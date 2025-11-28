Гороскоп Таро на сьогодні 29 листопада: Овнам - нові можливості, Водоліям - відкритися

Таро й астрологія допомагають людям розібратися в собі, зрозуміти свій характер і зазирнути в майбутнє.

З давніх-давен Таро й астрологія допомагають людям розібратися в собі, зрозуміти свій характер і зазирнути в майбутнє.

Астрологія показує, що відбувається зовні, а Таро - що всередині. Гороскоп за Таро поєднує ці підходи, даючи змогу побачити, як зовнішні обставини і внутрішні стани переплітаються.

Овен

Суботня карта Таро для Овна: Туз Пентаклей

Овен, у суботу ваші справи почнуть налагоджуватися. Ваша щоденна карта Таро - Туз Пентаклей, і вона віщує нові можливості, що з'являються на горизонті.

Ви сподівалися на новий старт у стосунках або кар'єрі? Можливо, ви освоїли нові навички і хочете застосувати їх на іншому, більш професійному рівні.

29 листопада з'явиться шанс побачити виконання вашого бажання. Раджу залишатися вірним своїм бажанням і наполегливо рухатися до своєї мети.

Телець

Суботня карта Таро для Тельця: Трійка Кубків

Телець, кого вам не вистачає в житті? Трійка Кубків символізує сім'ю і приємні зустрічі з близькими. У суботу ви, можливо, скоро зустрінетеся зі старим другом або родичем.

Чи є людина або ситуація, які ви пропустили через відстань або брак часу? 29 листопада спробуйте запланувати побачення або зустріч. Коли ви думаєте про людину, велика ймовірність, що ця людина теж згадує про вас.

Близнюки

Суботня карта Таро для Близнюків: Колісниця

Близнюки, яка мета здається вам занадто високою? Ваша карта Таро на суботу - Колісниця, що передбачає складне завдання, яке вимагає від вас повної самовіддачі. Будуть моменти, коли вам захочеться здатися і піти, але, щоб бути як людина, що їде в колісниці, ви повинні наполегливо йти до своєї мети.

Який би вигляд мало ваше майбутнє 29 листопада, якби ви не дозволяли собі запасного плану на випадок невдачі? Що б це означало для вас, якби єдиним варіантом був успіх?

Рак

Суботня карта Таро для Рака: Дев'ятка Мечів

Рак, про що ви турбуєтеся? Дев'ятка Мечів - складна карта, що символізує емоційні потрясіння, викликані занепокоєнням, негативними емоціями і надмірними роздумами. Вас щось турбує в житті і ви не можете перестати думати про це цієї суботи?

29 листопада спонукайте себе зайнятися чимось, що допоможе вам зосередитися на інших речах. Перенаправте негативні думки, переосмисливши їх і переконавши себе в позитивному результаті. Ви здатні контролювати свій розум і переналаштовувати його.

Лев

Карта Таро на суботу для Лева: Королева Жезлів

Лев, чи покликані ви взяти на себе управління проектом або ситуацією? Ваша карта Таро, Королева Жезлів, говорить про лідера - енергійного, сильного і проникливого. Можливо, в суботу ви станете такою людиною, і зараз саме час проявити якості лідера-слуги, який не боїться майбутнього.

29 листопада дозвольте своєму сильному "я" проявити себе. Не дозволяйте страху здатися гордієм перешкодити вам давати поради або вносити пропозиції. Ви можете стати помічником у складній ситуації, володіючи навичками і якостями, яких не вистачає іншим, але які потрібні вам.

Діва

Карта Таро на суботу для Діви: Сімка Пентаклей

Діва, Сімка Пентаклей, символізує щедру винагороду за постійні і надійні зусилля. Ви старанно працювали і викладалися на повну на своїй роботі або в хобі, яке, як ви сподіваєтеся, принесе вам грошовий дохід? Цієї суботи ваша ситуація може виявитися більш багатообіцяючою, ніж ви думаєте, і зараз саме час смакувати винагороду.

