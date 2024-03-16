Обмін Тьоткіно на Мелітополь: Буданов відповів на пропозицію повстанців РФ

Бійці Легіону "Свобода Росії" готові обміняти селище Теткіно на Мелітополь.

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Кирило Буданов прокоментував пропозицію повстанців РФ / Колаж: Главред, Фото: t.me/DIUkraine, Telegram

Несподівану пропозицію російських добровольців, які нещодавно звільнили населений пункт Тьоткіно Курської області, прокоментував начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

В ефірі інформаційного телемарафону він відповів на заяву повстанців РФ, які назвали місто в Україні, на яке вони готові обміняти контрольоване ними Тьоткіно.

За словами бійців Легіону "Свобода Росії", вони готові почати переговори з Москвою, щоб обміняти селище Тьоткіно в Глушковському районі Курської області РФ на запорізький Мелітополь.

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Буданов заявив, що він би був не проти такого обміну, однак, на його думку, для цього ще зарано.

"Я б із радістю. Але, як там буде, подивимося. Поки що, я думаю, про це рано", - сказав глава ГУР.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Операція повстанців на території РФ

Раніше після ударів по цілях у РФ російські повстанці поставили Путіну ультиматум. У РФ зникла навіть видимість виборчого процесу, заявили представники РДК, ЛСР і Сибірського батальйону.

Нагадаємо, раніше в "Російському Добровольчому Корпусі" опубліковано відео, де російські солдати залишають свої позиції і тікають. "Солдати путінської армії біжать, виблискуючи п'ятами. За їхніми спинами залишаються населені пункти, техніка і, насамперед, громадяни РФ, покинуті й непотрібні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в РДК заявляли про те, що Росія скукожиться до Підмосков'я. Денис Нікітін переконаний, що на уламках нинішньої РФ може виникнути конфедерація.

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