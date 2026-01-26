Педагоги розриваються між дітьми: вчителька назвала найгірший формат навчання у 2026

Коротко:
- Освітянка Людмила Булигіна назвала змішане навчання у школах Києва найневдалішим форматом
- У 2026 році воно створює хаос і руйнує стабільність, замість ефективності
- Вона пропонує асинхронне навчання з живою підтримкою як кращу альтернативу
Українська викладачка Людмила Булигіна назвала змішане навчання у школах Києва найневдалішим форматом.
Вона нагадала, що у 2022 році такий підхід був вимушеним і логічним, але у 2026-му він лише створює хаос і руйнує стабільність. Про це викладачка написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, запропонувавши альтернативне рішення.
За її словами, учитель не може одночасно якісно працювати з класом і приділяти увагу онлайн-учням, постійно розриваючись між двома форматами.
"Онлайн-трансляція уроку одночасно з очним навчанням - це рішення, яке не додає стабільності, а навпаки її руйнує. Це не ефективно. І це не сучасно", - наголосила педагогиня.
Як альтернативу вона пропонує асинхронне навчання з живою підтримкою. Діти, які приходять до школи, мають працювати у тих самих умовах, що й ті, хто залишився вдома. Тобто обидві групи дітей займаються за готовими матеріалами, дивляться короткі записані відео, виконують завдання на перевірених платформах.
Учитель у класі при цьому допомагає, пояснює складні моменти та відповідає на запитання тим дітям, що в класі. Тобто він працює з дітьми, а не з трансляцією, але при цьому може слідкувати за чатом онлайн учнів і відповідати на їхні запитання.
На думку Булигіної, такий формат забезпечить однакові умови для всіх дітей, зменшить хаос і поверне відчуття стабільності, а головне - дозволить учителю залишатися вчителем, а не оператором трансляції.
Як повідомляв Главред, Кабінет Міністрів ухвалив рішення перевести навчальні заклади на дистанційний формат або канікули. Причиною таких заходів є різке похолодання. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
Крім того, речниця КМВА Катерина Поп заявила, що у Києві всі вищі навчальні заклади та заклади професійно-технічної освіти переведуть в режим дистанційного навчання. Щодо шкіл питання ще розглядається, оскільки можливе або дистанційне навчання, або продовження канікул до 1 лютого.
Про персону: Людмила Булигіна
Людмила Булигіна — українська освітянка, інженерка Фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вона очолює секцію "Кібербезпека" у Київській Малій академії наук та є лауреаткою престижної премії Global Teacher Prize Ukraine.
