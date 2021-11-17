"Мерлінова борода!": продовженню фільмів про Гаррі Поттера бути - тепер офіційно

Стало відомо, коли вийде продовження фільмів про Гаррі Поттера / imdb.com

До 20-річчя виходу першого фільму з кіносаги про Гаррі Поттера, студія Уорнер Бразерс приготувала для поттероманів усього світу воістину королівський подарунок.

Чутки про вихід продовження фільмів про Гаррі Поттера підтвердилися: новому епізоду історії про хлопчика, який вижив, бути.

Уорнер Бразерс презентували офіційний тизер під назвою "20 річниця Гаррі Поттера: повернення в Гоґвортс". Прем'єра відбудеться на Новий Рік 2022 - 1 січня на стриммінговому сервісі HBO Max.

Подробиці про зміст спецепізоду поки не розкриваються: трейлер складається з нарізки кадрів з усіх восьми фільмів про Гаррі Поттера під заголовну музичну тему кіносаги.

Відомо, що в зйомках взяли участь виконавці ролей Золотого тріо - Деніел Редкліфф, Емма Уотсон і Руперт Грінт, а також актори Хелена Бонем Картер (Беллатріса Лестрейндж), Роббі Колтрейн (Хагрід), Рейф Файнс (Лорд Волан-де-Морт), Гері Олдмен (Сіріус Блек), Імельда Стонтон (Долорес Амбридж), Том Фелтон (Драко Малфой), Джеймс і Олівер Фелпс (брати Візлі), Марк Вільямс (Артур Візлі), Бонні Райт (Джіні Візлі), Альфред Енох (Дін Томас), Меттью Льюїс (Невілл Долгопупс), Еванна Лінч (Полумна Лавгуд) та багато інших.

Реклама

читайте такожHBO знімає серіал По Гаррі Поттеру-офіційно

Остання книга про Гаррі Поттера (не рахуючи п'єси Прокляте Дитя) вийшла в 2007 році. Однак Джоан Роулінг продовжує отримувати солідні гонорари за своє дітище. Раніше стало відомо, скільки саме Мама Ро отримує за Поттера щомісяця.

Інші цікаві новини: