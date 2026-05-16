Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Кіно та ТБ

"Підходимо до пошуку з обережністю": розпочався кастинг на роль нового Джеймса Бонда

Віталій Кірсанов
16 травня 2026, 11:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Останнім Бондом був Деніел Крейг, який втілював образ культового агента у п’яти фільмах з 2006 по 2021 рік.
Розпочався кастинг на роль нового Джеймса Бонда
Розпочався кастинг на роль нового Джеймса Бонда / колаж: Главред, фото: Columbia Pictures

Коротко:

  • Новий фільм про Джеймса Бонда зніме канадський режисер Дені Вільнев
  • Представники студії звернулися до відомої кастинг-директорки Ніни Голд

Компанія Amazon MGM Studios офіційно оголосила кастинг акторів на роль агента 007. Про це пише видання Variety.

Представники студії звернулися до відомої кастинг-директорки Ніни Голд, яка підбирала акторів для серіалу "Гра престолів" і фільмів "Зоряні війни". Саме вона має допомогти знайти чоловіка, який гідно замінить актора Деніела Крейга.

відео дня

"Ми не плануємо коментувати конкретні деталі процесу пошуку актора, але будемо раді згодом поділитися новинами з шанувальниками 007, як тільки настане час", – йдеться в заяві Amazon MGM Studios.

До речі, наступний фільм про Джеймса Бонда зніме канадський режисер Дені Вільнев, який працював над "Дюною" та "Сікаріо". Виконавчим продюсером майбутньої картини стане Таня Лапуант.

До речі, раніше ходили чутки, що на головну роль агента 007 претендують багато акторів, зокрема, Джейкоб Елорді, Каллум Тернер і Аарон Тейлор-Джонсон. Однак поки що немає жодної офіційної інформації від творців.

"Ми підходимо до пошуку з обережністю та глибокою повагою. Це мрія — нарешті представити глядачам наступний розділ, і водночас це велика відповідальність. Що я можу вам сказати, так це ось що: коли ви поєднуєте одну з найулюбленіших франшиз в історії з командою кінорежисерів світового класу, включаючи талановитого режисера Дені Вільнева, незвичайних продюсерів Емі Паскаль і Девіда Хеймана, виконавчого продюсера Тані Лапуант і сценариста Стівена Найта, ви готуєте ґрунт для чогось, що дійсно гідно спадщини Бонда", – підкреслила керівниця відділу кіновиробництва Amazon MGM Кортні Валенті.

Нагадаємо, останнім Бондом був Деніел Крейг, який втілював образ культового агента у п'яти фільмах з 2006 по 2021 рік. Після завершення цієї фази продюсери вирішили передати естафету іншому акторові.

Новий фільм про Джеймса Бонда – головне

Франко-канадський режисер Дені Вільнев офіційно очолить зйомки нового фільму про Джеймса Бонда. Автор таких масштабних фільмів, як "Дюна" і "Прибуття", тепер спробує себе в жанрі шпигунського екшену, вдихнувши нове життя у франшизу.

Актриса Сідні Свіні, відома за роллю в серіалі "Ейфорія", може зіграти головну жіночу роль у новому фільмі про Джеймса Бонда. Режисер нової частини "бондіани" Дені Вільнев вважає Свіні надзвичайно талановитою та привабливою для молодого покоління. Серед переваг актриси журналісти називають атлетичність і жіночність, які зазвичай необхідні для втілення образу дівчини-агента 007.

Читайте також:

Про джерело: The Variety

The Variety — це американський торговий журнал, що належить Penske Media Corporation. Він є одним із найавторитетніших і найшанованіших джерел новин у сфері розваг у всьому світі.

Заснований Сіме Сільверманом у Нью-Йорку в 1905 році як щотижнева газета, що висвітлювала театральні вистави та водевіль. Згодом сфера його охоплення розширилася, включивши легітимний театр, бурлеск, кінофільми, радіо та телебачення. У 1933 році було запущено "Daily Variety" у Лос-Анджелесі, щоб зосередитися на кіноіндустрії. Хоча "Daily Variety" припинив друковану версію у 2013 році, щотижневе видання та постійно оновлюваний веб-сайт продовжують існувати.

"The Variety" спеціалізується на новинах та аналізі індустрії розваг. Він є важливим джерелом інформації для впливових продюсерів, керівників та талантів у сфері розваг, надаючи щоденні термінові новини, глибоке висвітлення сезону нагород, важливі огляди та аналіз видатних гравців індустрії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
шоу-бізнес Джеймс Бонд новини шоу бізнесу новини кіно
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Далекобійні санкції": ЗСУ за тиждень знищили рідкісний літак, вертоліт та кораблі

"Далекобійні санкції": ЗСУ за тиждень знищили рідкісний літак, вертоліт та кораблі

12:49Україна
ЗСУ пішли вперед одразу на кількох напрямках та мають успіхи - деталі від ISW

ЗСУ пішли вперед одразу на кількох напрямках та мають успіхи - деталі від ISW

12:13Фронт
Україна повернула 528 тіл загиблих українських військових - що відомо

Україна повернула 528 тіл загиблих українських військових - що відомо

11:36Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Дуже хотіла жити": за життя дружини Усика три місяці боролися лікарі

"Дуже хотіла жити": за життя дружини Усика три місяці боролися лікарі

Ольга Мартиновська не буде суддею "МайстерШеф": що сталося

Ольга Мартиновська не буде суддею "МайстерШеф": що сталося

Град, грози та шквали: на Україну насувається потужний шторм

Град, грози та шквали: на Україну насувається потужний шторм

Урожай смородини та порічки подвоїться: що потрібно зробити в травні

Урожай смородини та порічки подвоїться: що потрібно зробити в травні

Лайфхак радянських часів: навіщо закопувати звичайний цвях у вазон

Лайфхак радянських часів: навіщо закопувати звичайний цвях у вазон

Останні новини

13:12

Листя картоплі жовтіє: чим підгодувати, щоб врятувати врожай

13:01

Як мати й син: фото 40-річного актора з дружиною вразило людей

12:49

"Далекобійні санкції": ЗСУ за тиждень знищили рідкісний літак, вертоліт та кораблі

12:38

Підступний тест з ПДР з круговим рухом: водії довго "ламають" головуВідео

12:33

Китайський гороскоп на завтра, 17 травня: Коням — зустрічі, Бикам — негаразди

Вовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій ХарківськийВовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій Харківський
12:13

ЗСУ пішли вперед одразу на кількох напрямках та мають успіхи - деталі від ISW

12:05

"Це як розуміти?": Білик викрила фаворитку Євробачення 2026 у плагіаті свого хітаВідео

11:55

"Підходимо до пошуку з обережністю": розпочався кастинг на роль нового Джеймса Бонда

11:53

На "острові мільярдерів" безкоштовно роздають будинки: у чому хитрість

Реклама
11:45

Кому карти Таро обіцяють раптове багатство: гороскоп на молодик 16 травня 2026Відео

11:40

"Навіть якщо війна закінчиться": тривожний прогноз щодо нового наступу Росії

11:36

Україна повернула 528 тіл загиблих українських військових - що відомо

11:14

Сонячні панелі влітку: як зберегти максимальну потужність

11:06

LELEKA розкішно виступила перед журі Євробачення 2026 — як її оцінилиВідео

10:56

Чому 17 травня на столі має бути картопля: яке церковне свято

10:48

Як виростити моркву завдовжки 25 см: три головні секрети чудового врожаюВідео

10:42

Різке зростання чи падіння: чого чекати від курсу долара та євро з понеділка

09:54

Росія змінила тактику атак дронами "Шахед" по Україні – BI

09:51

РФ готує новий сценарій ударів по Києву: загроза від ракетних атак зросте - ISW

09:30

Чому перець скидає квіти: помилки, через які можна залишитися без врожаюВідео

Реклама
09:07

Євробачення 2026: де дивитися гранд-фінал

08:52

Військові РФ завдали удару по Одеській області: є поранені

08:51

Дрони вдарили по найбільшому хімзаводу в РФ: спалахнула масштабна пожежа

08:09

Віталій Портников: Трамп сказав Кремлю важливе "ні" щодо ДонбасуПогляд

07:35

Росіяни атакували Харків: дрон вдарив по центру міста, є постраждалі

06:00

Початок "білої смуги": удача сама постукає у двері трьох знаків зодіаку

05:28

Як полегшити кольки у дитини: експерт назвав найефективніші методи

05:00

Град, грози та шквали: на Україну насувається потужний шторм

04:41

Чому в СРСР у кожному домі зберігали сушену кропиву: пояснення здивує

04:12

Як зберігати хліб, щоб був свіжим до 2 тижнів: так робили ще наші бабусі

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на зображенні воротаря з м'ячем за 35 с

03:40

Астероїд "вбивця міст" стрімко наближається до Землі: чи існує загроза катастрофи

03:11

Що найчастіше сниться людям: статистика пошукових запитів Google

02:34

Чотири знаки зодіаку отримають подарунок від Всесвіту - кого чекають великі зміни

01:45

Не чіпатиме крупи, не підлітатиме до шафи: як назавжди позбутися моліВідео

01:01

Росіяни придумали, як захистити "Шахеди" від перехоплювачів — Флеш

00:34

Фінансовий тиждень чекає на три знаки зодіаку: кому пощастить уже з 18 травня

15 травня, п'ятниця
23:59

У Києві можуть змінити схему руху метро: названо терміни та напрямок

23:13

Сильний геомагнітний шторм атакував країну: коли закінчиться буря

23:07

У США розкрили несподіваний сценарій завершення війни в Україні

Реклама
22:44

"Там море нерозірваних мін": РФ повністю зруйнувала місто на Харківщині

22:44

Лайфхак радянських часів: навіщо закопувати звичайний цвях у вазон

22:06

Загроза штурму 50-тисячного угруповання: експерт про ризик атаки РФ з півночі

21:52

Бачать майбутнє та емоції: чотири місяці народження з найсильнішим чуттям

21:33

Його просили кинути зброю: поліція опублікувала відео зі стріляниною на ХмельниччиніВідео

21:28

Допомога на дітей виплачуватиметься за новою схемою: важливі зміни

21:11

Чим можна замінити пелети в печі: що дійсно працює, а що — небезпечноВідео

20:56

Чому морква тріскаєть та росте кривою: помилки у поливі та підживленні

20:50

Кого найчастіше кусають комарі: вчені назвали ідеальних жертв

20:26

Розкішна зелена огорожа без клопоту: який кущ росте швидше за тую і виглядає яскравіше

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти