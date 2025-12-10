Чому 11 грудня не можна брати в руки гострі предмети: яке церковне свято

11 грудня не рекомендується брати в руки гострі предмети, щоб не накликати неприємностей.

https://glavred.net/holidays/pochemu-11-dekabrya-nelzya-brat-v-ruki-ostrye-predmety-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10722887.html Посилання скопійоване

Яке церковне свято 11 грудня / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 11 грудня

Що не можна робити 11 грудня

Народні прикмети і традиції

У четвер, 11 грудня, у православному календарі день пам'яті святого преподобного Данила Стовпника. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 11 грудня

Преподобний Данило Стовпник жив у IV-V столітті, за часів, коли християнська аскетика на Сході розвивалася особливо активно. Він походив із Сирії, хоча точних відомостей про його батьків і сім'ю немає. Відомо, що з ранніх років Данило прагнув суворого духовного життя, відійшовши від мирських турбот і матеріального комфорту.

відео дня

Данило Стовпник відомий тим, що практикував правцевий подвиг - форму суворої аскези, коли монах живе на вершині високого стовпа, практично відокремлений від світу. Ця традиція походить від святого Симеона Стовпника (IV ст.), і Данило став її продовжувачем.

Його стовп (колона) за різними джерелами мав висоту близько 4-5 метрів, і на ньому Данило проводив майже все життя, віддане молитві й посту. Він практикував повне відчуження від світу, відмовляючись від земних радощів і спілкування, крім тих, хто приходив по духовну пораду.

Святий Даниїл був відомий своєю мудрістю і даром пророцтва. До нього приходили люди в пошуках духовної підтримки та поради, незважаючи на суворість його способу життя. Його слова і поради були короткими, але дуже змістовними, що стало ознакою справжнього духовного авторитету серед аскетів того часу.

Його відданість молитві та посту, а також уміння духовно наставляти людей зробили його прикладом для багатьох християнських ченців і святих, які йшли його шляхом.

Данило Стовпник - один із символів екстремальної аскези і духовної суворості в християнстві. Його життя показує, що молитва, смиренність і повна відданість Богу можуть досягатися навіть у найсуворіших умовах. Він став прикладом для наступних поколінь стовпників, аскетів і пустельників, особливо на Сході.

Що не можна робити 11 грудня

Цього дня за народними прикметами не варто вступати в суперечки або сваритися - вважається, що конфлікти відчиняють нечисті двері, і це може позбавити домівку щастя на цілий рік. Також не рекомендується брати в руки гострі предмети, щоб не накликати неприємності. Крім того, за повір'ями, 11 грудня не можна нічого виносити або віддавати з дому - інакше разом із речами піде й удача, і благополуччя.

Що можна робити 11 грудня

Цього дня до святого звертаються з проханнями про здоров'я для себе і рідних, захист для дітей і близьких, а також про добробут і фінансову стабільність.

Народні прикмети і традиції

Сніг, що випав уночі, за прикметою лежатиме довго.

Ворони літають по колу - буде снігопад.

Якщо цього дня тепло - за прикметою, скоро можуть прийти заморозки.

Також варто прочитати:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред