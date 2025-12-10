"Вмираю": дружина Віктора Павліка показалася під крапельницями

Катерина Репяхова повідомила про регулярні проблеми зі здоров'ям.

Катерина Репяхова захворіла/ колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Коротко:

Що трапилося з блогеркою

Чим вона перехворіла до того

Дружина українського відомого співака Віктора Павліка - Катерина Реп'яхова налякала своїм зовнішнім виглядом, оскільки опинилася під крапельницею в лікарні.

Про це вона написала на своїй сторінці вInstagram. Блогерка повідомила, що останнім часом її спіткала нелегка доля зі здоров'ям. Катерина відповіла, що вона поспіль захворіла на пневмонію, коронавірус і цистит.

"Може, я вмираю? Не знаю", - підписала фото Катерина Репяхова.

Катерина Репяхова поділилася своїми проблемами / Фото Instagram/repyahovakate

Репяхова також написала, що вона призупинила свою діяльність та зобов'язання перед рекламодавцями. Вона також подякувала за розуміння ситуації.

Про персону: Віктор Павлік Віктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

