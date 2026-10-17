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Кейдж і Бандерас знімуться у продовженні культового серіалу - подробиці

Віталій Кірсанов
17 жовтня 2026, 16:43
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Ніколас Кейдж зіграє персонажа на ім’я Генрі Логан, а Антоніо Бандерас втілить на екрані образ Рея Гарсії.
Кейдж і Бандерас знімуться у продовженні культового серіалу
Кейдж і Бандерас знімуться у продовженні культового серіалу / колаж: Главред, фото: instagram.com/antoniobanderas, Вікіпедія

Коротко:

  • Зйомки нових епізодів "Справжнього детектива" планують розпочати у 2027 році
  • За сценарій та режисуру нового сезону відповідає Ісса Лопес

Голлівудські актори Ніколас Кейдж та Антоніо Бандерас приєднаються до популярного серіалу HBO "Справжній детектив". Кейдж зіграє головну роль у п’ятому сезоні кримінальної антології, а Бандерас також з’явиться у продовженні проєкту. Зйомки нових епізодів планують розпочати у 2027 році.

Як повідомляє Variety, дія п’ятого сезону розгортатиметься в районі Джамейка-Бей у Нью-Йорку. Ніколас Кейдж зіграє персонажа на ім’я Генрі Логан, а Антоніо Бандерас втілить на екрані образ Рея Гарсії. Подробиці сюжету та інші учасники акторського складу поки що не розкриваються.

відео дня

За сценарій і режисуру нового сезону відповідає Ісса Лопес, яка раніше працювала над четвертою частиною серіалу - "Справжній детектив: Нічна країна". Події попереднього сезону відбувалися на Алясці, а головні ролі виконали Джоді Фостер і Калі Рейс.

Що відомо про серіал "Справжній детектив"

Кримінальну антологію створив Нік Піццолатто. За час існування проєкт отримав 41 номінацію на премію "Еммі" та здобув шість нагород.

Четвертий сезон встановив рекорд за кількістю переглядів серед усіх частин серіалу. За даними HBO, його аудиторія на різних платформах сягнула 12,7 мільйона глядачів.

Які ролі виконували Антоніо Бандерас і Ніколас Кейдж

Антоніо Бандерас здобув широку популярність завдяки фільмам "Маска Зорро" та "Легенда Зорро". Крім того, актор озвучив Кота в чоботях в анімаційній франшизі "Шрек". Серед його останніх робіт - біографічний фільм про Ентоні Бурдена "Тоні" та фільм "Погана дівчинка" з Ніколь Кідман.

Ніколас Кейдж відомий за фільмами "Покидаючи Лас-Вегас", "Свиня", "Сценарій мрії" та франшизою "Скарб нації". Поява в "Справжньому детективі" стане для актора одним із рідкісних випадків виконання головної ролі в телевізійному проєкті.

Участь двох відомих голлівудських акторів стане однією з головних подій майбутнього сезону, який продовжить історію кримінальної антології HBO.

Антонио Бандерас, Антоніо Бандерас Инфографика: Главред
Антоніо Бандерас / Інфографіка: Главред

Новини кіно

Раніше Главред повідомляв, що 63-річний культовий режисер Квентін Тарантіно зіграє одну з головних ролей у новому фільмі режисера Джеймі Адамса. У зйомках сцени беруть участь Тарантіно та 58-річна співачка Кайлі Міноуг.

У Голлівуді готують нову версію культового фільму жахів "Кошмар на вулиці В’язів". Студія Paramount Pictures придбала права на екранізацію оригінального сценарію фільму 1984 року. Судячи з усього, майбутній проєкт буде прямим рімейком картини Веса Крейвена.

Британський актор Руперт Грінт знову втілить образ Рона Візлі через 15 років після виходу заключної частини кіносаги про Гаррі Поттера. Актор приєднався до бродвейської постановки "Гаррі Поттер і прокляте дитя". Разом із ним у виставі вже задіяний Том Фелтон, який зіграв Драко Малфоя в оригінальних фільмах франшизи.

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Про особу: Ніколас Кейдж

Ніколас Кейдж - американський актор, продюсер і режисер.

Народився 7 січня 1964 року в Лос-Анджелесі.

Кейдж є лауреатом премій "Оскар" і "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль у драмі "Покидаючи Лас-Вегас" (1995), а також відомий своїм ексцентричним акторським стилем і величезною кількістю яскравих ролей у Голлівуді.

Кейдж надзвичайно різноплановий - він знімався як у шедеврах авторського кіно, так і в культових бойовиках епохи VHS, а також в експериментальних фільмах жахів.

Ніколас - племінник режисера Френсіса Форда Копполи (автора "Хрещеного батька"). На початку своєї кар’єри він навмисно обрав псевдонім Кейдж (на честь супергероя коміксів Люка Кейджа та композитора Джона Кейджа), щоб пробитися самостійно й уникнути звинувачень у кумівстві.

Актор став справжньою іконою інтернет-культури. Його гіпертрофована міміка, божевільні погляди та емоційні крики у фільмах (наприклад, у "Поцілунку вампіра") породили десятки культових інтернет-мемів.

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