Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗірки
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

У мікробів немає шансів: які речі з секонд-хенду слід завжди дезінфікувати

Даяна Швець
16 жовтня 2024, 11:17
38
Дезінфекція забезпечує почуття чистоти та впевненості в тому, що річ безпечна для здоров'я, особливо коли її носили інші люди.
секонд-хенд
Які секонд-речі краще дезинфікувати / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: pixabay.com

Завжди приємно знаходити цікаві речі в секонд-хенді, але перед тим як їх використовувати вдома, важливо переконатися, що вони добре очищені та продезінфіковані. Ось кілька корисних порад від експертів realsimple, як безпечно очищати різні речі, щоб вони довго служили та які саме предмети треба дезінфікувати перед використанням.

Чим пахне одяг з секонд-хенду?

Неприємний запах одягу із секонд-хенду виникає через санітарну обробку спеціальними хімічними речовинами. Зазвичай це формальдегід та бромистий метил — сильні токсини, які використовують для знищення комах, пилових кліщів, грибків та бактерій, що можуть бути на одязі.

Хоча ці речовини ефективно усувають потенційні шкідливі організми, вони можуть залишати сильний запах. Однак, фахівці стверджують, що хімікати, які застосовувують для обробки одягу в секонд-хендах, безпечні для людей, якщо дотримуються встановлених стандартів та правил обробки.

відео дня

Одяг

Перед пранням секонд-хенд одягу важливо звертати увагу на етикетки з інструкціями щодо догляду. Деякі речі, такі як пальта, жакети або одяг з прикрасами, краще віддати в хімчистку. Але інші речі, які можна прати, можна обробити вдома.

Після покупки перевірте етикетку ще раз і дотримуйтесь інструкцій щодо прання. Рекомендується прати кожну річ окремо, щоб уникнути линяння. Використовуйте прохолодну воду та пральний порошок, додаючи дезінфікуючий засіб або білий оцет до останнього полоскання для знищення бактерій.

Средство от пятен на одежде инфографика
Засіб від плям на одязі / Инфографика: Главред

Взуття

Якщо ви придбали взуття в секонд-хенді, особливу увагу варто приділити внутрішній частині. За можливості замініть устілки та використайте дезінфікуючий спрей, щоб знищити бактерії та грибки. Можна також використовувати розчин спирту з водою для обробки внутрішніх поверхонь.

Для зовнішньої частини взуття підберіть відповідні засоби для очищення залежно від матеріалу: щітка для бруду, м'який миючий засіб для тканини або кондиціонер для шкіри.

Постільна білизна

Простирадла, ковдри та інші постільні речі можна прати згідно з інструкціями на етикетці. Для більш ефективної дезінфекції додавайте до останнього полоскання оцет або спеціальний дезінфікуючий засіб. Якщо йдеться про старовинні ковдри, їх краще прати вручну в холодній воді з м'яким засобом.

Скатертини, подушки та штори

Більшість скатертин можна прати в машинці або вручну. Щоб відбілити пожовклі тканини, можна замочити їх у розчині кисневого відбілювача.

Подушки, штори та інші тканинні вироби можна очищати локально, а потім обробляти парою для дезінфекції та видалення запахів. Важливо дати їм добре висохнути перед використанням.

М'які меблі

Для очищення м'яких меблів спершу пропилососьте їх, приділяючи увагу кожному куточку. Для видалення плям використовуйте засіб для оббивки.

Для дезінфекції можна скористатися пароочисником, або легким розпиленням дезінфікуючого спрею, після чого дайте меблям висохнути на повітрі.

Дерев'яні та металеві меблі

Для очищення дерев'яних меблів використовуйте розчин теплої води з рідиною для миття посуду. Протріть всі поверхні мікрофібровою тканиною, а для сильних забруднень використовуйте трохи більше зусиль.

Після очищення можна відновити блиск за допомогою олії або поліролю.

Металеві меблі можна мити так само, а для видалення плям з хрому використовуйте оцтово-водний розчин.

