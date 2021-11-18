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"За муки духам помстяться наші онуки" - рецензія на фільм "Мисливці за привидами: з того світу"

18 листопада 2021, 23:04

В український прокат у четвер, 18 листопада, вийшла нова частина легендарної комедійної франшизи - "Мисливці за привидами: з того світу".

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Симпатична мати-одиначка Келлі (Керрі Кун) надриваючись, ростить двох дітей-старшого- кучерявого хлопця на порозі першої полюції Тревора (Фінн Вулфхард) і кучеряву ж дівчинку-ботанку Фібі (Маккенна Грейс). Раптово в найдосконалішій глушині помирає батько Келлі - типовий сумашедший вчений. І залишає в спадок їй проклятий старий будинок у вигляді запущеної ферми. Оскільки Фінанси жінки співають романси, вона бере дітей і їде туди - сподіваючись продати будинок, щоб виправити справи. На місці виявляється, що все не так-то просто, а містечко не просто депресивний, а просто навіть моторошний. І ось-ось примари поповзуть з усіх щілин.

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Франшиза "Мисливці за привидами" давно перебувала в стані коми - в першу чергу її кінематографічна частина. Якщо і перший, і другий мультсеріали мали успіх, то спроба перезапуску з повністю жіночим складом в 2016-му провалилася з тріском. І все погіршувалося тим, що сценарист і виконавець однієї з головних ролей в оригінальній дилогії Гарольд Реміс помер ще в 2014-му, а Білл Мюррей категорично відмовлявся повернутися до своєї ролі - Пітера Венкмана. Але провал перезапуску розв'язав руки режисерові оригіналу Айвану Райтману. І його синові Джейсону (Вище неба, Таллі, Джуно) який погодився поставити новий фільм.

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Стратегію вони обрали безпрограшну - адже ностальгічний флер 80 - х в останні роки має успіх Шалений. А для більшого ефекту на одну з головних ролей покликали юного Вулфхарда - зірку "Дуже дивних справ" (який весь, загалом, на ностальгії по 80-му побудований). І ставка, загалом, спрацювала, незважаючи на те, що Кучерявий хлопчина отримав не так багато екранного часу. У пару до Керрі Кун покликали Пола Радда (зараз більш відомий, як марвеловська Людина-мураха, але ім'я він собі зробив в комедіях - в тому числі зі старшим Райтманом). І у дует вийшов непоганий - любовна лінія дивака-вчителя і мами-одиначки зроблена тонко, цікаво і без вульгарності.

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Ще явний плюс фільму-баланс жартів тонких і відверто вульгарних дотриманий. Причому на диво - в кращих традиціях оригіналу.
За великим рахунком, слабо справляється з роллю тільки юна Грейс, яка за сюжетом постійно на першому плані боротьби зі всякою нечистю. І ось така от ноша виявилася їй явно не по плечу.

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Ну і - щоб обійтися без явних спойлерів - старі розбіжності улагоджені і фанати оригінальної дилогії фіналом точно залишаться дуже задоволені.

Підсумовуючи - фільм "Мисливці за привидами: з того світу" вийшов відмінною розвагою. Яскравим, цікавим і іскристим. І він точно сподобається і фанатам старих фільмів, і звичайним глядачам, які прийшли в кіно гарно провести вечір.

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