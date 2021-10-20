Названа дата зникнення африканських льодовиків: жахливі наслідки торкнуться сотні мільйонів людей

Африка знаходиться на межі кліматичної катастрофи. Глобальне потепління знищить континент.
Крижані покриви Африки можуть зникнути до 2040 року. До таких невтішних висновків прийшли експерти ООН, пише Reuters.
Представники організації відзначають, що минулий рік виявився аномально спекотним і побив 30-річні рекорди.
"Швидке зникнення останніх залишилися льодовиків у Східній Африці, які, як очікується, повністю розтануть в найближчому майбутньому, сигналізує про загрозу ... незворотної зміни системи Землі", - сказано в звіті.
Експерти прогнозують, що всі три тропічних крижаних поля Африки - Кіліманджаро в Танзанії, Кенійська гора Кенія і Угандійський Рвензоріс цілком ймовірно зникнуть вже до 2040-х років. Таким чином 118 млн людей, які зіткнуться з посухою, повенями і нестерпною спекою, опиняться на межі вимирання.
Є тільки один і дуже дороговартісний вихід, щоб зменшити гіркоту найстрашніших наслідків глобального потепління. Це - зміна діяльності людини, на яку в рік країнам Африки доведеться витрачати не менше 30-50 млрд доларів, а це - 2-3% ВВП.
В іншому випадку, континент, а потім і світ в цілому, спіткає справжній апокаліпсис.
Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що глобальне потепління, яке призводить до танення льодовиків, може призвести до "пробудження" раніше невідомих і небезпечних вірусів з непередбачуваними наслідками для людства.