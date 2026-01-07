Після приголомшливого успіху: на шанувальників "Служниці" чекає друга частина

Фільм "Служниця" отримав безліч позитивних відгуків.

https://glavred.net/movies/posle-oshelomlyayushchego-uspeha-poklonnikov-gornichnoy-zhdet-vtoraya-chast-10730174.html Посилання скопійоване

Трилер "Служниця" - друга частина / колаж: Главред, фото: скрін відео

Коротко:

Як "Служницю" оцінили глядачі

Коли почнуть знімати продовження картини

Американський трилер "Служниця", в якому зіграли Сідні Суїні та Аманда Сейфрід, матиме продовження.

Як повідомляє Variety, картина зібрала 133 мільйони доларів за перші два з половиною тижні прокату.

відео дня

Після цього творці трилера вирішили зняти наступну частину під назвою "Секрет служниці", яка заснована на другому романі трилогії письменниці Фріди Мак-Фадден.

"Як за світовими касовими зборами, так і за відгуками в соціальних мережах, очевидно, що глядачі позитивно відреагували на абсолютно унікальний досвід "Служниці" і хочуть знати, що буде далі... Ми вірили в цю історію від самого початку, і ми надзвичайно раді втілити наступний розділ історії Міллі на екрані", - заявив Адам Фогельсон.

Зазначимо, вже цього року планують розпочати виробництво картини, і Сідні Свіні та Аманда Сейфрід з'являться у другій частині.

Дивіться трейлер "Служниці":

Останні новини кіно і ТБ

Зазначимо, як повідомляв Главред, український актор Тарас Цимбалюк висловив свою думку про тих, хто критикував його вибір у фіналі "Холостяка", головним героєм якого був він. В інтерв'ю для Okay Eva артист зазначив, що в нього вже є імунітет на хейтерів.

А також в ефірі пост-шоу популярного проєкту "Холостяк", головним героєм якого став Тарас Цимбалюк, у студії з'явилися колишні учасниці шоу Софія Шамія та Оксана Шанюк. Зазначимо, на проекті дівчата посварилися через те, що Оксана звинуватила Софію в романі з одруженим чоловіком.

Вас може зацікавити:

Трилер "Служниця" - що відомо "Служниця" - американський трилер режисера Пола Фіга. Головні ролі виконали Сідні Суїні, Аманда Сейфрід і Мікеле Морроне. В основі сценарію фільму, написаного Ребеккою Сонненшайн, роман Фріди Макфадден.

Прем'єра фільму в США відбулася 19 грудня 2025 року

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред