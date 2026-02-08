Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Проблеми зі Starlink і негода знижують активність окупантів на півночі - ЗСУ

Віталій Кірсанов
8 лютого 2026, 08:04
113
За словами Трегубова, сувора зимова погода не сприяє наступальним операціям ворога.
У окупантів виникла проблема з управлінням військами після відключення Starlink
У окупантів виникла проблема з управлінням військами після відключення Starlink / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • У окупантів виникла проблема з управлінням військами після відключення Starlink
  • Альтернативи Starlink у росіян немає

Російська армія продовжує намагатися наступати вздовж північного кордону України, але без значних проривів і відчутних результатів через порушення роботи супутникового зв'язку Starlink. Про це розповів речник Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

"У них в ці дні виникла проблема з управлінням військами після відключення Starlink, тому інтенсивність дещо знизилася, тому що росіянам якимось чином ще потрібно подолати проблему з радіозв'язком", - зазначив він.

відео дня

За словами Трегубова, сувора зимова погода також не сприяє наступальним операціям ворога.

Якщо говорити про альтернативу Starlink, то росіяни намагалися її знайти.

"Вони намагалися запустити свою, не вийшло. Є китайська, але вона ще не готова до використання. На тлі Starlink цей зразок, швидше за все, є проектом або прототипом, ніж чимось готовим до реального застосування. Тому фактично альтернативи у росіян немає", - додав спікер.

Він сказав, що відсутність Starlink істотно обмежила можливості противника застосувати свою базову тактику, а саме дії малих штурмових груп під прикриттям безпілотників.

Проблеми зі Starlink і негода знижують активність окупантів на півночі - ЗСУ
Інфографіка: Главред

Як блокування терміналів Starlink впливає на фронт

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти зменшили кількість штурмів на фронті. Це сталося після блокування незареєстрованих терміналів супутникового інтернету Starlink.

Тим часом лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" зазначив, що такою перевагою можна скористатися для планування певних заходів. Він вважає це "найбільш болючим періодом для ворога".

"Потім вони все-таки адаптуються до умов війни і їм це буде простіше зробити, ніж якби ми зіткнулися з подібною проблемою, так як майже 2 роки з початку повномасштабного вторгнення противник не використовував Starlink як систему зв'язку у військовій сфері", - зазначив він.

Відключення Starlink в Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, російська армія вперше змогла ефективно використовувати дрони-камікадзе типу Шахед, оснащені терміналами супутникового інтернету Starlink, в районі Кропивницького. Про це свідчать оприлюднені російськими військовими відеокадри атаки на українські вертольоти із застосуванням цих безпілотників. Інформацію підтвердив радник міністра оборони України, фахівець у галузі радіоелектроніки та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Відразу після цього міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що частина терміналів Starlink буде відключена в рамках протидії застосуванню цієї технології російськими окупантами для ударів по регіонах України.

Вже 1 лютого генеральний директор SpaceX Ілон Маск повідомив, що заходи, які компанія вжила для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, вже дали ефект.

Пізніше з'явилася інформація про те, що українські війська повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують в цілях оборони, тому що інакше продовжити їх роботу не вийде.

Інші новини:

Про особу: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов – український журналіст, блогер, публіцист і суспільно-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як "Вечірні вісті", "Економічні вісті", "Газета 24", "Главред" і "Дзеркало тижня". Також співпрацював із сайтом "Слово і Діло" та журналом "Фокус".

Брав участь в Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу в Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту російські війська Віктор Трегубов Starlink
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна стримує РФ, але перемир’я може створити загрозу для НАТО - очільник MSC

Україна стримує РФ, але перемир’я може створити загрозу для НАТО - очільник MSC

09:56Політика
"Енергетики зробили неможливе": Київ повертається до тимчасових графіків відключення

"Енергетики зробили неможливе": Київ повертається до тимчасових графіків відключення

09:53Енергетика
Кремль готує новий масштабний наступ і може вдарити на кількох напрямках - ISW

Кремль готує новий масштабний наступ і може вдарити на кількох напрямках - ISW

08:54Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 8 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Як СРСР "обікрав" громадян: куди зникли гроші з ощадкнижок

Як СРСР "обікрав" громадян: куди зникли гроші з ощадкнижок

Відключення світла в Україні - графіки на 8 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 8 лютого (оновлюється)

Золота хана Кубрата: діти розкопали 75 кілограмів золота на Полтавщині

Золота хана Кубрата: діти розкопали 75 кілограмів золота на Полтавщині

Китайський гороскоп на сьогодні 8 лютого: Півням - випробування, Мавпам - біль

Китайський гороскоп на сьогодні 8 лютого: Півням - випробування, Мавпам - біль

Останні новини

11:36

Фінансовий гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого

11:26

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 лютого: Ракам - крок назад, Дівам - гроші

