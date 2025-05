Підірвали міст і перерізали трасу: ISW розповіли про успіхи ЗСУ на Курщині

Що повідомили аналітики:

Українські військові продовжують атакувати угруповання країни-агресорки Росії біля населеного пункту Тьоткіно, що на території противника. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми даними, 6 травня російські мілблогери повідомили про продовження боїв біля залізничної станцій в південній частині селища, що на південний захід від Глушково.

Геолокаційні кадри від 6 травня підтверджують, що ЗСУ здійснили удар керованими авіабомбами по російських позиціях на південному заході Тьоткіно.

Крім цього, за інформацією російських джерел, українські безпілотники перекрили та взяли під вогневий контроль невизначену ділянку автомагістралі 38K-040 Тьоткіно-Кариж, а напередодні ЗСУ зруйнували міст через річку Сейм між Званним та Тьоткіно.

Нагадаємо, Главред писав, що головнокомандувач Олександр Сирський повідомляв, що створена ЗСУ буферна зона залишається актуальною на території Курської області.

Раніше також військовий експерт Павло Лакійчук розповів, що південно-східніше відбулося вклинювання українських сил в оборону противника на Курському напрямку, а також в районі Тьоткіно активізувалися бойові дії.

Напередодні у Генштабі відзвітували, що Повітряні сили ЗСУ успішно завдали удару по пункту управління російських військ на Курщині. Внаслідок атаки знищено до 20 військових разом з технікою.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.