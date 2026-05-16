"Підходимо до пошуку з обережністю": розпочався кастинг на роль нового Джеймса Бонда

Розпочався кастинг на роль нового Джеймса Бонда

Компанія Amazon MGM Studios офіційно оголосила кастинг акторів на роль агента 007. Про це пише видання Variety.

Представники студії звернулися до відомої кастинг-директорки Ніни Голд, яка підбирала акторів для серіалу "Гра престолів" і фільмів "Зоряні війни". Саме вона має допомогти знайти чоловіка, який гідно замінить актора Деніела Крейга.

"Ми не плануємо коментувати конкретні деталі процесу пошуку актора, але будемо раді згодом поділитися новинами з шанувальниками 007, як тільки настане час", – йдеться в заяві Amazon MGM Studios.

До речі, наступний фільм про Джеймса Бонда зніме канадський режисер Дені Вільнев, який працював над "Дюною" та "Сікаріо". Виконавчим продюсером майбутньої картини стане Таня Лапуант.

До речі, раніше ходили чутки, що на головну роль агента 007 претендують багато акторів, зокрема, Джейкоб Елорді, Каллум Тернер і Аарон Тейлор-Джонсон. Однак поки що немає жодної офіційної інформації від творців.

"Ми підходимо до пошуку з обережністю та глибокою повагою. Це мрія — нарешті представити глядачам наступний розділ, і водночас це велика відповідальність. Що я можу вам сказати, так це ось що: коли ви поєднуєте одну з найулюбленіших франшиз в історії з командою кінорежисерів світового класу, включаючи талановитого режисера Дені Вільнева, незвичайних продюсерів Емі Паскаль і Девіда Хеймана, виконавчого продюсера Тані Лапуант і сценариста Стівена Найта, ви готуєте ґрунт для чогось, що дійсно гідно спадщини Бонда", – підкреслила керівниця відділу кіновиробництва Amazon MGM Кортні Валенті.

Нагадаємо, останнім Бондом був Деніел Крейг, який втілював образ культового агента у п'яти фільмах з 2006 по 2021 рік. Після завершення цієї фази продюсери вирішили передати естафету іншому акторові.

Франко-канадський режисер Дені Вільнев офіційно очолить зйомки нового фільму про Джеймса Бонда. Автор таких масштабних фільмів, як "Дюна" і "Прибуття", тепер спробує себе в жанрі шпигунського екшену, вдихнувши нове життя у франшизу.

Актриса Сідні Свіні, відома за роллю в серіалі "Ейфорія", може зіграти головну жіночу роль у новому фільмі про Джеймса Бонда. Режисер нової частини "бондіани" Дені Вільнев вважає Свіні надзвичайно талановитою та привабливою для молодого покоління. Серед переваг актриси журналісти називають атлетичність і жіночність, які зазвичай необхідні для втілення образу дівчини-агента 007.

Про джерело: The Variety The Variety — це американський торговий журнал, що належить Penske Media Corporation. Він є одним із найавторитетніших і найшанованіших джерел новин у сфері розваг у всьому світі. Заснований Сіме Сільверманом у Нью-Йорку в 1905 році як щотижнева газета, що висвітлювала театральні вистави та водевіль. Згодом сфера його охоплення розширилася, включивши легітимний театр, бурлеск, кінофільми, радіо та телебачення. У 1933 році було запущено "Daily Variety" у Лос-Анджелесі, щоб зосередитися на кіноіндустрії. Хоча "Daily Variety" припинив друковану версію у 2013 році, щотижневе видання та постійно оновлюваний веб-сайт продовжують існувати. "The Variety" спеціалізується на новинах та аналізі індустрії розваг. Він є важливим джерелом інформації для впливових продюсерів, керівників та талантів у сфері розваг, надаючи щоденні термінові новини, глибоке висвітлення сезону нагород, важливі огляди та аналіз видатних гравців індустрії.

