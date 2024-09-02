Приносять нещастя: які речі не можна купляти на секонд-хенді

Секонд-хенд зараз – чи не найпопулярніший тренд серед молоді. Там можна знайти як брендові речі, так і цікавий та старовинний вінтаж.

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Секонд, игрушки / Колаж: Главред, скріншот, фото depositphotos.com

Якщо ненароком Ніколас Карма зупинить когось і запитає, скільки коштує його лук, з декількох топових секондів можна зібрати фешн-ікону. Однак деякі експерти також звертають увагу і на іншу сторону одягу, якому подарували друге життя. Скептики переконані, що речі "з чужого плеча", навпаки, здатні зруйнувати біополе і призвести до маси проблем і неприємностей.

Які 5 речей у жодному разі не можна купувати в секонд-хендах

Дзеркало

За версією езотериків, саме дзеркала вбирають негативну енергетику людини, яка в них дивиться. Дзеркала також називають порталом між нашим світом та потойбічним. Якщо дзеркало розіб’ється, його слід відправити у смітник, а чужі старі дзеркала додому приносити категорично не можна.

Годинник

Ще одна річ, яка зберігає пам'ять своїх попередніх власників – це годинник. Езотерики вважають, що наряд така покупка піде вам на користь, адже носити чужий годинник - все одно, що жити не своїм життям.

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Чим пахне одяг з секонд-хенду? Неприємний запах одягу із секонд-хенду виникає через санітарну обробку спеціальними хімічними речовинами. Зазвичай це формальдегід та бромистий метил — сильні токсини, які використовують для знищення комах, пилових кліщів, грибків та бактерій, що можуть бути на одязі. Хоча ці речовини ефективно усувають потенційні шкідливі організми, вони можуть залишати сильний запах. Однак, фахівці стверджують, що хімікати, які застосовувують для обробки одягу в секонд-хендах, безпечні для людей, якщо дотримуються встановлених стандартів та правил обробки.

Коштовності

На жаль, навіть найгарніші прикраси вміють накопичувати негативну енергію. І навіть, якщо їх просто взяти поносити, а не купляти, в когось іншого. Зняти все зло із прикрас, чи вони з металу, чи з дерева, дуже складно.

Ляльки

Не даром ляльки – чи не найпопулярніший артефакт в фільмах жахів, адже саме вони притягують найжахливіші нещастя до будинку. Чого лише вартує та ж лялька-вуду: над ними роблять змови, псування, прокляття. Повір'я у тому, що ці речі несуть одне горе, дуже древнє.

Незатишний одяг

Добре відчувайте, як на вас "сідає" та чи інша річ. Краще залишити її в магазині, якщо вона десь тисне чи колеться. Експерти радять промокнути річ, куплену в секонд-хенді, в солоній воді, а потім добре попрати, щоб прибрати весь негатив.

Засіб від плям на одязі - інфографіка / Инфографика: Главред

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