До українських полярників заглянув морський леопард

Леопард мило позував на камеру / соцмережі

Полярники антарктичної станції " Академік Вернадський "відобразили на відео морського леопарда, який" посміхався " на камеру і ніби спеціально позував.

Потрібне відео з'явилося на сторінці Національного антарктичного наукового центру в Facebook.

Полярники натрапили на хижака під час морського виїзду.

"Але хоч зовні леопард може здатися досить милим, довіряти його "посмішці" не варто: ця тварина є одним з головних хижаків Антарктики! На відміну від родичів, зокрема тюленів Уедделла або крабоїдів, він смакує не тільки крилем або рибою, а й пінгвінами та іншими тюленями. А таку назву отримав через свою хижість і характерні плями на тілі", - зазначили в пресслужбі.

Також полярники розповіли, що довжина леопарда становить 3-4 метри, а вага 300-400 кг. у них подовжені передні кінцівки, а завдяки формі свого тіла вони можуть дуже швидко плавати і розвивати швидкість до 40 кілометрів на годину.

Нагадаємо, раніше українську антарктичну станцію Академік Вернадський вперше за 20 років засипало рекордним триметровим шаром снігу. Полярникам довелося розчищати його вручну.

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