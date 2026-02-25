Крістіан Бейл і Леонардо ДіКапріо зіграють у сиквелі культового трилера

Йдеться про сиквел картини "Сутичка" режисера Майкла Манна.

Крістіан Бейл і Леонардо ДіКапріо зіграють в одному фільмі / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

Старт зйомок заплановано на серпень у Чикаго

Стрічка буде заснована на романі Манна "Heat 2", опублікованому в 2022 році

Британський актор Крістіан Бейл підтвердив свою участь у фільмі "Сутичка 2" - продовженні легендарного трилера 1995 року. До проекту також приєднався Леонардо ДіКапріо. Про це повідомляє The Independent.

Йдеться про сиквел картини "Сутичка" режисера Майкла Манна. Старт зйомок запланований на серпень в Чикаго. Крім того, робота над фільмом пройде в Лос-Анджелесі, Лас-Вегасі, Сінгапурі та Парагваї.

Стрічка буде заснована на романі Манна "Heat 2", опублікованому в 2022 році. Книга одночасно розширює події оригінальної історії і повертається до минулого героїв, поєднуючи елементи приквела і продовження.

Інформація про участь Бейла з'явилася після тривалих чуток, проте деталі його ролі, як і персонажа ДіКапріо, поки що тримаються в секреті.

Сам Майкл Манн раніше зазначав, що в новому фільмі можуть бути використані технології штучного інтелекту для "омолодження" героїв, щоб показати більш ранні етапи життя персонажів, яких у першій частині зіграли Аль Пачіно і Роберт Де Ніро.

Проект вже називають одним з найбільш очікуваних продовжень культових фільмів 90-х.

