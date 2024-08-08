Одеса зникне: науковці показали, що буде з Україною після танення льодовиків

Науковці із National Geographic розробили модель Землі, якою вона стане, коли розтануть всі льодовики планети. Серйозні зміни очікують також і територію України., повідомили у виданні.
Якщо б у світі розтанули всі льодовики, то рівень світового океану піднявся б на 66 метрів. Це призвело б до затоплення багатьох міст та регіонів.
"На Землі є понад 20,8 млн куб. км льоду, і деякі вчені стверджують, що для його повного розтанення знадобиться більш ніж 5000 років. Однак збільшення викидів вуглецю в атмосферу може призвести до пришвидшеного танення льодовиків. Це може перетворити планету на місце без льоду, з середньою температурою приблизно 27 °C порівняно з нинішніми 14 °C.", - стверджують науковці.
Що стосується Північної Америки, то після танення льодовиків буде затопленя флорида та значна частина узбережжя, як західного, так і східного. У Сан-Франциско пагорби стануть невеликими островами, а Центральна долина перетвориться на велику затоку. Каліфорнійська затока розтягнеться на північ уздовж лінії від Сан-Дієго.
У Південній Америці значно підніметься рівень у басейнах річок Амазонка та Парагвай. буенос-Айрес буде затопленим. Також затопить прибережні райони багатьох країн, які знаходяться на березі океану.
Після танення льодовиків на території Африки відбудуться найменші зміни. Однак зі збільшенням температури на планеті значна частина африканської території може стати непридатною для життя. В Єгипті міста Александрія і Каїр будуть затоплені через наближення Середземного моря.
Якщо трапиться така катастрофа світового масштабу, то найбільше вона вплине на Європу і в тому числі на Україну. Зникне велика частина Данії, Лондон, Венеція повністю піде під воду.
Що стосується України, то Крим перестане бути півостровом і стане островом. Одеса та ряд міст, які знаходяться на узбережжі Чорного моря, також опиняться під водою. Чорне море значно розшириться, як і Азовське.
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Нагадаємо, раніше вчені зазначили, що в Україні може відбутися сильний землетрус, який пошириться із зони Вранча у Румунії.
Нагадаємо, раніше синоптики оголосили І рівень небезпечності у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. У Карпатах оголосили ІІ рівень небезпечності.
Також стало відомо, що комета A117uU, яка була потенційно небезпечною для Землі, була відкинута гравітацією Сатурна.
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