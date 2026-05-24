Результат бою Усік — Верховен хочуть скасувати: Олександр уже знайшов 2 нових суперників

Результат бою Усік — Верховен хочуть скасувати

Український чемпіон світу Олександр Усик переміг легендарного нідерландського кікбоксера Ріко Верховена у гучному поєдинку в Єгипті. Бій завершився технічним нокаутом у 11-му раунді, проте одразу після фінального гонгу команда Верховена влаштувала скандал і подала офіційний протест.

Як Усик переміг Верховена

Поєдинок відбувся в єгипетській Гізі біля знаменитих пірамід у рамках шоу Glory in Giza.

Протягом більшої частини бою Усик контролював хід поєдинку завдяки швидкості, роботі ніг і перевазі в боксерській техніці. Верховен намагався відповідати силовими атаками і використовувати перевагу в габаритах, однак українець поступово почав домінувати.

Розв'язка настала в 11-му раунді. Усик відправив суперника в нокдаун, після чого пішов на добивання. Рефері Марк Лайсон зупинив бій буквально за секунду до фінального гонгу і зафіксував перемогу українця технічним нокаутом.

Для Усика це вже 25-та перемога у професійній кар'єрі.

Усик Верховен

Емоційна промова Усика після бою

Після перемоги Олександр Усик не зміг стримати емоцій і присвятив свій успіх Україні та родині.

"Для мене ця перемога дуже важлива, але я знаю, що зараз в Україні падають бомби. Мої люди сидять у сховищах. Моя родина, моя донька — вони у сховищі", — сказав чемпіон прямо в рингу.

За словами Усика, донька написала йому повідомлення одразу після бою.

"Тату, я тебе люблю. Ти виграв. Мені страшно", — процитував Усик слова доньки.

Також українець подякував своїй команді та звернувся до дружини Катерини.

"Ти — моє життя. Ти — моє серце", — сказав боксер.

Верховен подав протест після бою з Усиком

Відразу після завершення поєдинку команда Ріко Верховена офіційно оскаржила результат зустрічі.

Нідерландський спортсмен вважає, що рефері занадто рано зупинив бій і позбавив його можливості дотягнути до фінального раунду. Про подачу протесту Верховен повідомив в Instagram по дорозі до аеропорту.

"Офіційний протест подано по дорозі до аеропорту. Правила мають значення тільки тоді, коли їх застосовують у потрібний момент", — написав нідерландець.

Скандальний епізод вже активно обговорюють вболівальники та експерти. Одні впевнені, що зупинка бою була цілком виправданою, інші вважають, що Верховен міг продовжити поєдинок.

Усик — Верховен: прогноз букмекерів виправдався

Перед поєдинком аналітики практично не сумнівалися у перемозі Олександра Усика.

Коефіцієнт на перемогу українця становив близько 1,05, тоді як на успіх Верховена — 8,50.

Експерти відзначали, що для нідерландця головним шансом може стати фізична міць і важкий удар, однак клас Усика в професійному боксі виявився занадто високим.

У підсумку прогнози повністю виправдалися — українець впевнено контролював бій і завершив його достроковою перемогою.

Що далі: реванш Усик — Верховен і бій з Кабаелом

Відразу після бою на ринг вийшов непереможений німецький суперважкоатлет Агіт Кабаел, який є обов'язковим претендентом на титул WBC.

Організатор вечора боксу Туркі Аль-Шейх запропонував спочатку провести бій Усика проти Кабаела, а потім організувати реванш Усик – Верховен у Нідерландах.

Сам українець заявив, що готовий до будь-якого варіанту.

"Окей, без проблем. Брате, я готовий. Я можу боксувати з ними обома", — сказав Усик.

Верховен також підтвердив, що чув про можливий реванш, однак зазначив, що остаточне рішення залежить від організаторів і команд боксерів.

