Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні танцюючої дівчини за 43 с

Особливою популярністю користуються завдання формату "Знайдіть відмінності". Суть проста: перед вами дві майже однакові картинки, між якими приховані невеликі відмінності. Однак виявити їх буває не так легко, як здається на перший погляд, пише Jagranjosh.
Цього разу вам доведеться уважно розглянути зображення з танцюючою дівчиною. Зовні вони виглядають ідентичними, але між ними приховані три відмінності. У вас є всього 43 секунди!
Сконцентруйтеся і вивчіть кожну дрібницю. Різниця може полягати в кольорі, формі деталей або їх розташуванні. Іноді відмінності ховаються там, де ви найменше очікуєте.
Обмеження за часом додає завданню азарту: важливо не просто знайти відмінності, а зробити це якомога швидше.
Вдалося впоратися?
Якщо ви знайшли всі три відмінності - у вас відмінна спостережливість і висока концентрація уваги.
Якщо ні - не турбуйтеся. Спробуйте ще раз або перевірте правильну відповідь нижче і порівняйте з тим, що помітили ви.
Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні – однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
