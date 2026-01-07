Після приголомшливого успіху: на шанувальників "Служниці" чекає друга частина

Коротко:
- Як "Служницю" оцінили глядачі
- Коли почнуть знімати продовження картини
Американський трилер "Служниця", в якому зіграли Сідні Суїні та Аманда Сейфрід, матиме продовження.
Як повідомляє Variety, картина зібрала 133 мільйони доларів за перші два з половиною тижні прокату.
Після цього творці трилера вирішили зняти наступну частину під назвою "Секрет служниці", яка заснована на другому романі трилогії письменниці Фріди Мак-Фадден.
"Як за світовими касовими зборами, так і за відгуками в соціальних мережах, очевидно, що глядачі позитивно відреагували на абсолютно унікальний досвід "Служниці" і хочуть знати, що буде далі... Ми вірили в цю історію від самого початку, і ми надзвичайно раді втілити наступний розділ історії Міллі на екрані", - заявив Адам Фогельсон.
Зазначимо, вже цього року планують розпочати виробництво картини, і Сідні Свіні та Аманда Сейфрід з'являться у другій частині.
Дивіться трейлер "Служниці":
Трилер "Служниця" - що відомо
"Служниця" - американський трилер режисера Пола Фіга. Головні ролі виконали Сідні Суїні, Аманда Сейфрід і Мікеле Морроне. В основі сценарію фільму, написаного Ребеккою Сонненшайн, роман Фріди Макфадден.
Прем'єра фільму в США відбулася 19 грудня 2025 року
