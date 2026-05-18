Названо потенційного нового виконавця ролі Джеймса Бонда

Актор Том Френсіс претендує на роль нового Джеймса Бонда

Британський актор Том Френсіс може стати наступним виконавцем ролі Джеймса Бонда. Про це пише Variety.

26-річний артист найбільш відомий за роботою на театральній сцені. Френсіс разом із співачкою Ніколь Шерзінгер зіграв у мюзиклі Ендрю Ллойда Веббера "Бульвар Сансет" і був удостоєний престижної премії Лоренса Олів'є.

Як зазначає видання, імена інших претендентів на роль не підтверджені офіційно. Серед них — Джейкоб Елорді, Каллум Тернер та Аарон Тейлор-Джонсон.

Попередній фільм про Бонда "Не час помирати" з Деніелом Крейгом у головній ролі вийшов у 2021 році. У картині Крейг повернувся до образу агента 007 уп'яте.

Франко-канадський режисер Дені Вільнев офіційно очолить зйомки нового фільму про Джеймса Бонда. Автор таких масштабних фільмів, як "Дюна" та "Прибуття", тепер спробує себе в жанрі шпигунського екшену, вдихнувши нове життя у франшизу.

Актриса Сідні Свіні, відома за роллю в серіалі "Ейфорія", може зіграти головну жіночу роль у новому фільмі про Джеймса Бонда. Режисер нової частини "бондіани" Дені Вільнева вважає Свіні надзвичайно талановитою та привабливою для молодого покоління. Серед переваг актриси журналісти називають атлетичність і жіночність, які зазвичай необхідні для втілення образу дівчини-агента 007.

Компанія Amazon MGM Studios офіційно оголосила кастинг акторів на роль агента 007. Представники студії звернулися до відомої кастинг-директорки Ніни Голд, яка підбирала акторів для серіалу "Гра престолів" і фільмів "Зоряні війни". Саме вона має допомогти знайти чоловіка, який гідно замінить актора Деніела Крейга.

Про джерело: The Variety The Variety — це американський торговий журнал, що належить Penske Media Corporation. Він є одним із найавторитетніших і найшанованіших джерел новин у сфері розваг у всьому світі. Заснований Сіме Сільверманом у Нью-Йорку в 1905 році як щотижнева газета, що висвітлювала театральні вистави та водевіль. Згодом сфера його охоплення розширилася, включивши легітимний театр, бурлеск, кінофільми, радіо та телебачення. У 1933 році було запущено "Daily Variety" у Лос-Анджелесі, щоб зосередитися на кіноіндустрії. Хоча "Daily Variety" припинив друковану версію у 2013 році, щотижневе видання та постійно оновлюваний веб-сайт продовжують існувати. "The Variety" спеціалізується на новинах та аналізі індустрії розваг. Він є важливим джерелом інформації для впливових продюсерів, керівників та талантів у сфері розваг, надаючи щоденні термінові новини, глибоке висвітлення сезону нагород, важливі огляди та аналіз видатних гравців індустрії.

