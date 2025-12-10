Дружина Макрона публічно зганьбилася брудним висловлюванням

Дружина французького президента Бріжит Макрон брудно вилаялася щодо активісток.

Бріжит Макрон і Еммануель Макрон одружені багато років/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Бріжит Макрон

Перша леді Франції Бріжит Макрон зазнала критики через відеоролик, що поширився в мережі, на якому вона ображає феміністських активісток, які зірвали виступ актора-коміка, раніше звинуваченого в зґвалтуванні, називаючи їх "sales connes" (приблизно еквівалентно "дурні дружини собак"(неценз. - авт.).

Як пише France 24, команда першої леді заявила, що вона мала намір розкритикувати їхній "радикальний метод" протесту.

У суботу активістки перервали стендап-шоу 51-річного Арі Абіттана, одягнувши маски актора зі словом "ґвалтівник" і вигукуючи "Абіттан ґвалтівник".

Бріжит Макрон зробила неприємне висловлювання / Фото Instagram/brigittemacron__

У 2021 році жінка звинуватила актора у зґвалтуванні, але у 2023 році слідчі припинили справу через нестачу доказів.

Як видно на відео, опублікованому місцевим ЗМІ, Бріжит Макрон у неділю відвідала шоу зі своєю дочкою Тіфен Озьєр і поговорила з Абіттаном перед його виходом на сцену.

"Мені страшно", - чутно, як говорить Абіттан на відео.

"Якщо знайдуться якісь "дурні дружини собак" (неценз. - авт.), ми їх виженемо", - жартівливо відповідає Бріжит Макрон, використовуючи вульгарний французький вираз "sales connes".

У заяві її офісу йдеться, що вона намагалася заспокоїти його: "Як видно на відео, єдиний намір пані Макрон полягав у тому, щоб заспокоїти артиста, який у своїй гримерці перед виходом на сцену щойно сказав їй: "Мені страшно", тому що його шоу було зірвано напередодні ввечері".

Бріжит Макрон зробила неприємне висловлювання / Фото Instagram/brigittemacron__

"Вона в жодному разі не нападає на будь-кого. Однак вона не схвалює радикальні методи, які використовуються для того, щоб перешкодити артисту виступити на сцені, як це було в суботу ввечері", - сказано в заяві офісу першої леді.

Про персону: Бріжит Макрон Бріжит Макрон - французький громадський діяч, дружина 25-го президента Франції Емманюеля Макрона. За професією - викладач французької мови і латині в середній школі. Президент Макрон робив заяви про необхідність вироблення офіційного статусу першої леді Франції з наділенням її певними функціями в системі президентської влади, але до серпня 2017 року онлайн-петиція проти цього кроку зібрала понад 200 тис. підписів. Мадам Макрон побила рекорд Карли Бруні-Саркозі за кількістю одержуваних листів. Попередня перша леді отримувала по 35 листів щодня, Бріжит отримує від французьких жінок по 200 листів на день.

