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Названа дата зникнення африканських льодовиків: жахливі наслідки торкнуться сотні мільйонів людей

20 жовтня 2021, 01:20

Африка знаходиться на межі кліматичної катастрофи. Глобальне потепління знищить континент.

діти, Африка, голод
Населення Африки чекає повний голод / un.org

Крижані покриви Африки можуть зникнути до 2040 року. До таких невтішних висновків прийшли експерти ООН, пише Reuters.

Представники організації відзначають, що минулий рік виявився аномально спекотним і побив 30-річні рекорди.

"Швидке зникнення останніх залишилися льодовиків у Східній Африці, які, як очікується, повністю розтануть в найближчому майбутньому, сигналізує про загрозу ... незворотної зміни системи Землі", - сказано в звіті.

Експерти прогнозують, що всі три тропічних крижаних поля Африки - Кіліманджаро в Танзанії, Кенійська гора Кенія і Угандійський Рвензоріс цілком ймовірно зникнуть вже до 2040-х років. Таким чином 118 млн людей, які зіткнуться з посухою, повенями і нестерпною спекою, опиняться на межі вимирання.

Є тільки один і дуже дороговартісний вихід, щоб зменшити гіркоту найстрашніших наслідків глобального потепління. Це - зміна діяльності людини, на яку в рік країнам Африки доведеться витрачати не менше 30-50 млрд доларів, а це - 2-3% ВВП.

В іншому випадку, континент, а потім і світ в цілому, спіткає справжній апокаліпсис.

Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що глобальне потепління, яке призводить до танення льодовиків, може призвести до "пробудження" раніше невідомих і небезпечних вірусів з непередбачуваними наслідками для людства.

viber
Африка клімат глобальне потепління Апокалипсис
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