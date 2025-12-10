"Досі боляче": Білозір зробила щемливе зізнання про особисте життя

Оксана Білозір розкрила причину розлучення з Романом Недзельським.

Оксана Білозір - розлучення з Романом Недзельським / колаж: Главред, фото: instagram.com, Оксана Білозір

Ви дізнаєтеся:

Оксана Білозір розповіла про останню краплю в шлюбі з Недзельським

Чому вона прийняла рішення розлучитися

Українська співачка Оксана Білозір розповіла про непрості стосунки зі своїм колишнім чоловіком, музикантом і військовослужбовцем Романом Недзельським. В інтерв'ю Дмитру Гордону артистка розкрила, що стало останньою краплею для рішення про розлучення. Пара була у шлюбі 33 роки.

Зірка запевнила, що її чоловік був проти розставання і навіть докладав зусиль, щоб налагодити стосунки. Однак подружжя почало жити окремо, що вплинуло на віддалення пари одне від одного.

Роман Недзельський з Оксаною Білозір / фото: facebook.com, Оксана Білозір

"Він був проти розлучення. Роман прекрасна людина і чоловік. Я йому вдячна за кожен прожитий рік. Він і на початку дуже допомагав і підтримував. Але склалося так, що ми тривалий період жили окремо і розірвали ці нитки. Я була прив'язана, відчувала обов'язок, спільно працювала на нашу сім'ю. А він жив окремо. У нього були можливості інакше дивитися на життя", - зізналася Оксана.

Співачка також розповіла про ситуацію, яка стала спусковим гачком для рішення розлучитися. Знаменитість натякнула, що Недзельський не допоміг родині, коли це було потрібно.

Оксана Білозір - особисте життя / фото: instagram.com, Оксана Білозір

"Мені було важко і я до нього звернулася по допомогу в одному з питань. А він сказав, що не може мені допомогти. Це було дуже банально і просто... Це були його обов'язки як мого чоловіка і глави сім'ї. Він проявився дуже холодно. У ту хвилину я зрозуміла, що він не любить мене і я не могла на нього розраховувати. Я зрозуміла, що далі маю йти сама і маю подумати про спільного сина, у якого є певні проблеми. Це була одна секунда, коли я йому сказала "це все". Досі боляче", - поділилася Білозір.

Про персону: Оксана Білозір Оксана Білозір - українська співачка і політичний діяч. Народна артистка України (1994). Міністр культури і мистецтв України (лютий 2005 року - травень 2005 року), міністр культури і туризму України (травень 2005 року - вересень 2005 року). Народний депутат України IV, V, VI, VIII скликань, повідомляє Вікіпедія.