11:05

Що станеться із Землею, якщо кисень зникне на п’ять секунд: пояснення вчених

11:01

Унікальне й неповторне: яке українське слово, збиває з пантелику перекладачів

10:55

"Культурний орієнтир": помер фронтмен відомої американської рок-групиВідео

Трамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - КуликТрамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - Кулик
10:47

Китайський гороскоп на завтра 9 лютого: Собакам - страх, Драконам - випробування

10:04

Несподівана позиція для України: ставки букмекерів на Євробачення-2026

09:56

Україна стримує РФ, але перемир’я може створити загрозу для НАТО - очільник MSC

09:53

"Енергетики зробили неможливе": Київ повертається до тимчасових графіків відключення

Реклама
09:16

Чому 9 лютого не можна будувати довгострокові плани: яке церковне свято

09:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 лютого (оновлюється)

09:12

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого: Овнам - витрати, Близнюкам - стабільність

09:12

Гороскоп на завтра 9 лютого: Рибам - шкода, Тельцям - море любові

08:55

Відключення світла в Україні - графіки на 8 лютого (оновлюється)

08:54

Кремль готує новий масштабний наступ і може вдарити на кількох напрямках - ISW

08:47

Карта Deep State онлайн за 8 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Зима 2026 року стане переломною для цієї війниПогляд

08:07

Українці у Книзі рекордів Гіннеса: чим українці дивували світ

08:04

Проблеми зі Starlink і негода знижують активність окупантів на півночі - ЗСУ

07:35

У США змінили тактику проведення переговорів щодо України - Associated Press

Реклама
06:10

Іран несподівано зробив пропозицію СШАПогляд

06:03

Чи дружити з колишніми після розлучення: психолог назвала найчастіші помилки

05:32

Вечеря з вермішелі за лічені хвилини: не рецепт, а просто знахідка

04:30

Трьох знаків зодіаку окутає магія почуттів: для кого доля готує велике кохання

03:43

Золота хана Кубрата: діти розкопали 75 кілограмів золота на Полтавщині

03:11

"Не має" чи "немає": секундний тест, щоб перевірити, як написати правильно

02:15

Космічний монстр поруч: небезпечний астероїд-гігант може протаранити Місяць

07 лютого, субота
23:21

Чоловік помер після побиття: військових з ТЦК затримали на Дніпропетровщині

23:11

Хто така LELÉKA, яка представлятиме Україну на Євробаченні-2026Відео

22:44

Про що пісня переможниці Нацвідбору-2026: "Опори зникають"

22:39

Українців попередили про графіки на 8 лютого: як відключать електроенергію

22:23

Нацвідбір на Євробачення-2026: як проголосувало журі

21:53

Новий скандал: Руслана закликала відправити на Євробачення відому співачку

21:47

Євробачення-2026: хто переміг на Нацвідборі та представить Україну на конкурсі у ВідніВідео

21:31

В України "не залишається інших варіантів": тривожний варіант завершення війни

21:19

Номер Jerry Heil на Нацвідборі не показали повністю: співачка зробила заявуВідео

21:14

"Нести світло": ЩукаРиба зачарували глядачів Нацвідбору українськими традиціямиВідео

20:52

Співала в повітрі: Jerry Heil показала майстерність на сцені Нацвідбору-2026

20:39

Зірка Нацвідбору Khayat приголомшив постановкою свого виступу – деталі

20:37

Сяяв на оперній сцені: Mr. Vel засліпив конкурентів виступом на НацвідборіВідео

Реклама
20:35

Понад 20 годин на добу без електроенергії: киянам розкрили найгірший сценарій

20:25

Унікальний вокал і світлий образ: як виступила співачка Lelѐka на Нацвідборі-2026

20:11

Спів під потоком води: The Elliens пройшли випробування на Нацвідборі на ЄвробаченняВідео

20:08

"Не голос, а мед": співак Laud підкорив виступом на сцені Нацвідбору-2026

19:56

Нацвідбір на Євробачення-2026: Monokate злилася з красунею в танці на сценіВідео

19:37

Зал не вщухав: гурт Molodi запалив на сцені Нацвідбору-2026

19:36

Влаштувала пожежу на Нацвідборі на Євробачення: Valeriya Force потужно відкрила шоуВідео

19:34

Навіщо зубну пасту додають у пральну машину: несподівана відповідь вразить просто наповалВідео

19:10

Переговори з Росією: кілька важливих змін січняПогляд

19:07

РФ гальмує, темпи просування окупантів на фронті найгірші - Білецький

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти