Педагоги розриваються між дітьми: вчителька назвала найгірший формат навчання у 2026

Українська вчителька Людмила Булигіна розкритикувала формат навчання у школах Києва та запропонувала альтернативу.

Українська вчителька назвала найгірший формат навчання у 2026 році/ Колаж: Главред, фото: УНІАН

Освітянка Людмила Булигіна назвала змішане навчання у школах Києва найневдалішим форматом

У 2026 році воно створює хаос і руйнує стабільність, замість ефективності

Вона пропонує асинхронне навчання з живою підтримкою як кращу альтернативу

Українська викладачка Людмила Булигіна назвала змішане навчання у школах Києва найневдалішим форматом.

Вона нагадала, що у 2022 році такий підхід був вимушеним і логічним, але у 2026-му він лише створює хаос і руйнує стабільність. Про це викладачка написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, запропонувавши альтернативне рішення.

За її словами, учитель не може одночасно якісно працювати з класом і приділяти увагу онлайн-учням, постійно розриваючись між двома форматами.

"Онлайн-трансляція уроку одночасно з очним навчанням - це рішення, яке не додає стабільності, а навпаки її руйнує. Це не ефективно. І це не сучасно", - наголосила педагогиня.

Як альтернативу вона пропонує асинхронне навчання з живою підтримкою. Діти, які приходять до школи, мають працювати у тих самих умовах, що й ті, хто залишився вдома. Тобто обидві групи дітей займаються за готовими матеріалами, дивляться короткі записані відео, виконують завдання на перевірених платформах.

Учитель у класі при цьому допомагає, пояснює складні моменти та відповідає на запитання тим дітям, що в класі. Тобто він працює з дітьми, а не з трансляцією, але при цьому може слідкувати за чатом онлайн учнів і відповідати на їхні запитання.

Людмила Булигіна / Фото: скриншот

На думку Булигіної, такий формат забезпечить однакові умови для всіх дітей, зменшить хаос і поверне відчуття стабільності, а головне - дозволить учителю залишатися вчителем, а не оператором трансляції.

Про персону: Людмила Булигіна Людмила Булигіна — українська освітянка, інженерка Фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вона очолює секцію "Кібербезпека" у Київській Малій академії наук та є лауреаткою престижної премії Global Teacher Prize Ukraine.

