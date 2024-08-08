Одеса зникне: науковці показали, що буде з Україною після танення льодовиків

Після того, як у світі розтануть всі льодовики, Одеса перестане існувати, а Крим стане островом.

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Результати танення всіх льодовиків у світі / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, National geographic

Науковці із National Geographic розробили модель Землі, якою вона стане, коли розтануть всі льодовики планети. Серйозні зміни очікують також і територію України., повідомили у виданні.

Якщо б у світі розтанули всі льодовики, то рівень світового океану піднявся б на 66 метрів. Це призвело б до затоплення багатьох міст та регіонів.

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"На Землі є понад 20,8 млн куб. км льоду, і деякі вчені стверджують, що для його повного розтанення знадобиться більш ніж 5000 років. Однак збільшення викидів вуглецю в атмосферу може призвести до пришвидшеного танення льодовиків. Це може перетворити планету на місце без льоду, з середньою температурою приблизно 27 °C порівняно з нинішніми 14 °C.", - стверджують науковці.

Що стосується Північної Америки, то після танення льодовиків буде затопленя флорида та значна частина узбережжя, як західного, так і східного. У Сан-Франциско пагорби стануть невеликими островами, а Центральна долина перетвориться на велику затоку. Каліфорнійська затока розтягнеться на північ уздовж лінії від Сан-Дієго.

Північна Америка / Фото: National Geographic

У Південній Америці значно підніметься рівень у басейнах річок Амазонка та Парагвай. буенос-Айрес буде затопленим. Також затопить прибережні райони багатьох країн, які знаходяться на березі океану.

Південна Америка / Фото: National Geographic

Після танення льодовиків на території Африки відбудуться найменші зміни. Однак зі збільшенням температури на планеті значна частина африканської території може стати непридатною для життя. В Єгипті міста Александрія і Каїр будуть затоплені через наближення Середземного моря.

Африка / Фото: National Geographic

Якщо трапиться така катастрофа світового масштабу, то найбільше вона вплине на Європу і в тому числі на Україну. Зникне велика частина Данії, Лондон, Венеція повністю піде під воду.

Що стосується України, то Крим перестане бути півостровом і стане островом. Одеса та ряд міст, які знаходяться на узбережжі Чорного моря, також опиняться під водою. Чорне море значно розшириться, як і Азовське.

Європа / Фото: National Geographic

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