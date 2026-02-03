На скільки може розтягнутися верифікація Starlink в Україні: відповідь експерта

За оптимістичним сценарієм, у перші два-три тижні зареєструватися зможуть лише 10–20% власників Starlink.

Україна досі не має точного уявлення про реальну кількість терміналів Starlink у країні, а процес їхньої верифікації може виявитися практично безкінечним. Про це в інтерв’ю Главреду розповів експерт з кібербезпеки, ексзаступник керівника відділу боротьби з комп’ютерною злочинністю при Департаменті контррозвідки СБУ Костянтин Корсун.

За його словами, офіційні цифри - близько 42 тисяч завезених терміналів - не відображають реальної картини. "За неофіційними - їх може бути понад 100 тисяч. Контрабанда у нас, на жаль, "квітує і пахне", тому довіряти офіційній статистиці складно", - зазначив Корсун.

Верифікація може зайняти роки, а не тижні

Експерт наголошує, що швидко перевірити всі пристрої неможливо.

"Я вважаю, що верифікувати всі Starlink не вдасться взагалі ніколи - це процес, який буде вимірюватися роками", - підкреслив він.

За оптимістичним сценарієм, у перші два-три тижні зареєструватися зможуть лише 10–20% користувачів. Найшвидше це зроблять ті, для кого зв’язок критично важливий: військові виробництва, об’єкти критичної інфраструктури, великі компанії та мобільні оператори. "Бізнес завжди діє першим, тому що він найбільш лояльний до держави", - пояснює Корсун.

Втім, навіть у бізнесу можуть виникати труднощі: відсутність персоналу, віддаленість від ЦНАПів, логістичні проблеми.

Приватні користувачі - у найдовшій черзі

Для пересічних власників Starlink ситуація виглядає ще складніше. Процес може розтягнутися на роки, і ключовим фактором стане момент, коли держава вирішить переходити до блокувань.

"Через два тижні? Через місяць? Через півтора? Але за півтора місяця ситуація на фронті може змінитися", - зауважує експерт. Він нагадує, що Росія може адаптуватися та застосувати нові технічні рішення, зокрема інші типи ретрансляторів або альтернативні канали зв’язку.

Сірий ринок нікуди не зник

Корсун також звертає увагу на те, що паралельно існує активний сірий ринок, включно з легальними майданчиками на кшталт OLX, де термінали продаються "з рук у руки". Це ускладнює контроль і робить повну верифікацію ще менш реалістичною.

Обмеження щодо Starlink в Україні та верифікація власників - останні новини

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що частину терміналів Starlink буде відключено в рамках протидії застосування цієї технології російськими окупантами для ударів по регіонах України.

1 лютого глава SpaceX Ілон Маск заявив, що заходи компанії щодо припинення несанкціонованого використання системи Starlink Росією вже дали помітний результат.

Напередодні стало відомо, що SpaceX почала обмежувати можливості застосування терміналів Starlink російською стороною для ударів безпілотниками по Україні на прохання Міністерства оборони України. Про це повідомив радник очільника відомства з технологічних питань Сергій Бескрестнов.

Про персону: Костянтин Корсун Костянтин Корсун —відомий в Україні експерт з кібербезпеки. У 1993-му закінчив Харківське вище військове авіаційне інженерне училище і розпочав службу в СБУ. У 1996-му закінчив Національну академію СБУ. У 2000-му брав участь у створенні першого підрозділу протидії комп’ютерній злочинності в СБУ. З 2005-го до 2009-го служив у Департаменті безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем Держспецзвʼязку, створював CERT-UA та займався його міжнародною сертифікацією. З 2009-го по 2014-й був керівником українського офісу компанії iSIGHT Partners Europe.

