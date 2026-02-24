Культові "Цілком таємно" перезапустять: перші подробиці

Сюжет зосередиться на двох досвідчених агентах ФБР, яким доведеться об'єднатися для роботи в давно розформованому підрозділі.

Культові "Цілком таємно" перезапустять

Коротко:

Одну з центральних ролей виконає Деніелл Дедвайлер

Творці нового серіалу обіцяють зберегти атмосферу оригіналу

Легендарний серіал "Секретні матеріали" ("Цілком таємно") отримає повноцінний перезапуск. Стрімінгова платформа Hulu офіційно замовила пілот нового проєкту. Над ним працює режисер і продюсер Райан Куглер, відомий за фільмом "Грішники".

За інформацією Variety, одну з центральних ролей виконає Деніелл Дедвайлер ("Жінка у дворі"). При цьому другий ключовий актор поки не затверджений. Творці обіцяють зберегти атмосферу оригіналу, але при цьому запропонувати сучасну інтерпретацію з більш різноманітним акторським складом.

Сюжет зосередиться на двох досвідчених агентах ФБР, яким доведеться об'єднатися для роботи в давно розформованому підрозділі, що займається розслідуванням загадкових і надприродних явищ.

Куглер виступить сценаристом, режисером і виконавчим продюсером пілотної серії. Шоуранером призначена Дженніфер Єль ("Декстер"). До проекту також приєднається автор оригінального серіалу Кріс Картер.

Оригінальні "Секретні матеріали" виходили з 1993 по 2001 рік і набули культового статусу. У 2016 і 2018 роках проект вже повертався на екрани за участю Джилліан Андерсон і Девіда Духовни. На даний момент їхня участь у новому перезапуску не підтверджена.

Про серіал "Цілком таємно" "Цілком таємно" (The X-Files) - культовий науково-фантастичний серіал Кріса Картера, що виходив в основний період з 1993 по 2002 рік і отримав продовження в 2016-2018 роках. За сюжетом спеціальні агенти ФБР Фокс Малдер і Дана Скаллі працюють у відділі "Цілком таємно", займаючись нерозкритими справами, пов'язаними з паранормальними явищами. Станом на лютий 2026 року, в розробці знаходиться перезапуск серіалу від режисера Райана Куглера. Очікується оновлений погляд на всесвіт, ймовірно, без прямої участі оригінального дуету Малдера і Скаллі в головних ролях.

