Культові "Цілком таємно" перезапустять: перші подробиці

- Одну з центральних ролей виконає Деніелл Дедвайлер
- Творці нового серіалу обіцяють зберегти атмосферу оригіналу
Легендарний серіал "Секретні матеріали" ("Цілком таємно") отримає повноцінний перезапуск. Стрімінгова платформа Hulu офіційно замовила пілот нового проєкту. Над ним працює режисер і продюсер Райан Куглер, відомий за фільмом "Грішники".
За інформацією Variety, одну з центральних ролей виконає Деніелл Дедвайлер ("Жінка у дворі"). При цьому другий ключовий актор поки не затверджений. Творці обіцяють зберегти атмосферу оригіналу, але при цьому запропонувати сучасну інтерпретацію з більш різноманітним акторським складом.
Сюжет зосередиться на двох досвідчених агентах ФБР, яким доведеться об'єднатися для роботи в давно розформованому підрозділі, що займається розслідуванням загадкових і надприродних явищ.
Куглер виступить сценаристом, режисером і виконавчим продюсером пілотної серії. Шоуранером призначена Дженніфер Єль ("Декстер"). До проекту також приєднається автор оригінального серіалу Кріс Картер.
Оригінальні "Секретні матеріали" виходили з 1993 по 2001 рік і набули культового статусу. У 2016 і 2018 роках проект вже повертався на екрани за участю Джилліан Андерсон і Девіда Духовни. На даний момент їхня участь у новому перезапуску не підтверджена.
Про серіал "Цілком таємно"
"Цілком таємно" (The X-Files) - культовий науково-фантастичний серіал Кріса Картера, що виходив в основний період з 1993 по 2002 рік і отримав продовження в 2016-2018 роках.
За сюжетом спеціальні агенти ФБР Фокс Малдер і Дана Скаллі працюють у відділі "Цілком таємно", займаючись нерозкритими справами, пов'язаними з паранормальними явищами.
Станом на лютий 2026 року, в розробці знаходиться перезапуск серіалу від режисера Райана Куглера.
Очікується оновлений погляд на всесвіт, ймовірно, без прямої участі оригінального дуету Малдера і Скаллі в головних ролях.
