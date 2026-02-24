Рус
Культові "Цілком таємно" перезапустять: перші подробиці

Віталій Кірсанов
24 лютого 2026, 15:58
Сюжет зосередиться на двох досвідчених агентах ФБР, яким доведеться об'єднатися для роботи в давно розформованому підрозділі.
Культові "Секретні матеріали" перезапустять
Культові "Цілком таємно" перезапустять / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • Одну з центральних ролей виконає Деніелл Дедвайлер
  • Творці нового серіалу обіцяють зберегти атмосферу оригіналу

Легендарний серіал "Секретні матеріали" ("Цілком таємно") отримає повноцінний перезапуск. Стрімінгова платформа Hulu офіційно замовила пілот нового проєкту. Над ним працює режисер і продюсер Райан Куглер, відомий за фільмом "Грішники".

За інформацією Variety, одну з центральних ролей виконає Деніелл Дедвайлер ("Жінка у дворі"). При цьому другий ключовий актор поки не затверджений. Творці обіцяють зберегти атмосферу оригіналу, але при цьому запропонувати сучасну інтерпретацію з більш різноманітним акторським складом.

відео дня

Сюжет зосередиться на двох досвідчених агентах ФБР, яким доведеться об'єднатися для роботи в давно розформованому підрозділі, що займається розслідуванням загадкових і надприродних явищ.

Куглер виступить сценаристом, режисером і виконавчим продюсером пілотної серії. Шоуранером призначена Дженніфер Єль ("Декстер"). До проекту також приєднається автор оригінального серіалу Кріс Картер.

Оригінальні "Секретні матеріали" виходили з 1993 по 2001 рік і набули культового статусу. У 2016 і 2018 роках проект вже повертався на екрани за участю Джилліан Андерсон і Девіда Духовни. На даний момент їхня участь у новому перезапуску не підтверджена.

Про серіал "Цілком таємно"

"Цілком таємно" (The X-Files) - культовий науково-фантастичний серіал Кріса Картера, що виходив в основний період з 1993 по 2002 рік і отримав продовження в 2016-2018 роках.

За сюжетом спеціальні агенти ФБР Фокс Малдер і Дана Скаллі працюють у відділі "Цілком таємно", займаючись нерозкритими справами, пов'язаними з паранормальними явищами.

Станом на лютий 2026 року, в розробці знаходиться перезапуск серіалу від режисера Райана Куглера.

Очікується оновлений погляд на всесвіт, ймовірно, без прямої участі оригінального дуету Малдера і Скаллі в головних ролях.

Чотири роки війни в Україні: Жданов заявив про стратегічний провал РФ

12:18

Сніг з дощем: яка погода буде в Харкові найближчими днями

12:17

Сильна армія та принципи справедливості: Буданов про ключ до безпечного майбутнього України

