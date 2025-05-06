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ЗСУ завдають РФ поразки в районі Тьоткіно: експерт пояснив, що там відбувається

Анна Косик
6 травня 2025, 16:39
219
Росіяни в черговий раз збрехали про витіснення ЗСУ і отримують "на горіхи" від українських військових.
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Перед українськими військовими на території РФ стоїть важлива задача / Колаж: Главред, фото: 117 ОВМБр, 122 ОБрТрО

Що сказав Лакійчук:

  • Українські військові активізували бойові дії біля Тьоткіно
  • ЗСУ нанесли удар по окупантах на допоміжному напрямку
  • Продовження Курської операції важливе для захисту населення України

На території Курської області, що в країні-агресорці Росії, попри заяви начальника генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, все ще тривають бойові дії. Більше того, українські сили активізувалися біля населеного пункту Тьоткіно.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військовий експерт Павло Лакійчук. За його словами, інформація про повне витіснення ЗСУ з території противника є не більш ніж брехнею Герасимова та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

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Адже південно-східніше відбулося вклинювання українських сил в оборону противника на Курському напрямку, а також в районі Тьоткіно активізувалися бойові дії.

"До речі, нагадаю, напрямок на Тьоткіно з’явився разом із початком Курської операції як альтернативний, напрямок допоміжного удару. Спочатку було задумано сплутати плани противника, не дати зрозуміти росіянам, де ж буде напрямок головного удару. І на цьому напрямку перманентно бої тривали", - наголосив експерт.

Лакійчук переконаний, що завдання поразки окупантам на цій ділянці фронту дуже важливе, адже таким чином українські військові сковують сили противника та захищають українців від постійних російських атак.

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти зайняли деякі позиції на території Сумської області. Однак операція ЗСУ у Курській області ще не завершена, там досі перебувають наші військові.

Раніше Повітряні сили ЗСУ успішно завдали удару по пункту управління російських військ на Курщині. Внаслідок атаки знищено до 20 військових разом з технікою.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що бої в Курській області тривають 9 місяців. За цей час операція досягла більшості поставлених цілей, а створена ЗСУ буферна зона залишається актуальною.

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Хто такий Павло Лакійчук?

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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війна в Україні ЗСУ російські війська Операція в Курській області Фронт
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