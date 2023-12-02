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У Китаї поширюється новий важкий вірус: у США виступили за заборону поїздок

Єлизавета Бельмас
2 грудня 2023, 13:28
Світу загрожує поширення нового невідомого вірусу з Китаю.
У Китаї поширюється новий важкий вірус
У Китаї поширюється новий важкий вірус / колаж: Главред, фото: УНІАН

За останні тижні в Китай різко почав поширюватися новий вірус. Пацієнти надходять в госпіталі з респіраторними захворюваннями, мікоплазмовою пневмонією і риновірусною інфекцією. Найбільша кількість постраждалих налічується серед дітей. Про це повідомляє Newsweek.

Новий вірус у Китаї

Деякі експерти стверджують, що суворі заходи по боротьбі з коронавірусом призвели до ослаблення дитячої імунної системи. Саме це могло посприяти великій кількості хворих серед дітей.

На даний повідомлення з лікарень надходять по всьому китаю. В одній тільки дитячій лікарні Тяньцзіня за 18 листопада зафіксували 13 171 випадок інфікування. У Пекіні при цьому повідомляють про 7 000 випадків щодня.

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Сам вірус поширюється вже від Пекіна до Ляоніна, а це 643 кілометри географічного поширення.

Реакція світу на новий вірус

У Сенаті США тим часом вже відреагували на таємничий вірус і відправили лист президенту Джо Байдену з проханням заборонити сполучення з Китаєм. Дане рішення просять ввести до моменту, поки нове захворювання не стане більш ясним.

"У Китаї з'являється Нова таємнича респіраторна хвороба, і помилки COVID-19 не можна повторити", - заявив сенатор США від штату Флорида Марко Рубіо.

Вірус в Україні

Нагадаємо, в Україні зафіксовано перший випадок зараження новим штамом коронавірусу під назвою Пірола - цей підвид COVID-19 виявили у 20-річного чоловіка на Рівненщині. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я 7 листопада.

Також, в країні поширюються нові мутаціі COVID-19. У листопаді референс-лабораторія ВІЛ / СНІДу та вірусних патогенів Центру громадського здоров'я провела дослідження і виявила чотири нові варіації штаму "Омікрон".

Як наслідок, разом з холодами зростає і чисельність хворих Covid-19. У зв'язку з цим в країні можуть знову вводити карантинні обмеження. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону. За словами лікаря, на території України розвивається 14 штамів коронавірусу, в наслідок чого захворюваність зростає і всього лише за останній тиждень зросла вже на 20%.

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