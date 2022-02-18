"Невидимий" вірус: в МОЗ розповіли про виявлені в Україні нові підвиди Омікрону

В Україні зафіксували два нові підвиди Омікрону/ УНІАН

В Україні були зафіксовані нові підвиди штаму коронавірусу Омікрон. Поки що вони були виявлені здебільшого у людей, які поверталися з-за кордону, і такі випадки зараз поодинокі.

Один із зафіксованих підвидів вірусу викликає занепокоєння, адже він ще швидше передається і призводить до більш важкого перебігу хвороби в людини, яка ним інфікувалася. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, пише УНІАН.

"Щодо варіантів BA.1, BA.2 – так, вони зареєстровані на території України. Поки що це поодинокі випадки. І насправді, коли ми подивимось на ось ці підвиди, підтипи штаму Омікрон, то цей другий варіант викликає занепокоєння, враховуючи ще більшу швидкість передачі і трішки важчий перебіг", – розповів головний державний санлікар.

Варіант Омікрону, який має назву BA.2, важко відрізнити від Дельти, адже він на відміну від підвиду BA.1 не має спеціального маркера. Тому цей підвид вірусу ще називають "невидимим".

Як показали дослідження науковців з Данії, BA.2 більш заразний, ніж підвид Омікрону BA.1. проте наявні вакцини захищають від нього.

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Захворюваність коронавірусом в Україні

Раніше у МОЗ розповіли, що в Україні кожен п'ятий інфікований коронавірусом – з Омікроном, інші хворіють на Дельту. Ігор Кузін розповів, що зараз у державі фіксується змішаний сценарій: ще з минулого року частково залишився штам Дельта, проте заражень Омікроном стає все більше.

Також повідомлялося, що Омікрон став "злішим" до українських дітей. Медики зазначають, щ основна причина – відсутність у них вакцини.

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