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Міжнародна премія Еммі-2021: список переможців

24 листопада 2021, 10:23

Хто отримав золоту статуетку за успіхи на телебаченні цього року?

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49-а щорічна міжнародна премія Еммі: хто переміг / gettyimages.com

Премія Еммі - міжнародна телевізійна премія, яка проводиться з 1949 року в США.

За престижем її можна порівняти з Оскаром в світі кіно, Греммі в світі музики і Тоні в театральному світі.

23 листопада 2021 року в Нью-Йорку відбулась 49-а церемонія нагородження Міжнародної премії Еммі. До нагороди були представлені 44 кандидати в 11 категоріях з 24 країн.

Переможці Міжнародної премії Еммі 2021 року:

  • Кращий телефільм або міні-серіал - Перетинаючи Атлантику (Atlantic Crossing), Норвегія
  • Кращий драматичний серіал - Тегеран (טהרן), Ізраїль
  • Краща телевізійна комедія - Подзвони моєму агенту! (Call My Agent!), Франція
  • Краща гра актриси - Хейлі Сквайрс у стрічці Матеріали для дорослих (Adult Material), Великобританія
  • Краща гра актора - Девід Теннант у стрічці Дес (Des), Великобританія
  • Кращий документальний фільм - Замерзла Надія (Hope Frozen: A Quest To Live Twice), Таїланд
  • Найкраща програма в прайм-тайм в США, що не відноситься до англійської мови - 21-а щорічна премія Latin GRAMMY Awards
  • Найкраще неігрове шоу - Співак в масці (The Masked Singer), Великобританія
  • Краща короткометражка - Всередині (INSiDE), Нова Зеландія
  • Краща теленовела – Пісня слави (The Song Of Glory), Китай
  • Кращі програми про мистецтво – Кубрик про Кубрика (Kubrick By Kubrick), Франція.

Також до спеціальної нагороди від директорату Еммі за особливі досягнення був представлений Томас Беллута, генеральний директор німецької громадської телекомпанії ZDF.

Найбільшу кількість нагород отримали Британські (3) і Французькі артисти (2).

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