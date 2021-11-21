"Не задирати носа": Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи

Володимир Зеленський встановив лампадку до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві / Офіс президента

У неділю, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян, під час якого привітав людей з Днем Гідності та Свободи - датою початку Євромайдану.

"На нашій планеті мешкає майже п'ять тисяч народів. Їх портрет, архетип, ментальність – це заплутана павутина історичних подій для етнографів. Але є одна річ, яка, на мій погляд, яка просто, але досить точно зображує характер народу. Це його державні свята. Те, що об'єднує всіх, тому є важливим для всіх. 21 листопада - саме такий день", - сказав Зеленський у відео, опублікованому на його сторінці в Telegram.

Водночас глава держави розповів, що цей день є характеристикою всіх українців.

"Відповідь на питання: хто такі українці і що для них головне? Ми відзначаємо сьогодні День Гідності та Свободи. Свято, яке показує що для нас гідність і свобода це - свято. Це наше повітря. Ні. Це не звучить занадто голосно. Коли хтось вирішує перекрити нам повітря - тоді буває занадто голосно. Коли влада не чує свій народ - тоді буває занадто голосно", - додав він

Також Зеленський звернув увагу на те, що українці заплатили за свою свободу досить велику ціну.

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"Ми вільні. Вільні творити майбутнє. І повинні пишатися цим. І не задирати ніс. Але й не опускати очі. Так. Ми заплатили й продовжуємо платити за свободу велику ціну. І ніколи не забудемо всіх, хто віддав за Україну своє життя. І ніколи не пробачимо всім, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас свободи. Але головне - що це нікому не вдалося і ніколи не вдасться", - уточнив президент.

Крім того, в День Гідності та Свободи президент встановив лампадку до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, вшановуючи пам'ять загиблих активістів Майдану.

У церемонії також взяли участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Після встановлення лампадок присутні вшанували пам'ять полеглих активістів хвилиною мовчання.

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