Скло та посуд

Міцний скляний або металевий посуд можна мити в посудомийній машині. Для делікатних речей, таких як кришталь або ножі з порожнистими ручками, краще вибрати ручне миття в теплій воді з миючим засобом.

Декоративні предмети

  • Скляні, керамічні та порцелянові предмети, якщо їх можна мити, чистять у теплій мильній воді, а потім ретельно висушують.
  • Металеві предмети можна мити у воді або обережно протирати вологою тканиною.
  • Книжки очищають за допомогою м'якої тканини, а для видалення запаху можна використовувати харчову соду.

Інші цікаві новини про одяг та шопінг

Главред розповідав, у чому різниця між стоком та секонд-хендом. Хоча обидва поняття пов'язані з одягом за доступними цінами, між цими двома магазинами існує суттєва різниця.

Також існують лайфхаки, які діють на всі сто, як почистити взуття з нубуку. Воно виглядає елегантно та стильно, але потребує особливого догляду.

Окрім цього, розповідалось, які речі не можна купляти в секонд-хенді. Безліч людей люблять знаходити приховані скарби під час шопінгу в секонд-хенді, однак є небезпека принести додому те, що мало б залишитися в магазині.

А з деякими секонд-речима все набагато серйозніше та небезпечніше - вони приносять нещастя.

Інші цікаві новини про секонди:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шопинг взуття секонд-хенд меблі посуд лінія одягу жіноче взуття одяг
Реклама

Головне за день

Більше
Володимир Зеленський представив План перемоги в Раді: що він містить

Володимир Зеленський представив План перемоги в Раді: що він містить

12:25Україна
"Треба створювати новий блок": Клочок сказав, що може допомогти Україні перемогти РФ

"Треба створювати новий блок": Клочок сказав, що може допомогти Україні перемогти РФ

12:15Україна
РФ атакувала енергооб'єкти в 4 областях: два регіони частково залишилися без світла

РФ атакувала енергооб'єкти в 4 областях: два регіони частково залишилися без світла

12:02Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 16 жовтня: Тельцям - розквіт кар'єри, Дівам - повсюдний успіх

Гороскоп на завтра 16 жовтня: Тельцям - розквіт кар'єри, Дівам - повсюдний успіх

Навіщо насправді в СРСР розробили грановану склянку і чому в ній 16 граней

Навіщо насправді в СРСР розробили грановану склянку і чому в ній 16 граней

Де помилка на картинці – треба дати відповідь за 5 секунд: найкраща загадка на уважність

Де помилка на картинці – треба дати відповідь за 5 секунд: найкраща загадка на уважність

Три відмінності знайде лише людина із "зором орла": на загадку дається 15 секунд

Три відмінності знайде лише людина із "зором орла": на загадку дається 15 секунд

Знають не всі: у чому різниця між стоком та секонд-хендом

Знають не всі: у чому різниця між стоком та секонд-хендом

Останні новини

12:25

Володимир Зеленський представив План перемоги в Раді: що він містить

12:21

"Автомобіль з крильцями": що за незвичний дорожній знак помітили на дорогах

12:15

"Треба створювати новий блок": Клочок сказав, що може допомогти Україні перемогти РФ

12:09

Уже наздогнав маму за зростом: Алла Пугачова засвітилася на прогулянці із сином на Кіпрі

12:02

РФ атакувала енергооб'єкти в 4 областях: два регіони частково залишилися без світла

Формат Рамштайну себе вичерпав, НАТО шукатиме примирення з РФ - Валерій КлочокФормат Рамштайну себе вичерпав, НАТО шукатиме примирення з РФ - Валерій Клочок
11:45

"Рамштайна" більше не буде": в НАТО готуються кардинальні рішення - Клочок

11:29

Матері путіністки Шукшиної стало гірше

11:17

У мікробів немає шансів: які речі з секонд-хенду слід завжди дезінфікувати

11:16

Гороскоп Таро на листопад 2024: Овнам - безсоння, Тельцям - нагорода, Близнюкам - тріумфВідео