29 листопада ви можете отримати інформацію про премію, чек з роботи або будь-яку пропозицію про оплату, пов'язану з вашою роботою. Хоча гроші, можливо, спочатку не були для вас мотивацією, отримання подарунка на знак визнання ваших зусиль може стати приємним способом подякувати за ваш внесок.

Терези

Суботня карта Таро для Терезів: Вежа

Терези, карта Таро "Вежа" розповідає про раптові, непередбачувані проблеми, які виявляють помилки в системі або вимагають поліпшення, щоб запобігти гіршому в майбутньому. У суботу вас може спіткати тривожне усвідомлення, але це заради вашого вищого блага.

29 листопада, будь ласка, звертайте увагу на проблеми, що виникають, і не бійтеся їх визнавати. Як знайти хороше в незручній ситуації? Запитайте себе, який перший крок до перетворення негативу на позитив, який поліпшить ситуацію?

Скорпіон

Суботня карта Таро для Скорпіона: Шістка Мечів

Скорпіон, чи готові ви увійти в сезон спокою й умиротворення в суботу? Шістка Мечів - це карта Таро, яка вказує на солодку віддачу болю і ситуацію, яка спрямовує вас до безтурботності та відчуття внутрішнього спокою.

29 листопада ви можете запланувати поїздку в тропічний рай або почати терапевтичну програму, яка допоможе вам впоратися зі стресовим періодом вашого життя. Що вам потрібно, щоб знайти мир у своєму житті на більш високому рівні? Як це виглядає для вас?

Стрілець

Суботня карта Таро для Стрільця: Паж Кубків

Стрілець, Паж Кубків, запрошує дослідити свої внутрішні думки і пробудити уяву за допомогою гри. Що вам може знадобитися, щоб повернути невинність у свій світ у суботу? Який вигляд це матиме для вас?

29 листопада подумайте про те, щоб зосередитися на чистих думках і заняттях, які викликають почуття здивування і радості. Яке мистецтво вам подобається дивитися? Коли ви востаннє слухали класичну музику і дозволяли собі розслабитися?

Козеріг

Суботня карта Таро для Козерога: Десятка Пентаклей

Козерогу, вашою щоденною картою Таро є Десятка Пентаклей, яка символізує фінансове зростання і фінансову безпеку. Який вигляд має для вас фінансова безпека просто зараз, у суботу?

Є багато шляхів до економічного поліпшення. 29 листопада подумайте, як ви будете просуватися до фінансової свободи. Чи пов'язано це з хобі, що приносить дохід, або з проханням про підвищення на роботі? Чи потрібно вам погасити борги або знайти способи заощадити на тому, чим ви займаєтеся зараз?

Водолій

Суботня карта Таро для Водолія: П'ятірка Жезлів

Водолій, П'ятірка Жезлів, символізує конфлікт, викликаний різними ситуаціями або людьми, і проблему складно розв'язати через сильних особистостей і труднощі, пов'язані з миролюбністю. Що це таке у вашому житті? Оцініть свої поточні обставини в суботу.

Існують способи протистояти проблемам, які здаються нерозв'язними, і 29 листопада ви, можливо, знайдете рішення, проявивши творчий підхід. Будьте відкриті до пошуку відповідей, запитуючи поради в інших або заглиблюючись у пошук ресурсів.

Риби

Суботня карта Таро для Риб: Поміркованість

Риби, карта Таро "Поміркованість" говорить про стриманість і самоконтроль, які поширюються на ваше ставлення до життя в цілому. У суботу ви можете поширити поміркованість на всі сфери свого життя. Що ви робите, що здається вам трохи надмірним? Ви коли-небудь замислювалися про те, щоб стриматися й уникати цього, щоб відновити контроль над тим, що відбувається?

Свята можуть виявитися непростим часом, якщо ви сидите на дієті або намагаєтеся позбутися шкідливої звички. 29 листопада зверніть особливу увагу на ситуації або людей, які викликають у вас потяг до чого-небудь. Знайдіть те, що допоможе вам зберігати поміркованість і контроль.

