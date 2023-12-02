У Китаї поширюється новий важкий вірус: у США виступили за заборону поїздок

За останні тижні в Китай різко почав поширюватися новий вірус. Пацієнти надходять в госпіталі з респіраторними захворюваннями, мікоплазмовою пневмонією і риновірусною інфекцією. Найбільша кількість постраждалих налічується серед дітей. Про це повідомляє Newsweek.
Новий вірус у Китаї
Деякі експерти стверджують, що суворі заходи по боротьбі з коронавірусом призвели до ослаблення дитячої імунної системи. Саме це могло посприяти великій кількості хворих серед дітей.
На даний повідомлення з лікарень надходять по всьому китаю. В одній тільки дитячій лікарні Тяньцзіня за 18 листопада зафіксували 13 171 випадок інфікування. У Пекіні при цьому повідомляють про 7 000 випадків щодня.
Сам вірус поширюється вже від Пекіна до Ляоніна, а це 643 кілометри географічного поширення.
Реакція світу на новий вірус
У Сенаті США тим часом вже відреагували на таємничий вірус і відправили лист президенту Джо Байдену з проханням заборонити сполучення з Китаєм. Дане рішення просять ввести до моменту, поки нове захворювання не стане більш ясним.
"У Китаї з'являється Нова таємнича респіраторна хвороба, і помилки COVID-19 не можна повторити", - заявив сенатор США від штату Флорида Марко Рубіо.
Вірус в Україні
Нагадаємо, в Україні зафіксовано перший випадок зараження новим штамом коронавірусу під назвою Пірола - цей підвид COVID-19 виявили у 20-річного чоловіка на Рівненщині. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я 7 листопада.
Також, в країні поширюються нові мутаціі COVID-19. У листопаді референс-лабораторія ВІЛ / СНІДу та вірусних патогенів Центру громадського здоров'я провела дослідження і виявила чотири нові варіації штаму "Омікрон".
Як наслідок, разом з холодами зростає і чисельність хворих Covid-19. У зв'язку з цим в країні можуть знову вводити карантинні обмеження. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону. За словами лікаря, на території України розвивається 14 штамів коронавірусу, в наслідок чого захворюваність зростає і всього лише за останній тиждень зросла вже на 20%.
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