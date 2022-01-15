Рекордні за 20 років опади засипали станцію Академік Вернадський триметровим шаром снігу-фото

Полярники відкопуються.
Українську антарктичну станцію Академік Вернадський вперше за 20 років засипало рекордним триметровим шаром снігу.
В Facebook Національний антарктичний науковий центр повідомив, що початку нового року опади не припинялися і полярники досі відкопують всю інфраструктуру станції.
"У них почалися активні фізичні тренування на свіжому повітрі", - сказано в повідомленні.
На даний момент майже відкопаний житловий корпус, каплиця і прохід до другого причалу.
"Попереду полярників чекає ще одне грандіозне "копання": треба звільнити площу навколо складу для його розширення. До речі, до роботи приєдналися і Французькі гості, які нещодавно приїхали на "Вернадський" для проведення досліджень", - додали в центрі.
Нагадаємо, у Львові ввечері 14 січня, зафіксовано рідкісне погодне явище. У місті випав крижаний сніг, кілька разів вдарила блискавка і був грім.
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