Росіяни уперше атакували "Шахедами" на Starlink: Флеш розкрив нову небезпеку

Інна Ковенько
25 січня 2026, 19:02
Дрони летіли майже над землею, тому їх не помічали радіолокаційні станції.
Росіяни уперше атакували 'Шахедами' на Starlink: Флеш розкрив нову небезпеку
РФ вдарила "Шахедами" по вертольотах біля Кропивницького/ Колаж: Главред, фото: скриншот, УНІАН, armyinform.com.ua

Коротко:

  • Росія нанесла удар по вертольотах у Копивницькому
  • Для удару РФ вперше використала "Шахеди" зі Starlink
  • Шахеди летіли майже над землею, щоб їх не бачили РЛС

Армія країни-агресорки Росії вперше успішно застосувала дрони-камікадзе типу "Шахед" з терміналами супутникового інтернету Starlink в районі Кропивницького.

Про це свідчить відео атаки, яке оприлюднили російські воєнкори, на українські гелікоптери в районі Кропивницького з використанням "Шахедів". Про це повідомив радник міністра оборони, експерт із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Зазначається, що на оприлюдненому відео видно роботу системи автозахоплення цілі та процес ручного наведення за зображенням у реальному часі.

"Але поблизу не було жодних БПЛА для створення МЕШ радіомережі. Роблю висновок, що ми бачимо перше застосування Шахедів на Старлінці", - зазначив Бескрестнов.

Він додав, що "Шахеди" на ручному управлінні летіли майже над землею, щоб їх не бачили РЛС.

Коли може закінчитись війна - прогноз експерта

Як писав Главред, ймовірність оголошення перемир’я або повного припинення війни у 2026 році є, однак до березня цього року такі сценарії навряд чи можуть бути реалізовані. Про це повідомив військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

"І Трамп при цьому ніяких різких рухів щодо РФ робити не буде. А ось те, що буде після березня, я зараз не візьмуся прогнозувати", - резюмує він.

Модернізація російської зброї - останні новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, Росія продовжує активно модернізувати свої ударні безпілотники типу "Шахед"/"Герань". Російські війська вперше застосували нову модифікацію далекобійного дрона "Герань‑5", здатного нести близько 90 кг вибухівки та долати до 1000 км.

Крім того, війська РФ почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що суттєво підвищує їхню руйнівну дію. Експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов зазначив, що сумарна маса бойової частини сягає близько 100 кг.

Нагадаємо. дедалі більше російських дронів Гербера стали траплятися з бойовими частинами всередині. Небезпечна схема, яку почали застосовувати росіяни, активує детонатор під час польоту дрона, через що при ударі він спрацьовує.

Росіяни уперше атакували 'Шахедами' на Starlink: Флеш розкрив нову небезпеку
Шахеди / Інфографика: Главред

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Starlink Дрон Shahed-136 Сергій Флеш Бескрестнов
В Кремлі виставили нову цинічну умову для закінчення війни - що хочуть від України

В Кремлі виставили нову цинічну умову для закінчення війни - що хочуть від України

Альтернативи немає: фахівець пояснив, чому ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 неможливо замінити

Альтернативи немає: фахівець пояснив, чому ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 неможливо замінити

Син Шерон Стоун заручився з 22-річною українкою: що відомо про роман

Син Шерон Стоун заручився з 22-річною українкою: що відомо про роман

На один знак зодіаку чекає дуже потужна подія: гороскоп на лютий 2026 року

На один знак зодіаку чекає дуже потужна подія: гороскоп на лютий 2026 року

Карта Deep State онлайн за 25 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

