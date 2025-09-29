ЗСУ взяли росіян в оточення: Сирський заінтригував деталями з фронту

Українським бійцям вдалося стабілізували ситуацію на окремих напрямках фронту.

Сирський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБР ім. князя Володимира Мономаха, facebook/CinCAFofUkraine

Ключові тези:

ЗСУ оточили росіян на Добропільському напрямку

Українські захисники звільнили та зачистили території від ворога

Українські бійці на Добропільському напрямку взяли російських окупантів в оточення. До того ж, ЗСУ звільнили близько 175 кв. км української території. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку становлять 3185 осіб, із них безповоротні – 1769. Також ворог втратив 969 одиниць озброєння та військової техніки.

"Завдяки чітко спланованим та сміливим діям наших військ частина підрозділів ворога опинилась в оточенні", - написав Сирський.

Він додав, що під час контрнаступу українським силам вдалося звільнити приблизно 175 кв. км території. Окрім цього, ще близько 195 кв. км очищено від ворожих диверсійних груп.

"З урахуванням доповідей командирів на місцях визначив завдання та віддав необхідні вказівки щодо підвищення ефективності вогневого ураження противника, зокрема на дальніх відстанях; нейтралізації ворожих диверсійних груп у визначених районах; підвищення якості взаємодії підрозділів.", - йдеться в повідомленні Сирського.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Як відбуваються просування в Донецькій області - думка Залужного

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що лінія фронту залишається стійкою, але при цьому відбувається повільне та локальне просування. Воно має "повзучий характер" і супроводжується непропорційними втратами. Їх Залужний порівнює із "м'ясорубкою". Це грає на контрасті з різкими ударами маневреної бронетехніки.

"Перехід війни до позиційної форми призводить до її затягування та несе великі ризики як для Збройних сил, так і для держави в цілому", - наголосив Залужний.

Нагадаємо, Главред писав, що ситуація на Добропільському напрямку фронту в Донецькій області стабілізується. На цій ділянці ЗСУ готуються брати окупантів в оточення.

Водночас до Дніпропетровщини росіяни стягнули ще більше військ. Ігор Романенко каже, що Сили оборони України руйнують реалізацію подальшого просування ворога.

Крім цього, на Запорізькому напрямку окупаційні війська Росії намагаються активізувати наступ поблизу населеного пункту Степногірськ. Ворог при цьому застосовує хитру тактику.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

