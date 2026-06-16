Суперкомп'ютер передбачив переможця: хто виграє ЧС-2026

Модель, розроблена вченими Ліверпульського університету, провела 1000 симуляцій змагань.

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Оголошено переможця ЧС-2026 / Колаж: Главред, фото: Facebook/fifaworldcup

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Модель ШІ Ліверпульського університету провела 1000 симуляцій змагань

Фаворитом вважається Іспанія — її шанси на перемогу оцінюються в 26,1%

Чемпіонат світу з футболу FIFA триває, і в міру наближення фіналу 19 липня команди поступово вибувають із боротьби за титул.

На цьому тлі суперкомп'ютер визначив, які збірні мають найбільші шанси на підсумкову перемогу в турнірі, пише Daily Mail.

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Модель, розроблена вченими Ліверпульського університету, провела 1000 симуляцій змагань, щоб оцінити ймовірність успіху кожної команди.

Згідно з отриманими даними, головним фаворитом вважається Іспанія — її шанси на перемогу оцінюються в 26,1%. Далі йдуть Англія (17%), Франція (13,5%), Аргентина (12,4%) і Португалія (10,6%).

Як зазначив доктор Бенджамін Холмс, розрахунки в цілому збігаються з прогнозами букмекерів, однак несподіваним "темним конем" моделі стала Норвегія з імовірністю тріумфу 3,6%.

Крім того, система спрогнозувала й можливого володаря "Золотої бутси". За розрахунками, найбільші шанси мають норвежець Ерлінг Холанд та іспанець Мікель Оярсабаль — кожному з них модель прогнозує в середньому близько 5,2 забитих м'ячів за турнір.

Для аналізу результатів матчів суперкомп'ютер використовує технології машинного навчання, враховуючи не тільки індивідуальні навички гравців, але й передбачувану взаємодію всередині команди на полі.

РФ у світовому спорті: ключове питання порядку денного

Як раніше повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році міжнародна спортивна спільнота зайняла жорстку позицію і ввела санкції проти РФ. Російські команди та спортсмени були відсторонені від участі в ряді змагань, а багато атлетів втратили можливість виступати на міжнародній арені.

Однак з часом підхід низки спортивних організацій почав змінюватися. Міжнародний олімпійський комітет дозволив російським спортсменам брати участь у змаганнях у нейтральному статусі за умови дотримання певних умов. Зокрема, атлети мали підтвердити відсутність підтримки військових дій в Україні та не мати зв'язків з військовими структурами РФ.

Як повідомляв Главред, раніше Олександр Усик переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верховена в поєдинку, який відбувався в Єгипті біля пірамід у Гізі. У 11-му раунді Усик відправив суперника в нокдаун і пішов у атаку.

Нагадаємо, раніше українські спортсменки влаштували мовчазний протест під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в болгарській Варні.

Як повідомлялося, українець Олександр Бондарєв став чемпіоном "Формули-4" Близького Сходу, вперше в історії України завоювавши титул у цій серії. У вирішальній гонці в Катарі пілот посів 5-те місце.

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Про джерело: Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

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