У мікробів немає шансів: які речі з секонд-хенду слід завжди дезінфікувати

Дезінфекція забезпечує почуття чистоти та впевненості в тому, що річ безпечна для здоров'я, особливо коли її носили інші люди.

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Які секонд-речі краще дезинфікувати / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: pixabay.com

Завжди приємно знаходити цікаві речі в секонд-хенді, але перед тим як їх використовувати вдома, важливо переконатися, що вони добре очищені та продезінфіковані. Ось кілька корисних порад від експертів realsimple, як безпечно очищати різні речі, щоб вони довго служили та які саме предмети треба дезінфікувати перед використанням.

Чим пахне одяг з секонд-хенду? Неприємний запах одягу із секонд-хенду виникає через санітарну обробку спеціальними хімічними речовинами. Зазвичай це формальдегід та бромистий метил — сильні токсини, які використовують для знищення комах, пилових кліщів, грибків та бактерій, що можуть бути на одязі. Хоча ці речовини ефективно усувають потенційні шкідливі організми, вони можуть залишати сильний запах. Однак, фахівці стверджують, що хімікати, які застосовувують для обробки одягу в секонд-хендах, безпечні для людей, якщо дотримуються встановлених стандартів та правил обробки. відео дня

Одяг

Перед пранням секонд-хенд одягу важливо звертати увагу на етикетки з інструкціями щодо догляду. Деякі речі, такі як пальта, жакети або одяг з прикрасами, краще віддати в хімчистку. Але інші речі, які можна прати, можна обробити вдома.

Після покупки перевірте етикетку ще раз і дотримуйтесь інструкцій щодо прання. Рекомендується прати кожну річ окремо, щоб уникнути линяння. Використовуйте прохолодну воду та пральний порошок, додаючи дезінфікуючий засіб або білий оцет до останнього полоскання для знищення бактерій.

Засіб від плям на одязі / Инфографика: Главред

Взуття

Якщо ви придбали взуття в секонд-хенді, особливу увагу варто приділити внутрішній частині. За можливості замініть устілки та використайте дезінфікуючий спрей, щоб знищити бактерії та грибки. Можна також використовувати розчин спирту з водою для обробки внутрішніх поверхонь.

Для зовнішньої частини взуття підберіть відповідні засоби для очищення залежно від матеріалу: щітка для бруду, м'який миючий засіб для тканини або кондиціонер для шкіри.

Постільна білизна

Простирадла, ковдри та інші постільні речі можна прати згідно з інструкціями на етикетці. Для більш ефективної дезінфекції додавайте до останнього полоскання оцет або спеціальний дезінфікуючий засіб. Якщо йдеться про старовинні ковдри, їх краще прати вручну в холодній воді з м'яким засобом.

Скатертини, подушки та штори

Більшість скатертин можна прати в машинці або вручну. Щоб відбілити пожовклі тканини, можна замочити їх у розчині кисневого відбілювача.

Подушки, штори та інші тканинні вироби можна очищати локально, а потім обробляти парою для дезінфекції та видалення запахів. Важливо дати їм добре висохнути перед використанням.

М'які меблі

Для очищення м'яких меблів спершу пропилососьте їх, приділяючи увагу кожному куточку. Для видалення плям використовуйте засіб для оббивки.

Для дезінфекції можна скористатися пароочисником, або легким розпиленням дезінфікуючого спрею, після чого дайте меблям висохнути на повітрі.

Дерев'яні та металеві меблі

Для очищення дерев'яних меблів використовуйте розчин теплої води з рідиною для миття посуду. Протріть всі поверхні мікрофібровою тканиною, а для сильних забруднень використовуйте трохи більше зусиль.

Після очищення можна відновити блиск за допомогою олії або поліролю.

Металеві меблі можна мити так само, а для видалення плям з хрому використовуйте оцтово-водний розчин.

Скло та посуд

Міцний скляний або металевий посуд можна мити в посудомийній машині. Для делікатних речей, таких як кришталь або ножі з порожнистими ручками, краще вибрати ручне миття в теплій воді з миючим засобом.

Декоративні предмети

Скляні, керамічні та порцелянові предмети, якщо їх можна мити, чистять у теплій мильній воді, а потім ретельно висушують.

Металеві предмети можна мити у воді або обережно протирати вологою тканиною.

Книжки очищають за допомогою м'якої тканини, а для видалення запаху можна використовувати харчову соду.

Інші цікаві новини про одяг та шопінг

Главред розповідав, у чому різниця між стоком та секонд-хендом. Хоча обидва поняття пов'язані з одягом за доступними цінами, між цими двома магазинами існує суттєва різниця.

Також існують лайфхаки, які діють на всі сто, як почистити взуття з нубуку. Воно виглядає елегантно та стильно, але потребує особливого догляду.

Окрім цього, розповідалось, які речі не можна купляти в секонд-хенді. Безліч людей люблять знаходити приховані скарби під час шопінгу в секонд-хенді, однак є небезпека принести додому те, що мало б залишитися в магазині.

А з деякими секонд-речима все набагато серйозніше та небезпечніше - вони приносять нещастя.

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