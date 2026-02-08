Проблеми зі Starlink і негода знижують активність окупантів на півночі - ЗСУ

За словами Трегубова, сувора зимова погода не сприяє наступальним операціям ворога.

У окупантів виникла проблема з управлінням військами після відключення Starlink / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

У окупантів виникла проблема з управлінням військами після відключення Starlink

Альтернативи Starlink у росіян немає

Російська армія продовжує намагатися наступати вздовж північного кордону України, але без значних проривів і відчутних результатів через порушення роботи супутникового зв'язку Starlink. Про це розповів речник Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

"У них в ці дні виникла проблема з управлінням військами після відключення Starlink, тому інтенсивність дещо знизилася, тому що росіянам якимось чином ще потрібно подолати проблему з радіозв'язком", - зазначив він.

За словами Трегубова, сувора зимова погода також не сприяє наступальним операціям ворога.

Якщо говорити про альтернативу Starlink, то росіяни намагалися її знайти.

"Вони намагалися запустити свою, не вийшло. Є китайська, але вона ще не готова до використання. На тлі Starlink цей зразок, швидше за все, є проектом або прототипом, ніж чимось готовим до реального застосування. Тому фактично альтернативи у росіян немає", - додав спікер.

Він сказав, що відсутність Starlink істотно обмежила можливості противника застосувати свою базову тактику, а саме дії малих штурмових груп під прикриттям безпілотників.

Як блокування терміналів Starlink впливає на фронт

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти зменшили кількість штурмів на фронті. Це сталося після блокування незареєстрованих терміналів супутникового інтернету Starlink.

Тим часом лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" зазначив, що такою перевагою можна скористатися для планування певних заходів. Він вважає це "найбільш болючим періодом для ворога".

"Потім вони все-таки адаптуються до умов війни і їм це буде простіше зробити, ніж якби ми зіткнулися з подібною проблемою, так як майже 2 роки з початку повномасштабного вторгнення противник не використовував Starlink як систему зв'язку у військовій сфері", - зазначив він.

Відключення Starlink в Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, російська армія вперше змогла ефективно використовувати дрони-камікадзе типу Шахед, оснащені терміналами супутникового інтернету Starlink, в районі Кропивницького. Про це свідчать оприлюднені російськими військовими відеокадри атаки на українські вертольоти із застосуванням цих безпілотників. Інформацію підтвердив радник міністра оборони України, фахівець у галузі радіоелектроніки та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Відразу після цього міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що частина терміналів Starlink буде відключена в рамках протидії застосуванню цієї технології російськими окупантами для ударів по регіонах України.

Вже 1 лютого генеральний директор SpaceX Ілон Маск повідомив, що заходи, які компанія вжила для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, вже дали ефект.

Пізніше з'явилася інформація про те, що українські війська повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують в цілях оборони, тому що інакше продовжити їх роботу не вийде.