Реклама
11:15

"На межі можливого": командир розкрив серйозну проблему для ЗСУ на фронті

11:11

РФ готує понад 10 тис. військових КНДР на Далекому Сході – ЗМІ

11:06

Китайський гороскоп на завтра 17 жовтня: Мавпам - занепокоєння, Коням - невдачі

11:03

"ЗСУ змушені відступити із стратегічного міста": в BILD вказали на важливий фактор

10:36

Що ви побачили першим: ілюзія за 5 хвилин покаже, наскільки ви креативні

10:23

Що можна зробити із старих картонних коробок: цікава ідея для саду

10:19

"Буде напруга на 1000 км кордону": експерт назвав крок, який може дуже нашкодити Україні

10:15

400 г фаршу і гора котлет на столі: найоригінальніший рецепт - шалено смачноВідео

09:48

Зеленський представить план перемоги у Раді не повністю: в ОП назвали причину

09:43

Стали мішенню для HIMARS: ЗСУ вдарили по окупантах на полігоні на Запоріжжі

09:34

"Адель-модель": шанувальники розтанули від крутого вбрання маленької доньки Лілії Ребрик

Реклама
09:19

Втрати Росії в Україні - офіційні дані на 16 жовтня

09:16

Віктор Павлік назвав нову молоду фаворитку

09:00

Велике місто на Півдні повністю залишилось без світла - що відомо

08:39

Росіяни модернізували ударні БпЛА типу "Shahed": в чому небезпека - ISW

08:11

Карта Deep State онлайн за 16 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Хто зібрався воювати за росіян в Україні?Погляд

08:04

Київ відбив атаку дронів, але загроза ще не минула: про що попередили в КМВА

07:58

"Зовсім у ганебній ситуації": стало відомо, що зараз відбувається з Олегом Винником

07:55

Майже 140 ракет та дронів: РФ завдала масованого удару по Україні - скільки збили

07:46

Армія РФ окупувала Острівське та просунулася біля Торецька - Deep State

07:05

"Дивного" динозавра за 5 секунд знайде лише гостроокий геній: загадка на уважність

07:02

У Пентагоні пояснили, чому не збиватимуть російські ракети над Україною

06:10

Як Путіну вдалося нас втягнути у війну на виснаженняПогляд

05:55

Врізав 6-бальний шторм: Україна перебуває під атакою нової магнітної бурі

05:16

Жодної комахи не залишиться: продукт, який назавжди позбудеться плодових мушокВідео

04:36

Озброєння, авіація і люди: Ступак розглянув можливість контрнаступу ЗСУ

03:30

Сповідь Лопес стала сюрпризом: як Аффлек відреагував на одкровення Джей Ло про їхнє розлучення

03:10

ЗСУ пішли в потужну контратаку на Харківщині: спалахнули дивовижні подробиці

03:02

"Веселі та грайливі": ТОП-5 порід собак, які ідеально підходять для дітейВідео

02:30

Полетять сотні ракет і дронів: генерал попередив про масований удар РФВідео

Реклама
02:00

"Найкраще": Настя Каменських показала, з ким обіймається без Потапа

01:30

"Втрачаємо там найкращих хлопців": експерт прокоментував втрати ЗСУ на Курщині

00:16

В Україні може зрости тариф на електроенергію: скільки доведеться платитиВідео

15 жовтня, вівторок
23:05

У Києві гримлять вибухи: столиця під атакою Шахедів

22:40

З російським газом прощаються: ЄС готовий завершити транзит палива РФ через Україну

22:38

Зʼявилась млява реакція Білого дому на участь військ КНДР у війні проти України

22:27

"Путін дуже щедрий": що відомо про повернення Алли Пугачової в РФ

22:09

Кремль створив новий союз для продовження війни в Україні - Подоляк

22:07

Погрожував і принижував військових: усі подробиці скандалу в "Асгарді" та реакція командуванняВідео

21:56

"До чого докотилася": молода дружина мовчуна Цекало тане на очах

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти