Зеленський провів зустріч з Трампом у Римі – що відомо

Зеленський прибув до Рима на похорон Папи Франциска.

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Зустріч Зеленського з Трампом / колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

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Зеленський та Трамп зустрілись у Римі

Вони прибули на похорон Папи Франциска

Президенти домовилися провести подальші переговори після церемонії прощання з Папою

У суботу, 26 квітня, Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Уранці український президент прибув до Рима на похорон Папи Франциска. Про це повідомив Сергій Никифоров, передає 24 Канал.

Згодом зустріч президентів закінчилася. Трамп та Зеленський прибули на похорон Папи Франциска. Деталі розмови не повідомлялись.

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Sky News пише, що Зеленський та Трамп домовилися провести подальші переговори після церемонії прощання з Папою.

Варто додати, що раніше видання La Repubblica повідомляло, що Трамп розглядає можливість зустрічі із Зеленським.

Зазначалось, що згідно з розкладом Білого дому, Дональд Трамп перебуватиме в Римі лише 14 годин і 40 хвилин: прибуття в аеропорт Ф'юмічіно — о 22:50, зворотний виліт — о 13:30 наступного дня.

Під час візиту Трамп має намір: переночувати на віллі Таверна зі своєю дружиною Меланією, відвідати похорон Папи Франциска в соборі Святого Петра, зустрітися з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, провести переговори із Володимиром Зеленським і прем'єром Британії Кіром Стармером.

Зеленський і Трамп на поховальній церемонії Франциска - відео:

Переговори про завершення війни - що відомо

Як повідомляв Главред, спецпредставник США Стів Віткофф 25 квітня провів прямі переговори із російським диктатором та воєнним злочинцем Путіним. В рамках зустрічі обговорювалось питання війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп прокоментував ймовірні терміни зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Він заявив, що може зустрітися з Путіним незабаром після своєї поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів у травні.

Представник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що для початку переговорів між країною-агресоркою Росією та Україною Київ повинен "юридично розчистити перешкоди".

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Що таке Sky News? Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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