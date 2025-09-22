Місяць "відкусив" частину Сонця: астрономи показали фото останнього затемнення 2025 року

Наступного разу сонячне затемнення відбудеться 17 лютого 2026 року. Воно також буде незвичайним.

Так виглядало сонячне затемнення в Твізелі (регіон Кентербері, Нова Зеландія) / Фото: nzherald.co.nz

У неділю, 21 вересня, відбулося часткове сонячне затемнення, яке могла бачити невелика частина жителів Землі - лише 16 мільйонів осіб.

Сонячне затемнення тривало приблизно 4,5 години. Його могли спостерігати жителі Нової Зеландії, східної частини Австралії, а також деяких островів у Тихому океані.

Як пише The Space, кожне часткове сонячне затемнення відбувається під час молодика, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем, і частково закриває собою диск нашої зірки. Таким чином Сонце набуває форми півмісяця.

Астрономи зробили приголомшливі фотографії часткового сонячного затемнення 21 вересня 2025 року.

Зображення нижче було зроблено під час прямої трансляції порталу Time and Date майже на самому початку затемнення, коли Місяць почав рухатися зліва направо по яскравому диску Сонця. Члени Данідінського астрономічного товариства змогли сфотографувати частково закритий диск Сонця в небі над Новою Зеландією.

Сонячне затемнення 2025 року / Фото: space.com

Наступне зображення було зроблено за кілька хвилин після настання піку часткового сонячного затемнення, коли 70% поверхні Сонця було приховано Місяцем у небі над містом Данідін у Новій Зеландії.

Сонячне затемнення 2025 року / Фото: space.com

Також показана фотографія Сонця під час спадної фази затемнення, коли Місяць зміщувався зліва направо по диску Сонця після піку цього астрономічного явища. Після цього силует Місяця повністю зник з диска Сонця і наша зірка знову стала виглядати, як і раніше.

Сонячне затемнення 2025 року / Фото: space.com

Це останній раз цього року, коли Місяць закрив собою Сонце. Наступного разу сонячне затемнення відбудеться 17 лютого 2026 року. Це буде кільцеподібне сонячне затемнення, коли Місяць також не повністю закриє собою Сонце і частину нашої зірки буде видно. Це явище зможуть побачити жителі південної частини Африки.

Метеосервіс Нової Зеландії показав у соцмережі Х, який вигляд мало приватне сонячне затемнення з космосу.

Тінь Місяця видно на хмарах із супутника Himawari-9, розташованого на висоті близько 36 000 км над Папуа-Новою Гвінеєю.

"Фіолетовий, червоний і зелений кольори дозволяють нам бачити, що відбувається вночі, а там, де це зустрічається з кольоровим зображенням, і відбувається схід Сонця. Часткове сонячне затемнення створює тінь, коли Місяць проходить над Сонцем. Ця тінь на хмарах має чорнувато-коричневий відтінок", - йдеться в повідомленні.

Багато людей бачили часткове сонячне затемнення сьогодні вранці з висоти землі - але чи бачили ви коли-небудь його з космосу? ??



Завдяки нашим друзям із JMA ми можемо побачити тінь Місяця на хмарах з їхнього супутника Himawari-9, який розташований приблизно за 36 000 км над Папуа - Новою Гвінеєю?... pic.twitter.com/jtK874wCfC - MetService (@MetService) September 21, 2025

Як писав Главред, сонячне затемнення 21 вересня відбулося у знаку Діви. Детальніше про цю важливу астрологічну подію, читайте в матеріалі: "Золотий трикутник" у небі: кому затемнення в Діві 21 вересня принесе везіння.

