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Рекордні за 20 років опади засипали станцію Академік Вернадський триметровим шаром снігу-фото

15 січня 2022, 19:04

Полярники відкопуються.

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Станцію Академік Вернадський засипало триметровим шаром снігу / facebook.com/AntarcticCenter

Українську антарктичну станцію Академік Вернадський вперше за 20 років засипало рекордним триметровим шаром снігу.

В Facebook Національний антарктичний науковий центр повідомив, що початку нового року опади не припинялися і полярники досі відкопують всю інфраструктуру станції.

"У них почалися активні фізичні тренування на свіжому повітрі", - сказано в повідомленні.

На даний момент майже відкопаний житловий корпус, каплиця і прохід до другого причалу.

"Попереду полярників чекає ще одне грандіозне "копання": треба звільнити площу навколо складу для його розширення. До речі, до роботи приєдналися і Французькі гості, які нещодавно приїхали на "Вернадський" для проведення досліджень", - додали в центрі.

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Нагадаємо, у Львові ввечері 14 січня, зафіксовано рідкісне погодне явище. У місті випав крижаний сніг, кілька разів вдарила блискавка і був грім.

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