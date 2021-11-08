В Україні за держкошти знімуть фільм про ЛГБТ-пару: що відомо

У картині розповідається про одностатеві стосунки двох чоловіків.
Державне агентство з питань кіно виділило 20 млн гривень на перший український фільм про ЛГБТ "Мій юний принц".
"Рада з державної підтримки кінематографії 12.10.2021 прийняла рішення про надання державної підтримки кінопроекту" мій юний принц "у сумі двадцять мільйонів гривень", - сказано у відповіді Держкіно виданню "Українські новини".
Картина стане першим повнометражним художнім фільмом про ЛГБТ-відносини, створений в Україні та виключно українською командою.
читайте такожVictoria's Secret проміняв "ангелів" на трансгендера, футболістку і ЛГБТ-активісткуУ фільмі знімуться українські актори: Петро Ніневський, Вікторія Литвиненко, Євген Лісничий, Ксенія Жданова, Анастасія Пустовіт.
"Мій юний принц": про що кіно та коли прем'єра
За сюжетом, Поль-17-річний підліток з хворою психікою, живе в шикарному маєтку, веде розгульний спосіб життя і проявляє нездорову прихильність до власної матері Софії. Незабаром в житті Поля і Софії вторгаються молодий хлопець Антуан і його батько Марк.
У Поля зав'язуються стосунки з Антуаном, а у Софії в цей час з Марком. Але як би вдало все не складалося, поява Антуана і Марка веде всіх до трагедії.
Планована дата прем'єрного показу фільму - липень 2022 року.
Раніше ми повідомляли, що художник DC Comics Ітан Ван Сківер розсекретила плани Warner Bros замінити Супермена. Замість Кларка Кента, закоханого в Лоїс, на перший план вийде інший персонаж з ЛГБТ-спільноти.
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