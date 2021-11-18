Найкращий фільм та актор: "Носоріг" Сенцова переміг на кінофестивалі у Швеції

Фільм Сенцова завоював дві номінації на фестивалі у Стокгольмі / Фото УП

Кримінальну драму Олега Сенцова "Носоріг" визнали найкращою на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі.

Відзначили також виконавця головної ролі стрічки Сергія Філімонова – він став кращим актором, йдеться в повідомленні на офіційному сайті кінофестивалю.

Скріншот сторінки Сенцова у Facebook

Події фільму переносять глядачів в Україну 1990-х років. Головний герой на прізвисько "Носоріг" за роки участі у злочинних угрупованнях стає авторитетом серед бандитів. Та через такий спосіб життя він втрачає сімейні зв’язки і стикається з проблемами в особистих стосунках. З часом хлопець усвідомлює, що цей шлях веде його не туди, куди він очікував.

Роботу над кінострічкою Сенцов розпочав ще 2012 року. Проте тоді не зміг її завершити через незаконний арешт – у 2014 році в окупованому Росією Криму його затримала ФСБ. Після повернення до України у 2019 році режисер продовжив роботу над фільмом.

читайте такожНатякав на аборт і не хотів давати своє прізвище: мати дочки Сенцова шокувала вчинками режисераСвітова прем’єра кінострічки відбулася 10 вересня на 78-му Венеційському кінофестивалі. Фільм вийде у прокат у 2022 році.

Реклама

Трейлер фільму "Носоріг"

Цікаві факти про фільм "Носоріг"

Картину знімали у копродукції України, Польщі та Німеччини. Зйомки відбувалися у Львові, Кривому Розі та Києві і завершилися у грудні 2020 року.

Загальний бюджет фільму становив 1,65 млн євро.

Це другий повнометражний фільм Сенцова після кінострічки "Гамер", яку презентували 2012 року.

Для Філімонова це вже друга нагорода за роль бандита "Носорога". Раніше його визнали найкращим актором на 15-му Міжнародному фестивалі артхаусного кіно у грузинському Батумі.