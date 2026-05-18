Названо потенційного нового виконавця ролі Джеймса Бонда

Коротко:
- Том Френсіс найбільш відомий своєю роботою на театральній сцені
- Артист удостоєний престижної премії Лоренса Олів'є
Британський актор Том Френсіс може стати наступним виконавцем ролі Джеймса Бонда. Про це пише Variety.
26-річний артист найбільш відомий за роботою на театральній сцені. Френсіс разом із співачкою Ніколь Шерзінгер зіграв у мюзиклі Ендрю Ллойда Веббера "Бульвар Сансет" і був удостоєний престижної премії Лоренса Олів'є.
Як зазначає видання, імена інших претендентів на роль не підтверджені офіційно. Серед них — Джейкоб Елорді, Каллум Тернер та Аарон Тейлор-Джонсон.
Попередній фільм про Бонда "Не час помирати" з Деніелом Крейгом у головній ролі вийшов у 2021 році. У картині Крейг повернувся до образу агента 007 уп'яте.
Новий фільм про Джеймса Бонда — головне
Франко-канадський режисер Дені Вільнев офіційно очолить зйомки нового фільму про Джеймса Бонда. Автор таких масштабних фільмів, як "Дюна" та "Прибуття", тепер спробує себе в жанрі шпигунського екшену, вдихнувши нове життя у франшизу.
Актриса Сідні Свіні, відома за роллю в серіалі "Ейфорія", може зіграти головну жіночу роль у новому фільмі про Джеймса Бонда. Режисер нової частини "бондіани" Дені Вільнева вважає Свіні надзвичайно талановитою та привабливою для молодого покоління. Серед переваг актриси журналісти називають атлетичність і жіночність, які зазвичай необхідні для втілення образу дівчини-агента 007.
Компанія Amazon MGM Studios офіційно оголосила кастинг акторів на роль агента 007. Представники студії звернулися до відомої кастинг-директорки Ніни Голд, яка підбирала акторів для серіалу "Гра престолів" і фільмів "Зоряні війни". Саме вона має допомогти знайти чоловіка, який гідно замінить актора Деніела Крейга.
Про джерело: The Variety
The Variety — це американський торговий журнал, що належить Penske Media Corporation. Він є одним із найавторитетніших і найшанованіших джерел новин у сфері розваг у всьому світі.
Заснований Сіме Сільверманом у Нью-Йорку в 1905 році як щотижнева газета, що висвітлювала театральні вистави та водевіль. Згодом сфера його охоплення розширилася, включивши легітимний театр, бурлеск, кінофільми, радіо та телебачення. У 1933 році було запущено "Daily Variety" у Лос-Анджелесі, щоб зосередитися на кіноіндустрії. Хоча "Daily Variety" припинив друковану версію у 2013 році, щотижневе видання та постійно оновлюваний веб-сайт продовжують існувати.
"The Variety" спеціалізується на новинах та аналізі індустрії розваг. Він є важливим джерелом інформації для впливових продюсерів, керівників та талантів у сфері розваг, надаючи щоденні термінові новини, глибоке висвітлення сезону нагород, важливі огляди та аналіз видатних гравців індустрії.
