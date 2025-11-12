Ви відчуєте свою силу: три знаки зодіаку виходять із тіні

З'єднання Меркурія і Марса символізує період дії, сміливості та особистої сили.

З 12 листопада 2025 року Меркурій з'єднається з Марсом / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

З 12 листопада 2025 року Меркурій з'єднається з Марсом, пробуджуючи в нас упевненість і рішучість діяти. Це поєднання створить потужний імпульс, особливо для трьох знаків зодіаку, яким належить відкрити нову главу свого життя. Енергія цього дня підсилює концентрацію, дарує ясність розуму і допомагає висловлювати свої думки прямо, не сумніваючись у собі. Про це пише Главред із посиланням на YourTango.

З'єднання Меркурія і Марса символізує період дії, сміливості та особистої сили. При правильному підході цей день стане стартом швидкого прогресу - коли все рухається вперед природно і без опору. Доля благоволить тим, хто бере ініціативу у свої руки і діє без страху.

Головний урок цього транзиту - в умінні говорити правду і слідувати їй, навіть якщо це вимагає рішучості. Для трьох знаків цей день стане моментом внутрішнього прориву і зовнішнього успіху: час слів закінчується, настає епоха справ.

Терези

Цей день пробудить у вас упевненість і дасть змогу проявити лідерські якості, Терези. Ви відчуєте силу в словах і ясність у намірах, і оточення відреагує на це з повагою. Ваша чарівність і вміння донести думку відкриють перед вами двері, які раніше залишалися зачиненими.

12 листопада стане для вас символом нової особистої ери - епохи впевненості, щирості та сміливості бути собою. Ви вступаєте в період, коли чесність і прямота стають вашим головним джерелом сили. Усе, що ви почнете цього дня, має шанс перерости в щось значуще.

Стрілець

Енергія з'єднання Меркурія і Марса підштовхує вас до дії, Стрілець. Це день, коли ви відчуваєте прилив натхнення і готовність втілити давні ідеї. Усе складається на вашу користь, якщо ви не відкладаєте ініціативу.

12 листопада принесе вам імпульс, який стане точкою відліку нової, динамічної епохи. Сміливість, з якою ви сьогодні дієте, запускає ланцюжок вдалих подій. Це день, коли ви самі створюєте свою удачу - ясністю, рішучістю і внутрішньою вірою.

Водолій

Для вас, Водолій, цей день стане початком потужного творчого прориву. З'єднання Меркурія і Марса дає вам не тільки ідеї, а й енергію для їх реалізації. Усе, що раніше здавалося складним, сьогодні складається само собою.

12 листопада доля немов підштовхує вас сказати, зробити, почати. Синхронія подій і несподівані збіги підтвердять: ви на правильному шляху. Це початок періоду, коли ваші оригінальні ідеї та впевненість у собі стають головним інструментом успіху. Дійте - і Всесвіт підхопить ваш імпульс.

