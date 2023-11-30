Карантин повертається: у деяких областях України можуть відновити обмеження

Три області України можуть знову повернутися в карантин через Covid-19.

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У деяких областях України можуть відновити обмеження / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні настала зимова пора, а разом з нею зростає і чисельність хворих Covid-19. У зв'язку з цим в країні можуть знову вводити карантинні обмеження. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

За словами лікаря, на території України розвивається 14 штамів коронавірусу, в наслідок чого захворюваність зростає і всього лише за останній тиждень зросла вже на 20%.

"Щотижня в Україні госпіталізують в середньому 4200 пацієнтів. Реєструють як випадки реанімації, так і летальні випадки. За минулий тиждень від коронавірусної інфекції померло 56 осіб, у тому числі одна дитина", - розповів лікар.

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Також Кузін повідомив, що 35% захворюваності в Україні випадає на коронавірус, а ось госпіталізують з цією недугою найчастіше дітей - їх 50%.

В даний момент в Україні фіксує перевищення епідемічний поріг, а саме - в західній і північній частині країни.

"У трьох областях України перевищено епідемічний поріг. Це Тернопільська, Житомирська та Чернівецька області. Там вже показники вище, ніж стандартні для цього періоду. Тобто, ці регіони вже можуть вводити певні обмежувальні протиепідемічні заходи", - резюмував лікар і закликав громадян до вакцинації.

Нагадаємо, в Україні зафіксували новий підвид коронавірусного штаму Омікрону - Арктур. Він виявлений в Дубенському районі в Рівненській області, повідомив в Telegram голова ОВА Віталій Коваль. Вказується, що цей субваріант COVID-штаму Омікрон вперше був виявлений в січні 2023 року в Індії і швидко поширився по світу.

Трохи пізніше, в середині листопада, в Україні почали поширюватися нові мутації COVID-19. Референс-лабораторія ВІЛ / СНІДу та вірусних патогенів Центру громадського здоров'я провела дослідження і виявила чотири нових варіації штаму "Омікрон"..

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