"Досі боляче": Білозір зробила щемливе зізнання про особисте життя

Ви дізнаєтеся:
- Оксана Білозір розповіла про останню краплю в шлюбі з Недзельським
- Чому вона прийняла рішення розлучитися
Українська співачка Оксана Білозір розповіла про непрості стосунки зі своїм колишнім чоловіком, музикантом і військовослужбовцем Романом Недзельським. В інтерв'ю Дмитру Гордону артистка розкрила, що стало останньою краплею для рішення про розлучення. Пара була у шлюбі 33 роки.
Зірка запевнила, що її чоловік був проти розставання і навіть докладав зусиль, щоб налагодити стосунки. Однак подружжя почало жити окремо, що вплинуло на віддалення пари одне від одного.
"Він був проти розлучення. Роман прекрасна людина і чоловік. Я йому вдячна за кожен прожитий рік. Він і на початку дуже допомагав і підтримував. Але склалося так, що ми тривалий період жили окремо і розірвали ці нитки. Я була прив'язана, відчувала обов'язок, спільно працювала на нашу сім'ю. А він жив окремо. У нього були можливості інакше дивитися на життя", - зізналася Оксана.
Співачка також розповіла про ситуацію, яка стала спусковим гачком для рішення розлучитися. Знаменитість натякнула, що Недзельський не допоміг родині, коли це було потрібно.
"Мені було важко і я до нього звернулася по допомогу в одному з питань. А він сказав, що не може мені допомогти. Це було дуже банально і просто... Це були його обов'язки як мого чоловіка і глави сім'ї. Він проявився дуже холодно. У ту хвилину я зрозуміла, що він не любить мене і я не могла на нього розраховувати. Я зрозуміла, що далі маю йти сама і маю подумати про спільного сина, у якого є певні проблеми. Це була одна секунда, коли я йому сказала "це все". Досі боляче", - поділилася Білозір.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Альбіна Джанабаєва, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, поскаржилася на сина від Валерія Меладзе. Лука виявився справжнім випробуванням як для домашніх, так і для викладачів.
Також колишня дружина актора Тараса Цимбалюка відверто розповіла про своє ставлення до його участі в шоу "Холостяк". Вона не бачить сенсу дивитися на те, як її екс-чоловік вибирає собі нову партнерку. У самої Тіни в особистому житті поки триває затишшя, тому що вона не ходить на побачення.
Вас може зацікавити:
- Вдова Оззі Осборна вперше розкрила останні слова музиканта
- "Не мати нічого українського": у Потапа і Каменських неприємності за кордоном
- Колишня дружина Цимбалюка вперше висловилася про його участь у "Холостяку" - деталі
Про персону: Оксана Білозір
Оксана Білозір - українська співачка і політичний діяч. Народна артистка України (1994). Міністр культури і мистецтв України (лютий 2005 року - травень 2005 року), міністр культури і туризму України (травень 2005 року - вересень 2005 року). Народний депутат України IV, V, VI, VIII скликань, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред