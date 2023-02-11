"Провісник" кінця світу або звичайне явище: чому блискавка вдарила в статую Христа-Спасителя

Це вже не перша блискавка, яка потрапила в статую Христа-Спасителя. Ця статуя знаходиться на висоті 710 метрів.

Блискавка влучила у статую Христа-Спасителя / Колаж Фото Вікіпедія, Instagram / fsbragaphotos

У Бразилії в Ріо-де-Жанейро блискавка вдарила прямо в статую Христа-Спасителя. Це сталося ввечері 10 лютого. Після побачених фото, які зробив бразильський фотограф, в Мережі багато хто почав переживати, чи не вважається це "передвісником" катастрофи.

Однак виявляється, що в цьому явищі немає нічого дивного чи містичного. Блискавки, що б'ють в статую Христа-Спасителя - поширене явище. Про це повідомляє Wonders of the world.

У Бразильському інституті космічних досліджень стверджують, що в цю статую щорічно вдаряє від 4 до 6 блискавок. Удари можуть повторюватися кожні 2-3 місяці. Під час сезону дощів це може повторюватися частіше.

Вся справа в тому, що статуя Христа-Спасителя знаходиться на висоті 710 метрів, на вершині граніту. Саме це і є логічним поясненням, чому в неї час від часу потрапляють блискавки. Статуя притягує блискавку попри те, що в ній є громовідвід. Він покриває верхню частину голови, а кабель тягнеться до руки.

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