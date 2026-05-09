Топ-серіал "Ведмідь" закривається: названо дату виходу останнього сезону

Віталій Кірсанов
9 травня 2026, 22:33
Серіал режисера Крістофера Сторера вперше вийшов у 2022 році й швидко отримав схвальні відгуки.
Топ-серіал "Ведмідь" завершується / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

  • П'ятий сезон серіалу "Ведмідь" стане останнім
  • Прем'єра сезону запланована на 25 червня

Американський популярний серіал "Ведмідь", що увійшов до топ-10 рейтингу серіалів на Metacritic і отримав 11 статуеток престижної кінопремії "Еммі-2024", закривається.

Як пише видання Variety, компанія FX днями зазначила, що п'ятий сезон стане останнім. Його прем'єра запланована на 25 червня.

До речі, завершальний сезон "Ведмедя" розпочнеться з того, як Сідні, Річі та Наталі дізнаються, що Кармі залишає ресторан у їхніх руках. Тому нові партнери повинні об’єднатися з рештою команди, щоб надати останню послугу, сподіваючись нарешті отримати зірку Мішлен. Згодом герої фільму розуміють, що ресторан робить успішним не тільки їжа, але й люди, які там працюють.

Що відомо про серіал "Ведмідь"

Серіал режисера Крістофера Сторера вперше вийшов у 2022 році і швидко отримав позитивні відгуки як у глядачів, так і у критиків. Зокрема, перший сезон зібрав 10 премій "Еммі", другий – 11. Наступні також були досить успішними.

За сюжетом молодий шеф-кухар повертається додому в Чикаго, щоб спробувати врятувати невеликий ресторанчик, який він успадкував від покійного брата. Однак ця ідея виявилася складною, адже експерти знаходять багато порушень у роботі. Але, незважаючи на труднощі, головний герой все ж вірить в успіх і мріє про зірку Мішлен для закладу.

До речі, у серіалі знялися такі актори: Лайнел Бойс, Ліза Колон-Саяс, Метт Меттісон, Едвін Лі Гібсон, Рікі Стафф'єрі, Олівер Платт, Вілл Полтер і Джеймі Лі Кертіс, Олівія Колман, Сара Полсон та багато інших.

Раніше Главред повідомляв, що кінокомпанія Lionsgate представила перший трейлер нового екшн-фільму "Мятеж" (Mutiny), головну роль у якому виконав один із найвпізнаваніших акторів жанру — Джейсон Стейтем.

Також міні-серіал "Динозаври", виконавчим продюсером якого виступив Стівен Спілберг, стрімко підкорює глядачів платформи Netflix. Успіх науково-популярного шоу став несподіваним конкурентом для звичних хітів у жанрі трилера та фантастики.

Про джерело: The Variety

The Variety — це американський торговий журнал, що належить Penske Media Corporation. Він є одним із найавторитетніших і найшанованіших джерел новин у сфері розваг у всьому світі.

Заснований Сіме Сільверманом у Нью-Йорку в 1905 році як щотижнева газета, що висвітлювала театральні вистави та водевіль. Згодом його сфера охоплення розширилася, включивши легітимний театр, бурлеск, кінофільми, радіо та телебачення. У 1933 році було запущено "Daily Variety" у Лос-Анджелесі, щоб зосередитися на кіноіндустрії. Хоча "Daily Variety" припинив друковану версію у 2013 році, щотижневе видання та постійно оновлюваний веб-сайт продовжують існувати.

"The Variety" спеціалізується на новинах та аналізі індустрії розваг. Він є важливим джерелом інформації для впливових продюсерів, керівників та талантів у сфері розваг, надаючи щоденні термінові новини, глибоке висвітлення сезону нагород, важливі огляди та аналіз видатних гравців індустрії.

