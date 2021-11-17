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"Мерлінова борода!": продовженню фільмів про Гаррі Поттера бути - тепер офіційно

17 листопада 2021, 13:20

Названа дата виходу нового епізоду кіносаги про Хлопчика, який вижив.

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Стало відомо, коли вийде продовження фільмів про Гаррі Поттера / imdb.com

До 20-річчя виходу першого фільму з кіносаги про Гаррі Поттера, студія Уорнер Бразерс приготувала для поттероманів усього світу воістину королівський подарунок.

Чутки про вихід продовження фільмів про Гаррі Поттера підтвердилися: новому епізоду історії про хлопчика, який вижив, бути.

Уорнер Бразерс презентували офіційний тизер під назвою "20 річниця Гаррі Поттера: повернення в Гоґвортс". Прем'єра відбудеться на Новий Рік 2022 - 1 січня на стриммінговому сервісі HBO Max.

Подробиці про зміст спецепізоду поки не розкриваються: трейлер складається з нарізки кадрів з усіх восьми фільмів про Гаррі Поттера під заголовну музичну тему кіносаги.

Відомо, що в зйомках взяли участь виконавці ролей Золотого тріо - Деніел Редкліфф, Емма Уотсон і Руперт Грінт, а також актори Хелена Бонем Картер (Беллатріса Лестрейндж), Роббі Колтрейн (Хагрід), Рейф Файнс (Лорд Волан-де-Морт), Гері Олдмен (Сіріус Блек), Імельда Стонтон (Долорес Амбридж), Том Фелтон (Драко Малфой), Джеймс і Олівер Фелпс (брати Візлі), Марк Вільямс (Артур Візлі), Бонні Райт (Джіні Візлі), Альфред Енох (Дін Томас), Меттью Льюїс (Невілл Долгопупс), Еванна Лінч (Полумна Лавгуд) та багато інших.

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Остання книга про Гаррі Поттера (не рахуючи п'єси Прокляте Дитя) вийшла в 2007 році. Однак Джоан Роулінг продовжує отримувати солідні гонорари за своє дітище. Раніше стало відомо, скільки саме Мама Ро отримує за Поттера щомісяця.

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