Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Результат бою Усік — Верховен хочуть скасувати: Олександр уже знайшов 2 нових суперників

Сергій Кущ
24 травня 2026, 14:49
google news Підпишіться
на нас в Google
Після перемоги Олександр Усик не зміг стримати емоцій і присвятив свій успіх Україні та родині.
Результат бою Усік — Верховен хочуть скасувати
Результат бою Усік — Верховен хочуть скасувати / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Український чемпіон світу Олександр Усик переміг легендарного нідерландського кікбоксера Ріко Верховена у гучному поєдинку в Єгипті. Бій завершився технічним нокаутом у 11-му раунді, проте одразу після фінального гонгу команда Верховена влаштувала скандал і подала офіційний протест.

Як Усик переміг Верховена

Поєдинок відбувся в єгипетській Гізі біля знаменитих пірамід у рамках шоу Glory in Giza.

Протягом більшої частини бою Усик контролював хід поєдинку завдяки швидкості, роботі ніг і перевазі в боксерській техніці. Верховен намагався відповідати силовими атаками і використовувати перевагу в габаритах, однак українець поступово почав домінувати.

відео дня

Розв'язка настала в 11-му раунді. Усик відправив суперника в нокдаун, після чого пішов на добивання. Рефері Марк Лайсон зупинив бій буквально за секунду до фінального гонгу і зафіксував перемогу українця технічним нокаутом.

Для Усика це вже 25-та перемога у професійній кар'єрі.

Усік Вехнонен
Усик Вехнонен / Фото: скріншот

Емоційна промова Усика після бою

Після перемоги Олександр Усик не зміг стримати емоцій і присвятив свій успіх Україні та родині.

"Для мене ця перемога дуже важлива, але я знаю, що зараз в Україні падають бомби. Мої люди сидять у сховищах. Моя родина, моя донька — вони у сховищі", — сказав чемпіон прямо в рингу.

За словами Усика, донька написала йому повідомлення одразу після бою.

"Тату, я тебе люблю. Ти виграв. Мені страшно", — процитував Усик слова доньки.

Також українець подякував своїй команді та звернувся до дружини Катерини.

"Ти — моє життя. Ти — моє серце", — сказав боксер.

Усик — Верховен — огляд бою:

Верховен подав протест після бою з Усиком

Відразу після завершення поєдинку команда Ріко Верховена офіційно оскаржила результат зустрічі.

Нідерландський спортсмен вважає, що рефері занадто рано зупинив бій і позбавив його можливості дотягнути до фінального раунду. Про подачу протесту Верховен повідомив в Instagram по дорозі до аеропорту.

"Офіційний протест подано по дорозі до аеропорту. Правила мають значення тільки тоді, коли їх застосовують у потрібний момент", — написав нідерландець.

Скандальний епізод вже активно обговорюють вболівальники та експерти. Одні впевнені, що зупинка бою була цілком виправданою, інші вважають, що Верховен міг продовжити поєдинок.

Усик — Верховен: прогноз букмекерів виправдався

Перед поєдинком аналітики практично не сумнівалися у перемозі Олександра Усика.

Коефіцієнт на перемогу українця становив близько 1,05, тоді як на успіх Верховена — 8,50.

Експерти відзначали, що для нідерландця головним шансом може стати фізична міць і важкий удар, однак клас Усика в професійному боксі виявився занадто високим.

У підсумку прогнози повністю виправдалися — українець впевнено контролював бій і завершив його достроковою перемогою.

Що далі: реванш Усик — Верховен і бій з Кабаелом

Відразу після бою на ринг вийшов непереможений німецький суперважкоатлет Агіт Кабаел, який є обов'язковим претендентом на титул WBC.

Організатор вечора боксу Туркі Аль-Шейх запропонував спочатку провести бій Усика проти Кабаела, а потім організувати реванш Усик – Верховен у Нідерландах.

Сам українець заявив, що готовий до будь-якого варіанту.

"Окей, без проблем. Брате, я готовий. Я можу боксувати з ними обома", — сказав Усик.

Верховен також підтвердив, що чув про можливий реванш, однак зазначив, що остаточне рішення залежить від організаторів і команд боксерів.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Олександр Усик Новини боксу Ріко Верховен
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Під Москвою спалахнула масштабна пожежа: СБУ рознесла ключову нафтостанцію РФ

Під Москвою спалахнула масштабна пожежа: СБУ рознесла ключову нафтостанцію РФ

15:36Війна
"Усі об’єкти вражені": після удару Орешника у Білій Церкві горіли три гаражі

"Усі об’єкти вражені": після удару Орешника у Білій Церкві горіли три гаражі

12:03Війна
Майже 700 ворожих цілей: в ПС розповіли про особливість нічного обстрілу РФ

Майже 700 ворожих цілей: в ПС розповіли про особливість нічного обстрілу РФ

11:53Україна
Реклама

Популярне

Більше
Перець миттєво піде в ріст: чим підживити після висадки в ґрунт

Перець миттєво піде в ріст: чим підживити після висадки в ґрунт

Усік переміг Верховена в 11 раунді нокаутом: хронологія бою

Усік переміг Верховена в 11 раунді нокаутом: хронологія бою

Вікна будуть блищати місяцями: що додати у воду для миття

Вікна будуть блищати місяцями: що додати у воду для миття

Страшна ніч у Києві - масований удар ракетами, дронами, є руйнування

Страшна ніч у Києві - масований удар ракетами, дронами, є руйнування

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з собакою за 39 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з собакою за 39 с

