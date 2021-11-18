Секс-скандал з Памелою Андерсон: у мережі з'явився тизер серіалу про інтимне відео актриси

Лілі Джеймс і Себастьян Стен в ролі Памели Андерсон і Томмі Лі / instagram.com/pamandtommyonhulu

У 1995 році Інтернет розбурхало опубліковане інтимне відео зірки Рятувальників Малібу Памели Андерсон і її чоловіка, барабанщика групи Mötley Crüe, Томмі Лі.

Ця подія лягла в основу серіалу Пем і Томмі. За сюжетом колишній порноактор, нині електрик, Ранд Готьє в помсту на погане з собою обходження Лі, вирішив пограбувати будинок музиканта і актриси.

Серед інших речей у вкраденому сейфі Готьє виявив секс-плівку, яку зняли Андерсон і Лі під час їх медового місяця. Вирішивши, що на цьому можна непогано заробити, злодій публікує інтимне відео знаменитостей.

Пем і Томмі спантеличені, їх шанувальники в захопленні, а Готьє готується отримати кругленьку суму за свою пікантну знахідку.

Прем'єра серіалу відбудеться 2 лютого 2022 року на стриммінговому сервісі Hulu. Зараз доступний тизер Пем і Томмі, на якому глядачі побачать перші кадри скандального серіалу з не менш скандальним сюжетом.

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Раніше у сексуальному насильстві та психологічному знущанні над своїми партнерками був звинувачений американський рок-музикант Мерилін Менсон.

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