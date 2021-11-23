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Союзмультфільм перезапустив Ну, постривай!: Гарік Харламов в ролі Вовка і хвиля ненависті

23 листопада 2021, 12:13

Перший трейлер мультсеріалу неприємно здивував глядачів.

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У грудні 2021 вийде оновлена версія мультсеріалу Ну, постривай! / Скріншот

21 листопада 2021 року кіностудія Союзмультфільм презентувала перший трейлер перезапуску мультфільму Ну, постривай! (на екранах з 1969 року).

Ну, постривай! Канікули покажуть вже в грудні цього року. Роль Вовка озвучив комік Гарік Харламов, Зайця - актор і телеведучий Дмитро Хрустальов. Мультик матиме кілька значних відмінностей від оригінальної версії, наприклад:

  • малювання за допомогою комп'ютерної 3D графіки
  • поява нових персонажів Борсука, Їжачка і Козулі
  • з злісного курця, який не проти перекинути стаканчик, Вовк перетворився на завзятого геймера.

Таким чином творці серіалу намагалися адаптувати серіал під сучасних дітей, не відступаючи від основної сюжетної канви.

Шанувальники класичної версії мультсеріалу залишилися вкрай незадоволені побаченим, і нарікають на те, що подібні "перезапуски" лише вбивають атмосферу мультика.

На YouTube коментарі до ролика відключені, проте кількість дізлайків в десять разів перевищує кількість лайків. А ось в інших соціальних мережах, любителі класичного Ну постривай! дали собі волю у вираженні невдоволення.

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Шанувальники класичної версії категорично не задоволені Ну, постривай! Канікули/ instagram.com/soyuzmultfilm.official

Творці Ну, постривай! Канікули надзвичайно спокійні, і до хвилі обурення відносяться філософськи: "Новий Ну, постривай! Канікули розрахований на аудиторію дітей шести-восьми років, в ході розробки проєкту неодноразово проводилися фокус-групи, нам був важливий відгук, перш за все, дитячої аудиторії, для якої ми створювали наш мультфільм. ... Аудиторія YouTube, соціальних мереж Instagram, Facebook - переважно доросла, і ми, звичайно ж, очікували неоднозначний відгук глядачів, які виросли на класиці. Новий мультфільм при збереженні класичного для анімації жанру буфонади має іншу атмосферу і свій шарм."

За їхніми словами точно така ж історія відбувалася з перезапуском мультсеріалу Простоквашино: спершу дорослі бойкотували мультик, але діти сказали своє слово - нові серії регулярно потрапляють в топ переглядів на YouTube.

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Раніше стало відомо, коли вийде продовження кіносаги про Гаррі Поттера.

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