Останні новини

15:36

Під Москвою спалахнула масштабна пожежа: СБУ рознесла ключову нафтостанцію РФ

15:19

РФ атакує другу добу поспіль: в ДСНС показали наслідки удару по ПолтавщиніФото

15:17

Сковорідка знову стане як нова: як приготувати суміш, яка буквально "з’їсть" нагар

14:56

Любовний гороскоп з 25 по 31 травня: Овнам — пристрасть, а Тельцям — спокій

14:49

Результат бою Усік — Верховен хочуть скасувати: Олександр уже знайшов 2 нових суперниківВідео

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
14:16

"Сваримося": Гросу після пологів наважилася на одкровення про шлюб

13:53

Огірки почнуть давати величезний урожай: що слід зробити якомога швидше

13:47

Фінансовий гороскоп на тиждень: Левам — новий бюджет, Дівам — баланс у витратах

13:27

Розбите серце: Софія Ротару порушила мовчання після удару РФ по Києву

Реклама
13:22

На радість українцям: що буде з курсом долара та євро до кінця травня

12:59

Потрібен лише один засіб: як почистити пральну машину від бруду

12:53

Таро-гороскоп на тиждень: Овнам - успіх у справах, а Козерогам - зайві тривоги

12:32

Китайський гороскоп на завтра, 25 травня: Щурам — тривога, Півням — пауза

12:26

Ніякі не "орел і решка": як правильно назвати сторони монети українською

12:03

"Усі об’єкти вражені": після удару Орешника у Білій Церкві горіли три гаражі

11:53

Майже 700 ворожих цілей: в ПС розповіли про особливість нічного обстрілу РФ

11:51

Гороскоп на тиждень: Овнам - успіх у роботі, а Тельцям - прибуток та підвищення

11:13

"Саня, не грайся": розкішна дружина Усика емоційно підтримала боксера під час боюВідео

10:44

Чому не можна розповідати сни до самого полудня - народні прикмети

10:34

"Реально неадеквати": Зеленський прокоментував удар "Орєшніком" по Білій Церкві

Реклама
10:32

Чи дійсно РФ вгатила "Орєшніком" по Білій Церкві: у Повітряних силах відповіли

10:18

Українські дрони потужно вдарили по російській нафтоперекачувальній станції

10:17

"Не пробачу цей крик дітей": українські зірки постраждали від атаки РФ на КиївВідео

09:53

Чи чекати стрибка курсу валют в червні: експерт розповів, що буде з доларом і євро

09:37

Ідеальна бюджетна закуска з кабачка: рецепт дуже простий і швидкий

09:27

Гороскоп на завтра, 25 травня: Стрільцям - образа, Левам - зміни

09:16

В Німеччині "перемалювали" карту України і поділили її на нові частини: чому та колиВідео

08:49

ЗСУ вдарили по об'єктах ворога на ТОТ: у Луганську масштабно палає нафтобазаВідео

08:37

РФ запустила "Орєшнік" по Київщині і вдарила по багатоповерхівці у ЧеркасахФото

08:10

Ядерні навчання в Білорусі були важливим сигналом для двох країн: Денисенко назвав причинуПогляд

07:38

Київ у вогні після атаки РФ: руйнування по всій столиці, є постраждалі і жертваФото

05:10

Здійсняться всі заповітні мрії: на чотири знаки зодіаку чекає особливий день

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з собакою за 39 с

03:41

Перець миттєво піде в ріст: чим підживити після висадки в ґрунт

02:57

Страшна ніч у Києві - масований удар ракетами, дронами, є руйнування

02:30

Як вибрати колір огорожі для будинку: дизайнери назвали найгірші відтінки

02:14

Усік переміг Верховена в 11 раунді нокаутом: хронологія бою

01:20

Жінка побачила пекло і розповіла про загробне життя: моторошні подробиці

23 травня, субота
23:59

Вікна будуть блищати місяцями: що додати у воду для миття

23:05

РФ цинічно вдарила ракетою по Одещині: багато поранених, серед них - діти

Реклама
22:34

Загроза штурму та десанту: прогноз щодо атаки РФ ще двох областей України

22:16

Гороскоп на завтра, 24 травня: Тельцям - сюрприз, Стрільцям - сильні емоції

21:34

Проїзд по 30 гривень: експерт пояснив, чому нові тарифи "знищать" транспорт Києва

21:32

Завершення війни: у Зеленського назвали ймовірні терміни та головну умову

20:34

Примирення не буде століттями: Мельник різко відповів Небензі в ООН

20:32

Сотні дронів та ракети: українців попереджають про масштабну атаку РФ

19:58

Як зібрати втричі більше яблук без хімікатів: метод агронома з 1960-х

19:33

Тарифи злітають: у Києві розкрили, скільки може коштувати проїзд у транспорті

19:10

Коваленко попередив про нову тактику РФ із масованими ударами по УкраїніПогляд

18:59

Чим обробити капусту в травні: безпечні засоби від слимаків і комах

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини Черкаси
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти