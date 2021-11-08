В Україні за держкошти знімуть фільм про ЛГБТ-пару: що відомо

Прем'єра фільму "Мій юний принц" запланована на липень 2022 року / DzygaMDB

Державне агентство з питань кіно виділило 20 млн гривень на перший український фільм про ЛГБТ "Мій юний принц".

"Рада з державної підтримки кінематографії 12.10.2021 прийняла рішення про надання державної підтримки кінопроекту" мій юний принц "у сумі двадцять мільйонів гривень", - сказано у відповіді Держкіно виданню "Українські новини".

Картина стане першим повнометражним художнім фільмом про ЛГБТ-відносини, створений в Україні та виключно українською командою.

читайте такожVictoria's Secret проміняв "ангелів" на трансгендера, футболістку і ЛГБТ-активісткуУ фільмі знімуться українські актори: Петро Ніневський, Вікторія Литвиненко, Євген Лісничий, Ксенія Жданова, Анастасія Пустовіт.

"Мій юний принц": про що кіно та коли прем'єра

За сюжетом, Поль-17-річний підліток з хворою психікою, живе в шикарному маєтку, веде розгульний спосіб життя і проявляє нездорову прихильність до власної матері Софії. Незабаром в житті Поля і Софії вторгаються молодий хлопець Антуан і його батько Марк.

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Афіша фільму "Мій юний принц" / DzygaMDB

У Поля зав'язуються стосунки з Антуаном, а у Софії в цей час з Марком. Але як би вдало все не складалося, поява Антуана і Марка веде всіх до трагедії.

Планована дата прем'єрного показу фільму - липень 2022 року.

Раніше ми повідомляли, що художник DC Comics Ітан Ван Сківер розсекретила плани Warner Bros замінити Супермена. Замість Кларка Кента, закоханого в Лоїс, на перший план вийде інший персонаж з ЛГБТ-спільноти.

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