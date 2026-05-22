"Від Bonjour до Au revoir": серіал "Емілі в Парижі" завершиться шостим сезоном

Серіал "Емілі в Парижі" завершиться шостим сезоном

Стрімінговий сервіс Netflix офіційно підтвердив завершення популярного серіалу "Емілі в Парижі". Фінальним для проєкту стане шостий сезон. Про це шанувальникам повідомила виконавиця головної ролі Лілі Коллінз у спільній публікації з Netflix в Instagram.

Актриса записала відеозвернення, в якому подякувала глядачам за підтримку серіалу протягом усіх років його існування.

"Від Bonjour до Au revoir. Після шести років, безлічі міст і незліченних спогадів настав час останнього сезону", - йдеться в повідомленні.

За словами Коллінз, творці готують для шанувальників емоційне та незабутнє завершення історії. Відомо, що зйомки фінального сезону вже проходять у Греції. Крім того, герої серіалу відвідають Монако і знову повернуться до Парижа.

Творець проєкту Даррен Стар назвав роботу над серіалом "незабутньою подорожжю" і подякував шанувальникам за любов до історії Емілі.

У новому сезоні глядачі побачать розвиток сюжетних ліній, що залишилися відкритими після п'ятого сезону. Зокрема, Емілі остаточно розлучилася з Марчелло, а Габріель вирушив до Греції. Також Мінді погодилася вийти заміж за Ніколя, незважаючи на внутрішні сумніви.

Проєкт став одним із найуспішніших серіалів Netflix. Сумарно перші п’ять сезонів провели 32 тижні в глобальному топ-10 англомовних серіалів платформи, а також очолювали рейтинги в 90 країнах.

У фінальному сезоні глядачі знову побачать Філіппін Леруа-Больє, Ешлі Парк, Лукаса Браво, Семюела Арнольда, Бруно Гуері, Вільяма Абаді, Люсьєна Лавісконта та інших акторів.

Що таке Netflix Netflix — американський провайдер медійних послуг і продюсерська компанія зі штаб-квартирою в Лос-Гатос, Каліфорнія. Компанія була заснована в 1997 році Рідом Гастінгсом і Марком Рендолфом у Скоттс-Валлі, Каліфорнія, повідомляє Вікіпедія. У 2022 році Netflix призупинив свою діяльність у Росії після того, як закон зобов'язав його транслювати російські державні канали. Хоча компанія була присутня на російському ринку з 2016 року, вона призупинила всі проекти та розірвала зв'язки з Росією на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну. Підключитися до сервісу або продовжити старі передплати стало неможливо. За словами представників компанії у квітні 2022 року, через вихід з Росії Netflix втратив 700 000 платних передплатників

