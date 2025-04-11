Американська кіноакадемія почне вручати "Оскар" у новій номінації

Уперше нагороду вручать 2028 року, під час 100-ї церемонії.

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Оскар: Академія вводить нову номінацію / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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За які заслуги вручатимуть "Оскар" у новій номінації

Коли будуть опубліковані правила номінації та голосування

Американська кіноакадемія оголосила про введення нової номінації на премію "Оскар" - "За досягнення в галузі постановки трюків". Про це повідомляє Deadline з посиланням на офіційну заяву академіків.

Уперше нагороду вручать у 2028 році, під час 100-ї церемонії, за фільми, які вийдуть у 2027-му.

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Досі подібні досягнення відзначали лише спеціальними нагородами - як, наприклад, 1967 року Якиму Канутту або 2013 року Гелу Нідему.

Генеральний директор Академії Білл Крамер і президент Джанет Янг зазначили, що трюки були невід'ємною частиною кінематографа від самого його зародження, і що Академія пишається тим, що визнає внесок цих технічних і творчих майстрів.

Правила номінації та голосування буде опубліковано 2027 року разом із регламентом ювілейної церемонії. Ідея запровадити нагороду для трюкових фахівців обговорювалася десятиліттями. Її активними прихильниками були, зокрема, режисери Девід Літч (Джон Вік, Дедпул 2), який сам починав як каскадер.

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Що таке нагорода "Оскар"? "Оскар" - найпрестижніша нагорода в кінематографі США і щорічний приз із багатьма номінаціями. Вручається з 1929 року Американською академією кіномистецтва, створеною Луїсом Маєром на кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer 1927 року. Сам приз - позолочена статуетка, відома з 1939 року як "Оскар".

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