Солдат розуміє, що після такого короткого відпочинку він не зможе витримати це знову. Дуже часто він тікає", - ідеться в повідомленні.

За словами Юрчука, повзуче просування РФ є результатом тактики проникнення, за якої російські солдати просуваються по одному, по двоє або по троє, намагаючись уникнути контакту з українськими військами, доки не зможуть закріпитися в лісосмузі або підвалі. Більшість гине дорогою, але ті, хто виживає, отримують постачання за допомогою дронів і підкріплення у вигляді невеликих груп, поки не зможуть зосередитися і атакувати у великій кількості.

Полковник порівняв свою роботу з грою Space Invaders, в якій йому доводиться маневрувати своїми нечисленними військами і дронами, щоб впоратися зі швидко зростаючим числом ворожих солдатів:

"Їхній успіх полягає виключно в нескінченному потоці живої сили. Коли це перший, другий, четвертий, п'ятий рівень складності, з одним ворогом на секунду, ви все ще можете зловити їх усіх. Але коли вони починають нападати по п'ять за раз з усіх боків, ти вже не можеш за ними наздогнати. Їхня перевага в живій силі становить не десять до одного, а, ймовірно, двадцять до одного", - йдеться в повідомленні.

Старший сержант "Лакі" з 9-ї роти 63-ї бригади розповів, що росіяни продовжують наступати на Лиман, намагаючись відтіснити його людей. Якщо їм вдасться захопити місто, вони зможуть використовувати його як плацдарм для створення плацдарму через річку Донець.

Поки що швидкість просування низька. За даними бригади, за останній рік росіяни просунулися у своєму секторі всього на два кілометри. 63-тя бригада стверджує, що за два з половиною роки, які вони утримують свої позиції, вони вбили і поранили близько 17 000 російських солдатів.

"Ворог кинув сюди дуже велику групу людей, просто знищуючи своїх же. Можливо, ми поступилися кількома позиціями. Але не можна вважати успіхом те, що за кожен метр землі доводиться жертвувати такою кількістю піхоти. Вони прокладають собі шлях кров'ю", - сказав Лакі.

Як Трамп оцінює ситуацію з переговорами щодо миру в Україні

Главред писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що Росія зараз має сильнішу позицію в переговорах, підкресливши, що це більша держава і тут складно щось заперечити.

Трамп також повідомив, що українська делегація схвально сприйняла оновлений мирний план, запропонований Сполученими Штатами. За його словами, він почув, що документ високо оцінили його заступники та найближчі радники, хоча сам президент України, за їхніми словами, ще не мав можливості детально ознайомитися з пропозицією.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна і Росія зараз, на думку президента Фінляндії Олександра Стубба, ближче до мирної угоди, ніж будь-коли за роки війни. Переговори зараз ведуться навколо трьох окремих документів.

Напередодні президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна не веде перемовин із Росією, оскільки Москва не демонструє жодного інтересу до цього процесу.

Раніше, після зустрічей із лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини, Зеленський зазначав, що Україна не розглядатиме жодних варіантів, які передбачають передачу своїх територій.

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована 1785 року Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 і 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. З часу заснування, протягом 219 років друкувалася в широкому форматі, але 2004 року перейшла на компактний формат із наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію.

