Дружина Макрона публічно зганьбилася брудним висловлюванням

Коротко:
- Що сказала Бріжит Макрон
- На кого вона вилаялася
Перша леді Франції Бріжит Макрон зазнала критики через відеоролик, що поширився в мережі, на якому вона ображає феміністських активісток, які зірвали виступ актора-коміка, раніше звинуваченого в зґвалтуванні, називаючи їх "sales connes" (приблизно еквівалентно "дурні дружини собак"(неценз. - авт.).
Як пише France 24, команда першої леді заявила, що вона мала намір розкритикувати їхній "радикальний метод" протесту.
У суботу активістки перервали стендап-шоу 51-річного Арі Абіттана, одягнувши маски актора зі словом "ґвалтівник" і вигукуючи "Абіттан ґвалтівник".
У 2021 році жінка звинуватила актора у зґвалтуванні, але у 2023 році слідчі припинили справу через нестачу доказів.
Як видно на відео, опублікованому місцевим ЗМІ, Бріжит Макрон у неділю відвідала шоу зі своєю дочкою Тіфен Озьєр і поговорила з Абіттаном перед його виходом на сцену.
"Мені страшно", - чутно, як говорить Абіттан на відео.
"Якщо знайдуться якісь "дурні дружини собак" (неценз. - авт.), ми їх виженемо", - жартівливо відповідає Бріжит Макрон, використовуючи вульгарний французький вираз "sales connes".
У заяві її офісу йдеться, що вона намагалася заспокоїти його: "Як видно на відео, єдиний намір пані Макрон полягав у тому, щоб заспокоїти артиста, який у своїй гримерці перед виходом на сцену щойно сказав їй: "Мені страшно", тому що його шоу було зірвано напередодні ввечері".
"Вона в жодному разі не нападає на будь-кого. Однак вона не схвалює радикальні методи, які використовуються для того, щоб перешкодити артисту виступити на сцені, як це було в суботу ввечері", - сказано в заяві офісу першої леді.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред повідомляв, що російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, знову заговорив про свою проблемну дочку Аллу-Вікторію.
Напередодні також стало відомо, що дружина російського співака і композитора Ігоря Ніколаєва, який мовчить про терористичну війну в Україні, Юлія Проскурякова, більше не хоче бути просто "дружиною Ніколаєва".
Вас також може зацікавити:
- Професійний ігнор за методом Бріжит: перша леді Франції не помітила Макрона
- Макрон у Пекіні запропонував рішення щодо війни в Україні - що відповів Сі Цзіньпін
- Макрон різко відповів на чутки про Зеленського і "зраду США"
Про персону: Бріжит Макрон
Бріжит Макрон - французький громадський діяч, дружина 25-го президента Франції Емманюеля Макрона. За професією - викладач французької мови і латині в середній школі. Президент Макрон робив заяви про необхідність вироблення офіційного статусу першої леді Франції з наділенням її певними функціями в системі президентської влади, але до серпня 2017 року онлайн-петиція проти цього кроку зібрала понад 200 тис. підписів.
Мадам Макрон побила рекорд Карли Бруні-Саркозі за кількістю одержуваних листів. Попередня перша леді отримувала по 35 листів щодня, Бріжит отримує від французьких жінок по 200 листів на день.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред