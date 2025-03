ЗСУ знайшли спосіб уповільнити просування росіян в Курській області - ISW

Коротко:

Армія країни-агресора Росії просунулась в районі українського плацдарму в Курській області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, фіксується сповільнення просування військ РФ ближче до кордону в Курській області 13 березня порівняно з останніми днями.

В ISW зауважують, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що дав наказ військам відійти з деяких невизначених позицій на Курському виступі та перейти на більш вигідні оборонні позиції в регіоні заради збереження особового складу.

Своєю чергою, російські командувачі заявили, що війська РФ захопили Суджу, та атакують населені пункти, що залишилися вздовж міжнародного кордону.

Російські джерела ISW стверджували, що війська РФ начебто захопили Поділ, Гончарівку, Заолешенку, Рубанщину і Міловий.

Так званий "воєнком" РФ також стверджував, що поновлені українські удари HIMARS уповільнюють швидкість просування росіян на південь від Суджі.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що українські військовослужбовці продовжують виконання завдань у межах Курської операції. Щодня на цій ділянці фронту відбуваються десятки бойових зіткнень.

Аналітики американського Інституту вивчення війни говорили, що ситуація на Курському напрямку залишається напруженою, російські війська продовжують наступати. На цій ділянці фронту ворогові активно допомагають солдати КНДР.

Водночас, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО та член Атлантичної ради Юрій Романюк вважає, що вихід ЗСУ з Курської області РФ відбувається через тиск США.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.